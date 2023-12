Grazie per avere seguito con noi la diretta di Genoa-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!23:02

Nel prossimo turno di campionato per il Genoa impegno in trasferta sul campo del Bologna, l'Inter affronterà in casa il Verona.23:01

L'Inter si ferma dopo quattro vittorie di fila, il Genoa strappa un pareggio. Arnautovic al 42' sblocca il risultato, ma i padroni di casa trovano la rete del pareggio con Dragusin. Nella ripresa poche emozioni, Martinez salva su Acerbi al 68'. Partita interrotta nel primo tempo per circa otto minuti, fumogeni accesi sugli spalti.23:01

90'+9' Fine partita! GENOA-INTER 1-1 (42' Arnautovic, 52' p.t Dragusin).22:53

90'+6' Problemi per Martinez, gioco fermo e recupero allungato.22:50

90'+4' Punizione dalla trequarti per l'Inter, fallo su Dumfries.22:48

90'+1' L'arbitro Doveri ha concesso sei minuti di recupero, si giocherà fino al 96'.22:45

90' Sostituzione INTER: entra Pavard esce Bisseck.22:45

90' Sostituzione INTER: entra Klaassen esce Mkhitaryan.22:44

89' Frattesi contuso dopo un contrasto con Dragusin, sanitari in campo.22:44

87' Calcio piazzato di Gudmundsson, Dragusin di testa non riesce a indirizzare il pallone verso lo specchio.22:42

86' Ammonito MKHITARYAN per gioco scorretto su Gudmundsson.22:40

84' Frendrup si inserisce in area, ma Acerbi non gli concede spazio e allontana senza fronzoli.22:39

81' Genoa in attacco, Messias guadagna un calcio d'angolo.22:37

78' Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Darmian.22:36

78' Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Barella.22:32

78' Sostituzione GENOA: entra Messias esce Martin.22:32

77' Ammonito BARELLA per proteste.22:32

77' Calhanoglu carica il destro da fuori area, pallone distante dalla porta.22:31

74' Barella di prima per Thuram, efficace la copertura di Dragusin.22:28

71' Sostituzione INTER: entra Sanchez esce Arnautovic.22:25

69' Ammonito DRAGUSIN per gioco scorretto su Sommer.22:25

69' Corner di Martin, colpo di testa di Vasquez, Sommer fa sua la sfera in due tempi.22:25

68' OCCASIONE INTER! Calhanoglu da fermo scodella in area, svetta Acerbi, Martinez risponde presente.22:22

67' Ammonito GUDMUNDSSON per gioco scorretto su Mkhitaryan.22:21

64' Vasquez sulla trequarti anticipa Barella, poi c'è un tocco di braccio di Mkhitaryan.22:19

61' Sostituzione GENOA: entra Malinovskyi esce Strootman.22:15

61' Sostituzione GENOA: entra Retegui esce Ekuban.22:15

58' Gudmundsson doma il pallone e crossa verso l'area, allontana Bisseck di testa.22:12

56' Ammonito GILARDINO (in panchina) per proteste.22:10

54' Tentativo di Vasquez da posizione decentrata, Sommer copre il primo palo e devia in angolo.22:08

51' OCCASIONE INTER! Lancio di Bastoni, sponda di petto di Barella, conclusione con il mancino di Arnautovic: pallone largo ma non di molto.22:06

48' Calcio piazzato battuto da Gudmundsson, colpo di testa di Dragusin deviato da Darmian.22:03

46' Inizio secondo tempo di GENOA-INTER! Si riparte dal risultato di 1-1.22:00

46' Sostituzione GENOA: entra Vasquez esce De Winter.22:00

Possesso palla favorevole al Genoa nel corso della prima frazione di gara: 55,4%.21:56

Termina in parità il primo tra Genoa e Inter. Nerazzurri in vantaggio al 42', Arnautovic insacca a porta vuota dopo un palo di Barella. I padroni di casa trovano la rete del pareggio in pieno recupero, Dragusin di testa batte Sommer. Gioco fermo per circa otto minuti a causa dei fumogeni accesi sugli spalti.21:55

45'+11' Fine primo tempo: GENOA-INTER 1-1! In gol Arnautovic e Dragusin.21:42

45'+10' Punizione battuta da Martin, Sommer allontana solo parzialmente, Frendrup raccoglie la sfera ma calcia alto.21:43

45'+7' GOL! GENOA-Inter 1-1! Rete di Dragusin. Corner di Gudmundsson, colpo di testa vincente di Dragusin, Sommer tocca il pallone ma non riesce a respingere.



Guarda la scheda del giocatore Radu Dragusin21:40

45'+5' OCCASIONE INTER! Carlos Augusto conclude verso la porta dopo un'azione corale, Martinez fa buona guardia sul primo palo.21:38

45'+3' Frendrup ci prova da fuori area, pallone in curva.21:35

45' L'arbitro Doveri concede nove minuti di recupero.21:32

42' GOL! Genoa-INTER 0-1! Rete di Arnautovic. L'azione parte da una rimessa laterale: tiro di Barella deviato sul palo in tuffo da Martinez, Arnautovic insacca a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic21:31

42' Cross da destra di Barella, Bani intercetta la sfera.21:28

39' Sponda di Barella, spazza Strootman. Ekuban a terra dolorante.21:26

36' Destro debole e centrale da fuori area di Calhanoglu, nessun problema per Martinez.21:22

35' Bisseck mette al centro, Thuram dal limite non trova spazio per la conclusione verso la porta.21:22

33' OCCASIONE GENOA! Traversone di Strootman, tocca di testa Acerbi, Bani è in ritardo, il pallone esce di poco.21:20

31' Badelj in area calcia sugli sviluppi di un corner, tiro respinto da Arnautovic.21:18

29' Lancio da dietro di Acerbi, Arnautovic spinge Martin, l'arbitro ferma l'azione.21:16

26' Tiro-cross di Carlos Augusto, respinto da Sabelli.21:13

23' Il gioco riprende dopo circa otto minuti di stop, ci sarà un maxi recupero.21:10

21' Riscaldamento supplementare per i giocatori in campo.21:08

18' Gioco fermo da oltre tre minuti, si attende che la visibilità in campo sia migliore.21:05

15' Fumogeni accesi sugli spalti, visibilità limitata in campo: gioco fermo.21:02

12' Malintesto tra Calhanoglu e Carlos Augusto, si ferma l'azione dell'Inter.20:58

9' Cross morbido di Arnautovic, colpo di testa debole di Thuram, blocca facilmente Martinez.20:55

8' Possesso prolungato da parte dell'Inter, il Genoa attende nella propria metà campo.20:55

5' Lancio da metà campo di Barella, fallo in attacco di Arnautovic.20:51

2' Imbucata di Arnautovic, Mkhitaryan conclude in modo impreciso da posizione defilata.20:48

1' Inizio primo tempo di GENOA-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Doveri.20:47

Il Genoa non ha trovato il gol nelle ultime otto sfide contro l’Inter in Serie A.19:56

Le scelte di Inzaghi: Thuram e Arnautovic in avanti, Darmian a destra, Bisseck preferito a Pavard in difesa. Out Lautaro e Dimarco, in panchina c'è anche Dumfries.19:56

Le scelte di Gilardino: in attacco il tandem Ekuban-Gudmundsson, Sabelli e Martin sulla fasce. Retegui, Malinovskyi e Messias partono dalla panchina.20:04

Panchina INTER: Audero, Di Gennaro, Stabile, Motta,, De Vrij, Pavard, Frattesi, Asllani, Sensi, Klaassen, Agoumé, Sanchez, Sarr.20:00

Panchina GENOA: Leali, Sommariva, Vasquez, Fini, Matturro, Vogliacco, Hefti, Kutlu, Malinovskyi, Thorsby, Haps, Jagiello, Puscas, Messias, Retegui.19:58

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, Arnautovic.19:51

Formazione GENOA (3-5-2): Martinez - Bani, Dragusin, De Winter - Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin - Ekuban, Gudmundsson.20:50

Manca poco all'inizio di Genoa-Inter. Squadre reduci entrambe da una vittoria nello scorso turno di campionato.19:50

Benvenuti alla diretta della partita della 18^ giornata di Serie A, si affrontano Genoa e Inter.19:50