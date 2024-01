La Roma di De Rossi, non senza sofferenza finale, trova la seconda vittoria consecutiva e si porta quinta, ad un punto dalla zona Champions. Salernitana che ci prova e sfiora il pareggio, ma la classifica continua a dire ultimo posto.22:46

FINISCE SALERNITANA - ROMA! 1-2 il finale, ancora tre punti per i giallorossi!22:44

RUI PATRICIO! Cross di Bradaric, colpo di testa di Ikwuemesi, attento il portiere in presa.22:41

Ancora proteste per la Salernitana, che chiede il rigore per una trattenuta tra Mancini e Ikwuemesi: Di Bello dice che si puó continuare.22:39

AMMONITO Rui Patrício. Giallo al portiere per perdite di tempo. 22:37

AMMONITO Antonio Candreva. Giallo per proteste per l'esterno, che chiedeva il rigore. 22:36

Contatto in area tra Llorente e Candreva, Di Bello indica al fantasista di alzarsi.22:36

Alta la tensione in campo, Salernitana che vuole il pareggio, Roma i tre punti.22:34

AMMONITO Paulo Exequiel Dybala. Giallo alla punta, in panchina, per proteste. 22:32

Altro anticipo di Llorente, che partita per il centrale ex Real Madrid e Real Sociedad.22:29

CANDREVA! Destro dell'esterno, Rui Patricio non trattiene ma lo stesso portiere evita il tap in di Tchaouna.22:25

GOL! SALERNITANA - Roma 1-2! Rete di Grigoris Kastanos. Tchaouna con il cross dalla sinistra, inserimento con i tempi giusti per il neo entrato che insacca di testa! Guarda la scheda del giocatore Grigoris Kastanos 22:19

Gran palla di Cristante per Dybala, stop non ottimo dell'argentino che si fa anticipare da Bradaric.22:18

Errore di Rui Patricio, Llorente salva la Roma mettendo in angolo.22:17

GOL! Salernitana - ROMA 0-2! Rete di Lorenzo Pellegrini. Ripartenza della Roma, tacco di Dybala per Karsdorp che mette al centro: facile per il capitano insaccare il raddoppio. Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Pellegrini 22:16

EL SHAARAWY! Gran palla di Dybala, il faraone da due passi al volo trova la parata di Ochoa: azione comunque ferma per fuorigioco!22:14

Candreva supera Bove nell'uno contro uno, ma azione ferma per fuorigioco.22:08

Gran chiusura di Llorente, l'ex Real Sociedad molto attento a staccarsi dalla linea per anticipare il lancio per Simy.22:06

Si sblocca una partita che si stava complicando per la Roma: Dybala dal dischetto porta avanti i suoi.22:01

Check del VAR non sul tocco di mano - chiaro - ma su un precedente contatto tra Maggiore e Mancini: Di Bello conferma.21:59

50'

CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Tocco di mano in area di Maggiore sul colpo di testa di Cristante. Di Bello non ha dubbi e indica i penalty.21:58