Il Monza sta conducendo fin qui un buon campionato, con 12 punti conquistai in nove partite. Durante l’ultima giornata contro la Roma, i brianzoli hanno alzato bandiera bianca solo al 90esimo, momento in cui El Shaarawy ha trasformato la rete dei 3 punti. Da segnalare anche l’espulsione di D’Ambrosio che oggi sarà assente proprio causa squalifica.14:20

Quello odierno sarà soltanto il terzo incontro in Serie A tra le due formazioni: i due precedenti risalgono proprio allo scorso campionato. Nel match di andata l’Udinese ha vinto in trasferta per 1-2, mentre nella sfida di ritorno è finita con un pareggio per 2-2.14:20