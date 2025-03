Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 29 Marzo 2025 ore 20:45

(3) ANGELIÑO (C)

Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori

Si chiude questo sabato di Serie A con la sfida al Via del Mare tra Lecce e Roma, valevole per la 30a giornata del massimo campionato italiano.20:27

Periodo non facile per i salentini, reduci da quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate; molto piú positivo il percorso dei giallorossi capitolini, quattro vittorie nelle ultime cinque.20:28

Giampaolo con Pierotti, Helgason e Karlsson alle spalle di Krstovic, Gaspar in coppia con Baschirotto al centro della difesa. Regia affidata a Ramadani.20:31

INIZIA LECCE - ROMA! Primo pallone per gli ospiti!20:47

Lecce con la classica maglia giallorossa, Roma in completo bianco.20:47

Gioco fermo, Guilbert a terra dopo lo scontro con Falcone: il terzino, doloranre, sembra in grado di continuare la partit.a20:58

Grandisisma chiusura di Gaspar su Dovbyk, angolo per la Roma.21:00

Hummels di tacco allontana un cross di Guilbert, angolo per il Lecce.21:04

SOULE! Tacco per l'argentino che calcia di prima intenzione, una deviazione manda in angolo.21:06

INCREDIBILE OCCASIONE PER LA ROMA! Follia di Falcone che serve Ramadani in area con Koné alle spalle, il centrocampista recupera e conclude, il portiere salva i suoi con un miracolo!21:08

Angolo per il Lecce, rimane a terra Gaspar dopo un corpo a corpo con Mancini. Gioco fermo.21:10

Partita aperta, Roma che fa possesso palla, ma Lecce che ci prova in contropiede.21:13

Koné rimare a terra in area dopo uno scontro aereo con Baschirotto, si continua a giocare.21:20

Gran tacco di Pellegrini per Dovbyk, tocco per Soulé: chiude Gallo.21:31

Karlsson calcia male, contropiede non sfruttato dal Lecce.21:31

Angolo per i salentini: angolo di Pierotti, non arriva Gaspar.21:56

Roma che fatica ad ingranare in questo secondo tempo, pallone gestito dai salentini.21:58

Giocata indiviuale di N’Dri, serve la chiusura di Cristante per fermare l'esterno salentino.22:10

ANNULLATO IL GOL A MANCINI! Sull'angolo, sponda di Dovbyk per il difensore che insacca sul secondo palo: Manganiello alza la mano indicando il fuorigiogo.22:13

Check del VAR per valutare la posizione di Mancini. Si attende al Via del Mare.22:15

AMMONITO Tommaso Baldanzi. intervento in ritardo su Berisha. 22:21

AMMONITO Alexis Jesse M. Saelemaekers. Proteste dell'ex Milan, giallo anche per lui che era in diffida. 22:23

Check del VAR per il contatto tra Dovbyk e Baschirotto, Manganiello indica che é tutto regolare.22:27

Roma che ora ha spazio in contropiede, conlcusione di Shomurodov a lato.22:34

Lecce tutto in avanti, alla ricerca del gol del pari.22:37

ROMA VICINA AL RADDOPPIO! Altra chiusura di Falcone su Shomurodov, Lecce ancora in partita.22:40

FINISCE LECCE - ROMA! 0-1 il finale, settima vittoria consecutiva per la squadra di Ranieri!22:42

Lecce - Roma è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 29 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Roma sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte); invece la Roma si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 49; la Roma ha segnato 45 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Roma - Lecce si è giocata il 7 dicembre 2024 e si è conclusa 4-1.

In casa il Lecce ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Genoa e la Roma ottenendo 0 punti.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Empoli e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-1 mentre La Roma ha incontrato il Cagliari vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Nikola Krstovic con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Claudio Ranieri è Artem Dovbyk con 11 gol.

Lecce e Roma si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 25 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Lecce-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha perso solamente due delle 37 partite di Serie A contro il Lecce (25V, 10N), il 5%; tra le avversarie affrontate almeno 10 volte nella competizione dai capitolini, quella salentina è la squadra contro cui hanno la più bassa percentuale di sconfitte.

Nelle 18 partite casalinghe di Serie A disputate contro la Roma il Lecce ha trovato 12 gol, rimanendo a secco di reti in 10 occasioni; la squadra capitolina è quella contro cui i salentini più volte hanno mancato l’appuntamento con il gol in gare interne in Serie A.

Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro partite di Serie A e non fa peggio da una striscia di sei sconfitte di fila tra febbraio e aprile 2023; in generale Marco Giampaolo non è mai arrivato a cinque sconfitte consecutive nella competizione, fermandosi sette volte a quota quattro in precedenza.

Il Lecce è una delle quattro squadre a non aver ancora trovato il successo in casa nel 2025 in Serie A (2N, 3P) e nessuna ha segnato meno gol dei salentini in gare interne nel periodo (due, come Venezia, Empoli ed Hellas Verona).

Nel 2025 la Roma ha guadagnato 29 punti in Serie A, grazie a nove vittorie e due pareggi in 11 partite; nei maggiori cinque campionati europei, nel periodo, solamente il PSG ha conquistato altrettanti successi, per un totale però di 28 punti in 10 sfide (9V, 1N).

La Roma ha vinto le ultime quattro trasferte di Serie A e solamente in cinque occasioni è arrivata ad almeno cinque successi esterni consecutivi nella competizione, tutte tra il 2006 e il 2017 – l’ultima delle quali tra febbraio e novembre 2017 (12 in quel caso).

La Roma ha realizzato sette gol su calcio di rigore, più di ogni altra squadra in questa Serie A; nei maggiori cinque campionati europei in corso solo Bayern Monaco (nove), Liverpool (nove) e Real Madrid (otto) hanno segnato più reti dal dischetto. Dall’altra parte solo il Venezia (otto) ha subito più reti dagli 11 metri rispetto al Lecce (sette, al pari con Udinese e Como) nella Serie A 2024/25.

Nel 2025 sia Roma che Lecce hanno effettuato ben 15 conclusioni in seguito a un recupero offensivo, nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio nel periodo (a quota 15 anche Bologna e Udinese).

Le ultime tre reti del Lecce in campionato portano la firma di Nikola Krstovic, che ha così raggiunto quota 10 gol in questa Serie A; l’attaccante montenegrino ha realizzato il 48% delle reti della propria squadra (10/21), percentuale record nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.

Sotto la guida di Claudio Ranieri, Artem Dovbyk ha realizzato sei gol in 14 partite di Serie A, una media di una rete ogni 159 minuti disputati, mentre nelle 11 partite con Ivan Juric e Daniele De Rossi aveva collezionato quattro reti, in media una ogni 239; inoltre, i suoi due assist in questo campionato sono arrivati entrambi con l’attuale allenatore della Roma.

