90'+5' FINISCE BOLOGNA - ATALANTA! 1-1 il risultato finale!22:39

90'+5' CUADRADO! Sul tiro cross di Lookman, tocco di De Ketelare: palla alzata, il colombiano al volo a lato.22:38

90'+4' Ancora Samardzic, para Skorupski: i compagni fanno segno di provare anche il cross e non solo il tiro.22:38

90'+3' Lookman con un destro teso, palla a lato. In precedenza proteste per un tocco di mano di Erlic.22:37

90'+2' Atalanta che continua a spingere, Bologna chiuso per salvare almeno un punto.22:36

90'+1' Quattro i minuti di recupero.22:35

90' GOL! Bologna - ATALANTA 1-1! Rete di Lazar Samardžić. Dopo il palo, il mediano trova il sinistro a giro che battle Skorupski.



89' PALO DI SAMARDZIC! Conclusione improvvisa del centrocampista, De Kentelare non é pronto per il tap in.22:33

87' Conclusione di Zaniolo, entrato bene in partita: deviazione e angolo per la Dea.22:31

86' ATALANTA VICINA AL GOL! Lookman con un cross basso che taglia tutta l'area piccola, Pasalic non ci arriva per l'intervendo di Casale.22:30

84' Sostituzione BOLOGNA: esce Dan Ndoye, entra Emil Holm.22:28

82' Cross di Lookman, attento Skorupski in presa. Il portiere lancia immediatamente per Ndoye, che quasi anticipa Carnesecchi.22:27

80' Atalanta ora con i soli Djimsiti e de Roon in difesa, per il resto solo giocatori di fantasia e offensivi.22:23

79' AMMONITO Łukasz Skorupski. Giallo al portiere per perdite di tempo. 22:23

79' Sostituzione ATALANTA: esce Sead Kolašinac, entra Nicolò Zaniolo.22:23

79' Sostituzione ATALANTA: esse Matteo Ruggeri, entra Mario Pašalić.22:22

78' De Ketelare palla al piede finta il tiro e prova il filtrante per Lookman, attento Casale.22:22

77' Gasperini cerca di aumentare il peso offensivo della sua Atalanta, pronti Zaniolo e Pasalic.22:21

76' Cross teso di Ruggeri, attento Skorupski in presa sul primo palo.22:19

74' Non contento Gasperini, che chiede ai suoi di velocizzare il gioco per cercare di non lasciare il tempo al Bologna di organizzarsi in difesa.22:18

73' AMMONITO Éderson. Il brasiliano costretto al fallo tattico per fermare il contropiede di Dallinga. 22:17

71' Atalanta con tutti i suoi uomini di movimento nella metá campo del Bologna, assedio della Dea.22:15

69' Castro costretto al cambio per un problema fisico, molto arrabbiato l'attaccante argentino.22:12

68' Sostituzione BOLOGNA: esce Michel Aebischer, entra Martin Erlić.22:12

68' Sostituzione BOLOGNA: esce Santiago Castro, entra Thijs Dallinga.22:11

67' Fallo in attacco di Retegui, che era rimasto a terra dopo un contrasto con Casale.22:10

66' Castro con una grande giocata per lanciare Ndoye, attento Kolasinac.22:09

65' Gasperini ora con il tridente vero, Ruggeri invece scala in difesa.22:08

63' Sostituzione ATALANTA: esce Raoul Bellanova, entra Juan Cuadrado.22:07

63' Sostituzione ATALANTA: esse Kouakou Kossounou, entra Mateo Retegui.22:07

62' Posch ancora attento sulla pressione di Lookman: il terzino evita l'inzervento dell'avversario e subisce anche fallo.22:07

60' Gasperini pronto a giocarsi la carta Retegui, visto che ora il Bologna si é chiuso nella propria trequarti.22:03

57' Ederson prova il tiro a giro, lo chiude Freuler. Assalto ora dell'Atalanta.22:01

56' Ovviamente Italiano corre ai ripari, 4-4-1 per il Bologna con Castro unica punta.22:00

54' Sostituzione BOLOGNA: esce Riccardo Orsolini, entra Nicolò Casale.21:58

53' OCCASIONE ATALANTA! Sugli sviluppi del calcio di punizione - e non rigore - la Dea trova con Bellanova la traversa!21:59

51' Check del VAR sul cartellino di Lucumi, ammonito per l'intervento su De Kentelare: il cartellino potrebbe essere rosso ma solo punizione per la Dea. 21:58

51' ESPULSO Jhon Lucumí. Rapuano estrae il rosso, ma indica che il fallo é fuori area. Solo punizione per lui. 21:57

50' CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Errore in costruzione del Bologna, Lucumi perde il pallone e stende in area De Ketelare.21:55

49' Che bella azione tutta di prima dell'Atalanta, il cross di Samardzic peró non trova nessun compagno in area.21:53

48' Si apre al meglio il secondo tempo per il Bologna, i locali passano subito in vantaggio grazie ad un gran gol di Castro.21:51

46' GOL! BOLOGNA - Atalanta 1-0! Rete di Santiago Castro. Grande azione personale della punta che si libera al limite dell'area e lascia partire un destro che si infila all'angolino. Terzo gol consecutivo per lui.



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:49

46' Sostituzione BOLOGNA: esce Giovanni Fabbian, entra Kacper Urbański.21:49

Locali pericolosi soprattutto con un Castro molto presente, Dea che sfiora il vantaggio con un diagonale di Lookman che trova un pronto Skorupski.21:36

Bologna e Atalanta vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0: buoni i ritmi, soprattutto nella prima mezzora, poi piú confusione e lotta a centrocampo.21:35

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BOLOGNA - ATALANTA! 0-0 il risultato parziale.21:34

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:32

45' SUBITO SAMARDZIC! Destro potente da posizione defilata, palla a lato.21:31

45' Sostituzione ATALANTA: esce Marco Brescianini, entra Lazar Samardžic.21:31

44' Brescianini alza bandiera bianca: il giocatore non sembra in grado di continuare.21:30

43' Finale abbastanza confuso, dopo una mezzora di alta qualitá.21:29

41' A terra ora Castro, rimasto a terra dopo un contrasto con Kossounou: il Bologna chiede il secondo giallo, Rapuano dice che si puó continuar.e21:27

40' Brescianini vuole provare a continuare la partita, si scalda Samarzic.21:25

39' Rimane a terra Brescianini dopo la conclusione, possibile infortunio muscolare per lui.21:24

38' BRESCIANINI! Il trequartista controlla in area e riesce in una difficile girata, palla respinta.21:23

37' La fisicitá di Castro sta dando molto fastidio alla difesa ospite, sia nella difesa della palla, sia nel pressing.21:22

35' AMMONITO Giovanni Fabbian. Gomitata involontaria per tenere lontano De Roon, giallo per l'ex Inter. 21:21

33' AMMONITO Kouakou Kossounou. Altro intervento duro su Ndoye, in questo caso é giallo. 21:19

32' Angolo Atalanta: Lookman sul primo palo, allontana Lucumi.21:18

31' Lucumi in chiusura su un Brescianini che controlla male al limite dell'area.21:16

29' AMMONITO Raoul Bellanova. Intervento in riatardo su Lykogiannis, Rapuano prima dá il vantaggio, poi estrae il cartellino. 21:15

28' Palla persa sanguinosa di Bellanova, Castro cerca un difficile velo per Ndoye, intercetta Djimsiti.21:15

27' De Ketelare con una grande eleganza si libera di due avversari: poche le occasioni in questa partita, molti i gesti tecnici apprezzabili.21:12

25' Castro strappa gli applausi di tutto lo stadio per due ottime difese del pallone spalla alla porta.21:10

23' Rimane a terra in area Beukema dopo un contatto con Kolasinac, Rapuano ferma il gioco per valutare le condizioni del difensore, poi ridá il pallone all'Atalanta.21:08

21' CASTRO! La punta in area trova lo spazio per il diagnoale, palla deviata in angolo.21:07

19' Kossounou in ritardo su Ndoye, richiamo per lui.21:06

18' CHE PARATA DI SKORUPSKI! Filtrante di De Ketelare per Lookman, diagonale a botta sicura della punta che il portiere mette in angolo!21:04

17' ORSOLINI! L'esterno rientra e calcia, chiuso da Djimsiti, si lamenta Castro solo sul secondo palo.21:02

15' Molto attento Lucumi su Brescianini, il difensore lascia scorrere sul fondo la sfera.21:01

13' Orsolini cerca una difficile trivela in area, lo stoppa Djimsiti.20:58

12' Continui inserimenti di Brescinaini, Lookman cerca il filtrante troppo lungo per il compagno.20:58

11' Gran parata di Carnesecchi su Ndoye, azione giá ferma per fuorigoco.20:56

10' Cross di Lykogiannis, tocco in area di Brescianini: i felsinei chiedono la mano, Rapuano dice che si puó continuare.20:56

9' Pressing alto per entrambe le formazioni, con le due squadre che cerano molto il portiere per impostare dal fondo.20:54

7' Kossounou prova dalla distanza, palla alta sopra la traversa. Il difensore ora sulla sinistra, con Djimsiti centrale.20:54

5' CASTRO! Colpo di testa della punta, palla a lato!20:52

3' Kolasinac si inserisce bene, Lookman prova il filtrante ma pallone troppo profondo.20:49

2' Gran chiusura di Djimsiti su Ndoye, ritmi subito alti.20:49

1' AMMONITO Remo Freuler. Nemmeno un minuto ed il primo giallo all'ex della partita. 20:47

1' INIZIA BOLOGNA - ATALANTA!20:47

Dirige il match l'arbitro Antonio Rapuano.19:59

Gasperini opta per Lookman da prima punta, con De Ketelaere e Brescianini alle sue spalle. Difesa obbligata con Djimsiti, Kossounou e Kolasinac.19:59

Bologna con Castro da prima punta, Fabbian da trequartista con Orsolini e Ndoye da esterni. Lykogiannis preferito a Miranda in difesa, Skorupski in porta.19:58

La formazione dell'ATALANTA: (3-4-2-1), Carnesecchi - Djimsiti, Kossounou, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere, Brescianini - Lookman.19:54

Sono ufficiali le formazioni del match: BOLOGNA BOLOGNA (4-2-3-1), Skorupski - Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis - Aebischer, Freuler - Orsolini, Fabbian, Ndoye - Castro.19:53