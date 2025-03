Pagelle Lecce-Roma 0-1: Dovbyk fa volare i giallorossi, sprecano Angelino e Koné

Serie A, 30esima giornata: tensioni al Via del Mare prima del fischio d'inizio. Settima vittoria consecutiva per la formazione di Ranieri: continua il sogno Champions

La Roma espugna il Via del Mare, superando un buon Lecce grazie alla rete decisiva di Dovbyk a dieci minuti dal termine. I giallorossi allungano la loro striscia positiva a 14 risultati utili consecutivi, portandosi a -4 dal quarto posto occupato attualmente dal Bologna e alimentando il sogno Champions. Situazione complicata, invece, per i salentini, che incassano la quinta sconfitta di fila e vedono la salvezza sempre più a rischio: sedicesimi con 25 punti, a -2 dalla zona retrocessione.

Lecce-Roma, tensioni al Via del Mare prima del match

Attimi di tensione al Via del Mare prima del fischio d’inizio di Lecce-Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un gruppo di ultras salentini, armati, avrebbe tentato un contatto con i circa mille tifosi romanisti giunti a Lecce. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, ma non è mancata la forzatura da parte dei tifosi locali, che ha portato a lanci di bottiglie e fumogeni. Al momento, non si segnalano feriti. Un tifoso della Roma, invece, sarebbe stato fermato dalla Digos e condotto in Questura.

Il racconto del match

La Roma parte forte, più propositiva rispetto a un Lecce timido. Gli ospiti sprecano tre occasioni nitide con Dovbyk, Angelino (errore a porta vuota) e Koné. Un disimpegno errato di Cristante rischia di favorire Helgason, il cui tiro esce di poco. Nel finale di primo tempo cresce il Lecce, con Gallo che sfiora il gol, ma trova un attento Svilar.

La Roma abbassa i ritmi, rinunciando alle verticalizzazioni. Nella ripresa i salentini prendono fiducia e mettono in difficoltà la squadra di Ranieri, con un tentativo da lontano di Krstovic. Dopo una fase di equilibrio, gli ospiti tornano a farsi pericolosi con Dovbyk. A rompere gli equilibri ci pensa Mancini, che segna su corner, ma il gol viene annullato dopo un lungo check al VAR per fuorigioco.

Quando la gara sembrava destinata a rimanere in equilibrio, Dovbyk si inventa la giocata decisiva: si accentra e con un mancino preciso batte Falcone. Poco dopo, però, è costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio. In pieno recupero, Shomurodov va a un passo dal raddoppio, ma viene fermato dal portiere dei salentini. Termina 0-1 al Via del Mare.

I top e flop del Lecce

Falcone 6: Indeciso nell’uscita su Angelino. Poi, sbaglia la rimessa dove prova ad approfittarne Koné, ma lo stesso portiere si fa perdonare con una parata incredibile. Si rende protagonista anche nel finale su Shomurodov .

Indeciso nell’uscita su Angelino. Poi, sbaglia la rimessa dove prova ad approfittarne Koné, ma lo stesso portiere si fa perdonare con una parata incredibile. Si rende protagonista anche nel finale su . Gaspar 6: Grande intervento su Dovbyk in apertura di gara. Buone letture difensive e chiusure decisive.

Grande intervento su Dovbyk in apertura di gara. Buone letture difensive e chiusure decisive. Pierotti 6: Prestazione generosa, si sacrifica per la squadra lavorando molto anche in fase difensiva. ( 12′ st Banda 6: Entra con il giusto approccio, portando freschezza e vivacità alla manovra offensiva).

Prestazione generosa, si sacrifica per la squadra lavorando molto anche in fase difensiva. ( Entra con il giusto approccio, portando freschezza e vivacità alla manovra offensiva). Karlsson 5.5: Parte in ombra. Quando finalmente sembra emergere, spreca una ripartenza cruciale nel primo tempo, mancando l’opportunità di lasciare il segno. (12′ st N’Dri 6: Porta freschezza ed energia, dando nuova vivacità alla manovra. Impatto positivo sulla gara).

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Sempre attento quando viene chiamato in causa, risponde con sicurezza alle conclusioni avversarie.

Sempre attento quando viene chiamato in causa, risponde con sicurezza alle conclusioni avversarie. Mancini 6: Attento e deciso nelle chiusure, garantisce solidità alla retroguardia giallorossa. Buona prestazione. Trova anche il gol su corner, ma gli viene annullato per fuorigioco.

Attento e deciso nelle chiusure, garantisce solidità alla retroguardia giallorossa. Buona prestazione. Trova anche il gol su corner, ma gli viene annullato per fuorigioco. Hummels 6: Ordinato e preciso, contribuisce alla compattezza difensiva della Roma senza sbavature.

Ordinato e preciso, contribuisce alla compattezza difensiva della Roma senza sbavature. Ndicka 6: Si mantiene in linea con la prestazione del reparto arretrato, offrendo sicurezza e attenzione in marcatura.

Si mantiene in linea con la prestazione del reparto arretrato, offrendo sicurezza e attenzione in marcatura. Saelemaekers 5.5: Ci prova con qualche spunto e tentativi di costruzione. Garantisce il suo solito contributo alla manovra. Si prende un giallo evitabile per proteste, essendo in diffida salterà la gara con la Juventus. (39′ st Pisilli)

Ci prova con qualche spunto e tentativi di costruzione. Garantisce il suo solito contributo alla manovra. Si prende un giallo evitabile per proteste, essendo in diffida salterà la gara con la Juventus. Koné 5.5: Recupera palla su una rimessa sbagliata di Falcone, ma si fa sfuggire l’occasione dai cinque metri, divorandosi un gol che sembrava già fatto.

Recupera palla su una rimessa sbagliata di Falcone, ma si fa sfuggire l’occasione dai cinque metri, divorandosi un gol che sembrava già fatto. Cristante 6: Macchia la sua prestazione con un errore in fase di gestione che rischia di favorire il Lecce. Per il resto della gara si conferma solido e prezioso.

Macchia la sua prestazione con un errore in fase di gestione che rischia di favorire il Lecce. Per il resto della gara si conferma solido e prezioso. Angelino 5.5: Si divora una rete praticamente a porta vuota. Perde anche una palla sanguinosa da cui nasce una ripartenza cruciale del Lecce.

Si divora una rete praticamente a porta vuota. Perde anche una palla sanguinosa da cui nasce una ripartenza cruciale del Lecce. Pellegrini 6: Sfiora il gol nel finale di primo tempo. Prestazione solida. (27′ st Baldanzi 6)

Sfiora il gol nel finale di primo tempo. Prestazione solida. Soulé 6: Si accende a tratti nel primo tempo, ma senza riuscire a lasciare il segno con le sue giocate abituali. (27′ st Shomurodov 6)

Si accende a tratti nel primo tempo, ma senza riuscire a lasciare il segno con le sue giocate abituali. Dovbyk 7: Sempre pericoloso quando attacca la porta, anche se col passare dei minuti cala d’intensità. Poi, con una fiammata di carattere, trova il gol decisivo, firmando la sua undicesima rete stagionale e regalando ai suoi una vittoria preziosa. (39′ st El Shaarawy ng)

