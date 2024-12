Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!! Buon anno a tutti!!!14:32

Termina con un avvincente 2-2 la sfida tra Udinese e Torino. Nei minuti finali di un primo tempo equilibrato i padroni di casa sbloccano il risultato con una zampata di Tourè su azione di corner. I friulani raddoppiano a inizio ripresa con un colpo di testa di Lucca, sempre su azione di calcio piazzato. Nel giro di un quarto d'ora i granata riescono a raggiungere il pareggio, prima con una rete di Adams, che mette in rete su ribattuta dopo una prodezza di Sava, e poi con una conclusone da limite di Ricci. Nella fase restante del match non ci sono grosse occasioni da gol e la sfida termina così in pareggio.14:29

90'+5' Fischio finale dell'incontro. Udinese-Torino 2-214:25

90'+2' Kamara mette dentro da sinistra per Lucca, che viene anticipato. Il pallone giunge a Sanchez, che dai 25 metri calcia abbondantemente alto.14:24

90'+1' Quattro minuti di recupero.14:22

90' Cambio in attacco per il Torino. Esce Yann Karamoh ed entra Antonio Sanabria.14:21

87' Giallo per l'Udinese. Ammonito James Abankwah per un intervento ai danni di Karamoh.14:19

86' Tentativo di Lazaro sul primo palo, pallone che termina a lato.14:17

83' Cambio di esterni per il Torino. Esce Borna Sosa entra Ali Dembelè.14:16

83' Cambio a centrocampo per il Torino. Esce Nikola Vlasic ed entra Karol Linetty.14:15

81' Vlasic prova a controllare il pallne nei pressi dell'area, ma Abankwah spazza via.14:13

80' Cambio in attacco per l'Udinese. Esce Florian Thauvin ed entra Alexis Sanchez.14:12

79' Grande giocata di Thauvin, che viene intercettata da un grande intervento di Vojvoda.14:10

74' Punizione dalla destra di Ilic diretta in porta, che viene liberata da Bijol.14:05

72' Cambio in difesa per l'Udinese. Esce Isaak Tourè ed entra James Abankwah.14:23

72' Cambio a centrocampo per l'Udinese. Esce Sandi Lovric ed entra Athur Atta.14:10

71' Cambio di esterni per l'Udinese. Esce Jordan Zemura ed entra Hassane Kamara.14:11

70' Thauvin dalla sinsitra serve Lucca, che dal limite dell'area controlla e calcia, ma il tiro è centrale e Milinkovic Savic para senza problemi.14:02

69' Conclusione dalla distanza di Coco che termina abbondantemente a lato.14:00

67' Ilic smarca Adams, che prova a mettere dentro per Karamoh, ma la difesa libera.13:58

64' GOL! Udinese-TORINO 2-2. Rete di Samuele Ricci. Lazaro dalla destra crossa, Ehizibue respinge male e Adams stoppa e libera con una grande giocata Ricci, che di prima intenzione calcia rasoterra imparabilmente alla sinistra di Sava.



60' Corner di Thauvin e Milinkovic Savic intercetta in presa alta.13:51

58' Azione personale di Thauvin, che entra in area dalla destra e dalla linea di fondo prova a mettere in mezzo un pallone, che viene deviato in corner da Coco.13:50

57' Tentativo di Ricci da fuori area. Pallonje che termina a lato di non molto.13:48

57' Vlasic cerca l'assist per Karamoh, ma il tentativo viene intercettato da Zemura.13:48

53' GOL! Udinese-TORINO 2-1. Rete di Che Adams. Corner di Ricci e il pallone giunge ad Adams, che prima si fa respingere da Sava la conclusione da pochi passi e sulla ribattuta batte il portiere facendogli passare il pallone in mezzo alle gambe.



52' Lucca viene lanciato in contropiede, rientra, ma viene contrastato da Coco al limite dell'area.13:44

49' GOL! UDINESE-Torino 2-0. Rete di Lorenzo Lucca, che gira in rete di testa un corner di Thauvin.



49' Thauvin, smarcato in area da Ekkelenkamp, viene stoppato da Maripàn.13:40

48' Lazaro tocca dietro per Ilic, che prova la percussione in area, ma viene fermato da Tourè.13:39

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Torino.13:36

45' Cambio di esterni per il Torino. Esce Marcus Pedersen ed entra Valentino Lazaro.13:38

45' Cambio a centrocampo per il Torino. Esce Gvidas Gineitis ed entra Ivan Ilic.13:37

Il primo tempo termina con l'Udinese avanti per 1-0. La prima parte di gara è stata equilibrata, abbastanza povera in fatto di occasioni da gol. Il Torino crea azioni in contropiede potenzialmente pericolose, ma senza impensierire seriamente Sava. I padroni di casa passano in vantaggio nei minuti finali con una spaccata di Tourè su azione di corner. Il primo tempo termina con una conclusione dalla distanza di Ricci deviata in corner da Sava con un grande intervento.13:23

45'+4' Fischio finale del primo tempo. Udinese-Torino 1-013:20

45'+2' Contropiede dell'Udinese, che viene sprecato da Ehizibue, che non riesce ad agganciare un passaggio di Thauvin.13:20

45'+2' Ricci recupera un pallone dai 25 metri prova una conclusione, che viene sventata in corner da Sava con un grande intervento.13:19

45'+1' Tre minuti di recupero.13:17

45' Gineitis è terra a seguito di una botta al ginocchio.13:17

44' Adams mette in mezzo un pallone forte, che viene svantato in corner da Kabasele.13:16

41' GOL! UDINESE-Torino 1-0. Rete di Souleymane Tourè. Corne di Thauvin, spizzata di testa di Bijol e in spaccata di sinistro Toure insacca.



37' Karamoh riceva da Sosa e, in mezzo a due difensori, si libera e prova a calciare sul primo palo. Pallone che termina sul fondo.13:09

36' Pedersen prova a mettere in mezzo ma la difesa dell'Udinese libera.13:08

35' Pallone messo in mezzo dalla trequarti da Lovric, che non viene deviato da nessuno.13:07

33' Uscita bassa di Sava, che anticipa Vlasic che si era inserito.13:05

30' Il gioco riprende dopo un'interruzione dovuta a problemi ad uno spettatore sugli spalti. 13:02

27' Lovric tocca su punizione per Thauvin, il cui rasoterra termina a lato.12:59

23' Vlasic è a terra per un duro scontro con Tourè.12:55

21' Punizione battuta a sorpresa da Gineitis per Karamoh, che si fa murare il tiro da Kabasele.12:53

19' Thauvin fa tutto da solo sulla destra, entra in area e prova la conclusione, che viene murata da Sosa.12:51

17' Ripartenza del Torino. Da Vlasic a Gineitis, che serve Karamoh sulla destra, che arrivato al limite dell'area calcia alto.12:50

14' Karamoh prova l'imbucata per Adams, che però parte in ritardo e il pallone va sul fondo.12:47

14' Cross di Vlasic per Karamoh, che non trova il pallone.12:46

13' Cross di Lovric e Milinkovic Savic devia di pugno fuori area.12:45

11' Karamoh, contrastato da Ehizibue, prova il tiro sul primo palo, ma Sava para a terra.12:44

11' Lovric sulla destra mette in mezzo un pallone, deviato di ginocchio da Ehizibue. Il pallone termina fuori.12:43

5' Gineitis serve Pedersen sulla destra, che si avvicina all'area e calcia sul primo palo. Sava para in due tempi.12:38

2' Karamoh da sinistra prova un tiro cross, che viene respito da Sava.12:34

Lungo lancio per Lovric, che viene anticipato da Milinkovic-Savic.12:33

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dall'Udinese.12:32

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Francesco Fourneau di Roma.12:28

TORINO(3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Vojvoda; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Karamoh Allenatore: Paolo Vanoli12:16

UDINESE(3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karistrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca Allenatore: Kosta Runjaic12:15

La sfida della scorsa stagione, giocata in terra friulana lo scorso 16 marzo, è terminata 2-0 a favore dei granata.12:03

Gli ospiti si trovano a metà classifica con 19 punti e cercano di riscattare la sconfitta interna per 2-0 per mano del Bologna nella giornata precedente.12:02

I padroni di casa, reduci dal successo sul campo della Fiorentina, sono momentaneamente noni in classifica con 23 punti.12:01

Benvenuti al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida tra Udinese e Torino, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A.11:59

