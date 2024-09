90'+5' E' FINITA! ROMA-VENEZIA 2-1! Reti di Pohjanpalo, Cristante e Pisilli. 16:55

90'+3' Raimondo sbaglia la misura del passaggio a Busio, recupera la formazione di Juric. 16:53

90'+1' Si gioca il primo dei 4 minuti di recupero. 16:51

90' AMMONITO CRISTANTE: fallo su Doumbia. 16:51

88' Sugli sviluppi, tocco sottoporta di Gytkjaer sull'esterno della rete. 16:48

87' Punizione per gli ospiti, battuto in area e deviazione in corner. 16:47

85' QUARTO CAMBIO NELLA ROMA: entra Hermoso, esce Soulé. 16:47

85' QUINTO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Raimondo, esce Pohjanpalo. 16:46

84' QUARTO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Gytkjær, esce Candela. 16:46

83' PILLOLA STATISTICA: primo centro per il classe 2004 giallorosso. 16:45

83' GOL! ROMA-Venezia 2-1! Rete di Pisilli. Padroni di casa in vantaggio: assist di Paredes e colpo di testa vincente di Pisilli.



82' Corner per i padroni di casa. 16:42

80' TERZO CAMBIO NELLA ROMA: entra Paredes, esce Pellegrini. 16:40

79' Colpo di testa di Dovbyk da corner, tiro sul fondo. 16:39

77' PRIMO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Doumbia, esce Ellertsson. 23:56

77' TERZO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Crnigoj, esce Oristanio. 16:38

77' SECONDO CAMBIO NEL VENEZIA: entra Andersen, esce Nicolussi Caviglia. 16:38

74' PILLOLA STATISTICA: primo centro in campionato per il numero 4 giallorosso. 16:36

74' GOL! ROMA-Venezia 1-1! Rete di Cristante. Pareggio dei padroni di casa: Pellegrini passa a Cristante, destro deviato da Busio che non lascia scampo a Joronen.



74' Assalto della Roma, Angelino calcia potente, muro di Ellertsson. 16:34

72' DOVBYK! Sinistro al volo da dentro l'area, conclusione sul fondo alla destra di Joronen. 16:33

71' Cross insidioso di Angelino, leggera deviazione di Joronen ma nessun attaccante giallorosso riesce a deviare a rete. 16:32

70' Fallo di Angelino su Oristanio sulla trequarti campo. 16:30

68' Soulé si incarica della punizione, pallone preda di Joronen in uscita. 16:28

67' AMMONITO CANDELA: fallo su Baldanzi. 16:27

65' COLPO DI TESTA DI PISILLI! Stacco aereo, sfera di poco alta sopra la traversa. 16:25

64' Tiro dalla bandierina per la Roma conquistato da Angelino. 16:24

63' Ci prova Busio, conclusione respinta. 16:23

61' Corner per i padroni di casa: batte Soulé, colpo di testa di Pisilli alto sopra la traversa. 16:22

60' Scocca l'ora di gioco, 0 a 1 il parziale dell'Olimpico. 16:20

59' OCCASIONISSIMA PER IL VENEZIA! Oristanio solo davanti a Svilar, grandissimo intervento del portiere che evita il raddoppio ospite. 16:20

58' SECONDO CAMBIO NELLA ROMA: entra Pisilli, esce Koné. 16:19

58' PRIMO CAMBIO NELLA ROMA: entra Baldanzi, esce Mancini. 16:18

57' Tiro di El Shaarawy parato da Joronen, anche in questo caso si alza la bandierina del fuorigioco. 16:18

56' GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Zampano serve Haps che insacca ma c'era fuorigioco. 16:17

54' DESTRO DI PELLEGRINI! Conclusione da fuori area fuori di poco. 16:15

53' Contatto Oristanio-Mancini, tutto regolare per il direttore di gara. 16:13

51' Destro di Koné respinto da Joronen che non trattiene. 16:11

49' Inserimento di Busio che mette a centro area, libera in qualche modo la difesa retroguardia. 16:09

47' Tiro di Soulé che sbatte sul corpo di Dovbyk. 16:08

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ROMA-VENEZIA! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:05

Squadre ai box dove Juric e Di Francesco studiano le mosse in vista della ripresa. 15:52

All'intervallo il Venezia conduce grazie all'acuto di Pohjanpalo, il quale ha segnato dopo il palo di Busio. Subito dopo i lagunari hanno sfiorato il raddoppio. la Roma rientra negli spogliatoi tra i fischi del pubblico. 15:52

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! ROMA-VENEZIA 0-1! Rete di Pohjanpalo al 44'. 15:49

45'+2' VENEZIA VICINO AL RADDOPPIO! Prima Pohjanpalo trova la parata di Svilar, poi Oristanio calcia a porta vuota, salva Mancini sulla linea. 15:48

45'+1' Destro di Pellegrini da buona posizione che termina sul fondo. 15:47

45' Due minuti di recupero. 15:47

44' PILLOLA STATISTICA: secondo centro in campionato per il numero 20 arancioneroverde. 15:46

44' GOL! Roma-VENEZIA 0-1! Rete di Pohjanpalo. Ospiti in vantaggio: palo di Busio e poi piattone destro vincente di Pohjanpalo.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo15:45

42' Ripartenza di Candela, traversone al centro, buona chiusura di Koné. 15:43

40' Tiro dalla bandierina per la Roma. 15:41

40' Batte Soulé, sinistro in porta respinto da Joronen con i pugni. 15:41

39' AMMONITO IDZES: fallo su Celik. 15:40

38' Dribbling di Pellegrini e poi destro dal limite, muro della retroguardia veneta. 15:39

35' Batte Nicolussi Caviglia, destro sopra la barriera che si perde sul fondo. 15:36

34' Pohjanpalo fermato irregoralmente da Koné, fischio di Abisso. 15:35

32' El Shaarawy si accentra e va al tiro, destro respinto da Candela. 15:33

30' Scocca la mezz'ora: parziale sempre fermo sullo 0 a 0 all'Olimpico. 15:32

29' Altra occasione per il Venezia: assist di Oristanio per Pohjanpalo, destro largo sul fondo. 15:31

27' Molto attivo Oristanio sul fronte d'attacco. 15:28

26' POHJANPALO! Scatto di Oristanio che serve l'attaccante finlandese, destro deviato da Angelino in corner. 15:27

25' Cross di Angelino in area, in qualche modo la difesa del Venezia allontana la minaccia in fallo laterale. 15:26

23' Traversone di Candela, stacco aereo di Oristanio e colpo di testa alto sopra la traversa. 15:24

21' Fallo ai danni di Ndicka. 15:22

19' Corner per i padroni di casa: colpo di testa di Pellegrini a lato. 15:20

17' PELLEGRINI! Trasformazione diretta in porta, Joronen respinge. 15:18

16' Fallo di Nicolussi Caviglia ai danni di Koné. 15:19

15' Dopo il quarto d'ora di sciopero, la curva della Roma inizia a tifare. 15:16

13' Gioco fermo, problemi muscolari per Mancini: Juric allerta Hermoso. 15:16

12' Rapido ribaltamento di fronte, sinistro di Dovbyk sul fondo. 15:14

12' Scatto di Zampano, cross in area per Pohjanpalo, la sfera sfila per Oristanio: destro murato da Mancini. 15:14

11' Possesso palla giallorosso, si conclude con la sfera in fallo laterale. 15:12

9' Tiro di Oristanio! Sinistro rasoterra a giro, Svilar si distende e para. 15:10

8' Destro al volo di prima intenzione di Cristante, alto sopra la traversa. 15:09

6' Sinistro di Soulé da fuori area, blocca l'estremo difensore ospite. 15:08

5' Lancio per Dovbyk che non aggancia, pallone raccolto da Joronen. 15:07

3' SVOBODA! Sugli sviluppi, sfera respinta al limite dove c'è Svoboda che chiama Svilar alla deviazione in calcio d'angolo. 15:04

2' Punizione per i lagunari sulla trequarti di campo. 15:03

1' INIZIA ROMA-VENEZIA! Primo pallone giocato da Dovbyk. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Abisso: padroni di casa in completo rosso, ospiti in casacca bianca con bordi arancioneroverdi. 15:00

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:43

Juric recupera Celik e Pellegrini, il quale affianca Soulé alle spalle di Dovbyk, terminale d'attacco; Dybala in panchina, El Shaarawy sulla corsia sinistra, Angelino in difesa. Di Francesco ritrova Nicolussi Caviglia ma perde Duncan, tandem offensivo Oristanio-Pohjanpalo, gioca Ellertsson. 14:24

FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Joronen - Candela, Svoboda, Idzes - Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps - Oristanio, Pohjanpalo. A disposizione: Grandi, El Haddad, Andersen, Schingtienne, Raimondo, Crnigoj, Gytkjaer, Bruno, Carboni, Doumbia, Stankovic, Sagrado, Sverko. 15:05

FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Angelino - Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy - Soulé, Pellegrini - Dovbyk. A disposizione: Abdulhamid, Hummels, Baldanzi, Paredes, Dahl, Pisilli, Dybala, Ryan, Marin, Sangaré, Shomurodov, Hermoso. 15:23

Nell'ultimo turno primo successo in campionato per entrambe le compagini: giallorossi contro l'Udinese, arancioneroverdi contro il Genoa. 19:26

Dirige l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Palermo. Quarto Ufficiale Scatena. Al VAR ci sarà Paterna, AVAR Pairetto. 19:23

Il match dell'Olimpico oppone i padroni di casa, 6 punti in classifica, agli ospiti, a quota 4 in graduatoria. 19:21