LIVE SASSUOLO - SAMPDORIA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sfida interessante tra due squadre che questa stagione strizzano l'occhio all'Europa. Il Sassuolo è reduce da un'importante vittoria in trasferta per 3-2 a Verona, mentre i blucerchiati da una sconfitta di misura al Marassi contro il Milan.14:48

Con il mercato ancora aperto sono molte le questioni ancora in ballo su entrambi i fronti. Il caso Berardi non è ancora del tutto archiviato tra gli emiliani, mentre nella Sampdoria sono sempre più insistenti le voci di un ritorno di Keita e di quello possibile di Petagna.14:50

Ancora out Berardi nel Sassuolo, confermati dunque gli stessi 11 che hanno battuto il Verona. Davanti a Consigli difesa a quattro con Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, in mezzo al campo conferma per Frattesi, mentre dietro a Caputo il trio composto da Djuricic, Raspadori e Boga.17:51