Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Torino, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A.14:14

La Fiorentina, reduce da una serie di dieci partite tra campionato e coppe in cui ha perso solamente contro il Milan a San Siro, ospita il Torino nel match che chiude il 2023 di entrambe. Gli uomini di Juric sono in serie positiva da quattro partite ma senza vittorie esterne nelle ultime tre trasferte e cercano punti preziosi per continuare a coltivare il sogno europeo. Stesso obiettivo per i viola che si trovano a un solo punto dal quarto posto occupato dal Bologna. Fischio d'inizio alle 18.30.16:25

Dirige il match La Penna con Peretti e Tolfo ad assisterlo. Quarto uomo Prontera. In sala VAR ci sono Nasca e Marini.14:26

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: Italiano sceglie il consueto 4-2-3-1. Terracciano - Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Arthur, Duncan - Ikoné, Bonaventura, Kouamé - Beltran. A disposizione: Martinelli, Christensen, Sottil, Lopez, Nzola, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo.18:23

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: 3-4-2-1 per i granata. Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro - Vlasic, Pellegri - Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Karamoh, Sanabria, Radonjic, Sazonov, Seck, Djidji, Vojvoda, Gineitis, Linetty, Soppy.18:24

Italiano conferma dieci undicesimi della formazione che ha battuto il Monza nell'ultimo turno di campionato con Bonaventura che riprende il proprio posto al centro del trio alle spalle di Beltran, panchina per Barak. Ikoné e Kouamé giocheranno sulle ali, Arthur e Duncan formano la cerniera di centrocampo. Tra i pali c'è sempre Terracciano con Kayode a destra, Biraghi a sinistra e la coppia centrale Milenkovic-Ranieri davanti a lui.18:26

Juric ne cambia invece due rispetto al pareggio ottenuto in rimonta con l'Udinese: Bellanova si prende la fascia destra al posto di Soppy mentre c'è Pellegri al posto di Sanabria ma resa da capire se giocherà al fianco di Zapata o leggermente dietro in linea con Vlasic. Tameze-Buongiorno-Rodriguez il trio difensivo davanti a Milinkovic-Savic. Qualità in mezzo al campo con Ricci e Ilic in cabina di regia, sulla sinistra fiducia ancora a Lazaro con Vojvoda in panchina.18:29

Squadre in campo al Franchi, tra pochissimo il via al match.18:30

Si comincia! 18:33

Subito il primo tentativo del Toro con Bellanova al cross dalla destra, Pellegri la tocca di testa ma non riesce a dare forza alla propria conclusione. Terracciano blocca la sfera senza problemi al centro della porta.18:34

2' Ancora Torino propositivo sulla destra con Bellanova che prova il cross col mancino ma trova Duncan sulla propria traiettoria. Italiano è già in piedi a cercar di spronare i suoi, apparsi un po' passivi in questo avvio.18:35

3' Kouamé prova a scappare in campo aperto ma subisce il rientro di Tameze che gli ruba palla senza fallo. Qualche protesa dell'ivoriano ma La Penna è inflessibile.18:36

4' Altro cross di Bellanova dalla destra, Pellegri prova la girata al volo dal dischetto ma liscia completamente la sfera.18:37

4' Milenkovic sgambetta Ilic al limite dell'area viola. Punizione da posizione molto interessante per il Torino. Sul pallone Rodriguez che si allontana e lascia a Ilic il compito della battuta.18:38

6' Sinistro a giro di Ilic, altissimo sopra la traversa.18:38

7' E' sempre il Toro a fare la gara in questa fase, attaccando continuamente sulla destra.18:40

8' Kayode prova la verticalizzazione per Beltran, Buongiorno fa buona guardia recuperando il pallone e alleggerendo verso Milinkovic-Savic.18:40

9' Si scopre pericolosamente il Torino ma Kouamé e Ikoné si ostacolano in ripartenza e permettono agli avversari di recuperare.18:41

11' Torino sempre con grande energia in questo frangente, Fiorentina che non riesce quasi mai a uscire dalla propria metà campo.18:44

12' Intanto sugli spalti continua lo spettacolo delle due tifoserie, accomunate da un gemellaggio che dura da oltre 50 anni.18:45

13' Ikoné trattiene Vlasic a centrocampo troncando sul nascere l'incursione verticale del croato.18:46

14' Fallo in attacco di Lazaro su Kayode, la Fiorentina recupera palla e prova a impostare dal basso ma gli uomini di Juric stanno occupando alla perfezione tutte le zone del campo.18:47

16' Altro fallo del Torino che sta tenendo sempre altissimo il ritmo della partita, aggredendo i viola a tutto campo.18:49

16' Lancio lungo di Milinkovic-Savic, Pellegri non ci arriva e commette fallo su Arthur che rimane a terra dolorante dopo lo scontro con l'avversario. Il gioco si ferma per qualche secondo supplementare ma il brasiliano si rialza e sembra in grado di proseguire.18:50

18' Ricci atterra Bonaventura sulla propria trequarti, punizione per la Fiorentina a una ventina di metri dalla porta avversaria. Opportunità da piazzato per gli uomini di Italiano.18:51

19' Biraghi non calcia direttamente ma tocca corto per Milenkovic che centra la barriera con la soluzione di forza. La difesa del Torino poi libera in fallo laterale sul successivo cross di Kouamé dalla sinistra.18:52

21' Sembrano mancare le idee alla Fiorentina, anche per merito della tenuta tattica del Torino che sta chiudendo alla perfezione tutte le linee di passaggio.18:54

22' Si allacciano Pellegri e Milenkovic al limite dell'area viola, La Penna assegna il calcio di punizione ai padroni di casa.18:55

23' Rinvio completamente sballato di Terracciano, Zapata si ritrova la palla sui piedi e calcia a rete quasi senza guardare, la palla esce di pochissimo ma si alza la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco del colombiano.18:56

24' Giallo per Biraghi dopo un fallo su Bellanova che lo aveva saltato in velocità.18:57

25' ZAPATA! Ricci pennella in area per l'incornata di Zapata, Terracciano respinge a due mani salvando i suoi!18:57

26' Torino ancora in pressione al limite dell'area avversaria con la Fiorentina che non riesce proprio a trovare il modo per alzare il proprio baricentro.18:58

27' Buongiorno verticalizza per Vlasic che ha spazio sulla destra, il croato cerca Zapata al centro con un pallone basso ma trova il tackle di Ranieri ad anticipare il colombiano.19:00

28' Lazaro va via di forza a Kayode sulla sinistra ma c'è ancora Ranieri a pulire l'area viola in anticipo su tutti.19:01

29' Fallo di Buongiorno su Bonaventura a centrocampo, qualche secondo di respiro per la Fiorentina che sta decisamente soffrendo in questo avvio.19:02

29' Beltran a terra dopo un aggancio con Buongiorno, La Penna fischia fallo in attacco all'argentino che non la prende benissimo, così come il pubblico di casa che protesta vivacemente.19:02