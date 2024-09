Prima occasione per il Monza! Dalla bandierina stacca Djuric, Caprile in tuffo fa sua la sfera22:01

Altro errore di Bondo in impostazione, Kvara serve Lukaku la cui conclusione viene ribattuta in corner da Marì21:56

Non ci sono sostituzioni all'intervallo, in campo gli stessi ventidue del primo tempo21:47

Dopo un buon inizio del Monza, il Napoli prende il controllo di campo e partita. È Politano a sbloccare l'incontro con un sinistro da posizione decentrata, poi Kvaratskhelia raddoppia sfruttando un rimpallo dopo il tiro ribattuto di McTominay. La squadra di Nesta è sparita dalla gara dopo i primi dieci minuti, azzurri sempre in controllo e meritatamente in vantaggio dopo il primo tempo21:33

Tocco sospetto di Bianco sul piede di Di Lorenzo sulla linea dell'area di rigore, per Manganiello non c'è nulla21:17

Cartellino giallo per Kvaratskhelia, step on foot ai danni di Pereira21:12

Sta crescendo adesso il Napoli, azione offensiva prolungata della squadra di Antonio Conte che però non riesce a trovare lo spazio per concludere verso la porta21:02

Sono in campo le due squadre, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio di Napoli-Monza!20:44

Le scelte di Conte: formazione tipo per gli azzurri che schierano tutti i titolari dopo l'impegno di Coppa Italia. Unico assente Meret dopo l'infortunio rimediato settimana scorsa a Torino, per il resto scelte confermate con i soliti tre, Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, nel reparto offensivo.20:16

È ancora a caccia della prima vittoria in campionato il Monza di Alessandro Nesta, che è però riuscito a fermare l'Inter due settimane fa. Per il resto solo due pareggi e due sconfitte per i brianzoli, i quali hanno però passato il turno di Coppa Italia con il 3-1 rifilato al Brescia in settimana16:50