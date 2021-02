Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori14:25

Buona domenica pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Crotone - Cagliari, partita della 24^ giornata di Serie A.14:25

Allo Scida va in scena lo scontro salvezza per rimanere in serie A tra Crotone e Cagliari. Due squadre in crisi di risultati e di gioco, con la classifica abbastanza compromessa. I calabresi sono a 8 lunghezze dal Torino, mentre i sardi sono distanti 5 punti. Una vittoria oggi per una delle due sfidanti è di vitale importanza per non retrocedere. 14:27

Ecco le scelte iniziali dei due allenatori, a partire dai padroni di casa del CROTONE (3-5-2): Cordaz - Magallan, Golemic, Luperto - Rispoli, Messias, Molina, Vulic, P. Pereira - Ounas, Di Carmine. A disposizione: Festa, Crespi, Marrone, Cuomo, Reca, D’Aprile, Petriccione, Zanellato, Rojas, Henrique, Rimy, Rivière. All. Giovanni Stroppa.14:32

Così invece il nuovo allenatore degli ospiti schiera il CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno - Ceppitelli, Godin, Rugani - Duncan, Nandez, Marin, Lykogiannis - Nainggolan - Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Vicario, Aresti, Walukiewicz, Asamoah, Zappa, Klavan, Tripaldelli, Calabresi, Deiola, Pereiro, Simeone, Cerri. All. Leonardo Semplici.14:33

Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus, qualche novità di formazione per mister Stroppa: c’è Rispoli in corsia di destra, Pereira si sposta a sinistra. Messias come mezz’ala ma con possibilità di inserirsi sulla trequarti alle spalle di Di Carmine. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.14:35

Rispetto all’ultima sfida persa allo scadere contro il Torino, il nuovo allenatore dei sardi Semplici non cambia modulo di gioco ma opta qualche modifica tattica: gioca Duncan esterno di destra a centrocampo al posto di Zappa, mentre Simeone va in panchina in favore di Pavoletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sottil. 14:37

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna l’arbitro del match. 14:38