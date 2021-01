Da Cagliari - Napoli é tutto, alla prossima giornata di Serie A!16:52

Chiude Insigne su un rigore assegnato per il tocco di mano del neoentrato Caligara su tiro di Di Lorenzo. Nel mezzo, la rete del solito Joao Pedro che insacca un cross di Zappa dopo che Maksimovic era riuscito ad portai alla prima conclusione.16:52

Doppietta di Zielinski, con un secondo gol spettacolare, in rete anche Lozano che mette in porta un pallone in mischia dopo aver cercato di sbloccarsi per tutta la partita.16:51

Prova convincente del Napoli di Gattuso che inizia l'anno con quattro reti contro un Cagliari rimasto anche in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Lykogiannis.16:50

90' FINISCE CAGLIARI - NAPOLI! 1-4 il finale, poker dei partenopei che iniziano al meglio questo 2021.16:49

89' Partita finita, Napoli che mantiene il possesso palla aspettando il triplice fischio finale.16:47

87' Sostituzione NAPOLI: esce Mário Rui, entra Faouzi Ghoulam.16:47

87' Sostituzione NAPOLI: esce Tiemoué Bakayoko, entra Stanislav Lobotka.16:45

87' Sostituzione NAPOLI: esce Konstantinos Manolas, entra Amir Rrahmani.16:45

86' GOL! Cagliari - NAPOLI 1-4! Rete su Rigore di Lorenzo Insigne. Il fantasista conclude di potenza, mandando il pallone sotto il sette, dove Cragno non puó arrivare.



85' AMMONITO Fabrizio Caligara. Giallo per il tocco di mano in area che ha portato al rigore del Napoli. 16:43

84' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Il neo entrato Caligara colpisce con la mano una conclusione di DI Lorenzo, Manganiello non ha dubbi ed indica gli 11 metri.16:43

83' Sostituzione CAGLIARI: esce João Pedro, entra Fabrizio Caligara.16:41

83' Sostituzione CAGLIARI: esce Giovanni Simeone, entra Leonardo Pavoletti.16:41

82' POLITANO! L'esterno entra in area, si libera di fisico di Ceppitelli e conclude da pochi passi: miracolo di Cragno che mette in angolo.16:40

81' FABIAN RUIZ! Conclusione potente dal limite per lo spagnolo, palla alta sopra la traversa.16:39

80' Possesso palla del Napoli, Cagliari che non sembra piú avere la forza per reagire.16:37

78' Gattuso, senza Osimhen e Mertens, sperimenta ora nuove soluzioni, con Lozano da prima punta, Politano, Elmas e Insigne alle sue spalle.16:36

77' Sostituzione NAPOLI: esce Piotr Zieliński, entra Eljif Elmas.16:35

77' Sostituzione NAPOLI: esce Andrea Petagna, entra Matteo Politano.16:35

76' Cross di Joao Pedro per Simeone, anticipato all'ultimo da Maksimovic: Cagliari che non si arrende.16:34

74' GOL! Cagliari - NAPOLI 1-3! Rete di Hirving Lozano. Su azione di angolo, mischia in area con Petagna che prova il tap in vincente, Ceppitelli respinge ma il messicano di potenza manda la palla in rete!



73' LOZANO! Cross di Di Lorenzo, colpo di testa del messicano di pochissimo alto sopra la traversa!16:32

71' AMMONITO Piotr Zieliński. Il polacco stende Nandez per evitare la ripartenza, Manganiello anche in questo caso lascia il vantaggio e poi punisce il partenopeo. 16:30

71' Contropiede Cagliari, Tripaldelli sbaglia totalmente il passaggio in profondità per Simeone.16:29

70' COSA SBAGLIA LOZANO! Insigne serve al messicano un pallone a due passi dalla porta, conclusione centrale che Cragno respinge in due tempi!16:27

69' Di Francesco rimette in ordine la sua squadra, rimasta in 10: il tecnico mantiene la difesa a quattro, con mediana a tre e due punte.16:26

68' Sostituzione CAGLIARI: esce Riccardo Sottil, entra Alessandro Tripaldelli.16:26

68' Un cross di Sottil deviato da Mario Rui quasi beffa Ospina: pallone che termina sull'esterno della rete.16:25

67' Punizione di Insigne a giro, alla ricerca di Petagna sul secondo palo: palla troppo potente per l'accorrente compagno.16:24

66' Sta succedendo di tutto alla Sardegna Arena, partita ora ricca di emozioni.16:24

65' ESPULSO Charalampos Lykogiannis. Secondo giallo per il terzino che stende al limite dell'area Lozano: furbo il messicano a farsi tamponare dall'avversario e forzare il fallo. 16:23

64' IMMEDIATA REAZIONE DEL CAGLIARI! Conclusione a giro di Sottil che termina di poco a lato, si dispera Simeone che era solissimo e pronto per il cross.16:22

62' GOL! Cagliari - NAPOLI 1-2! Rete di Piotr Zieliński. Grandissima giocata del polacco che stoppa in area un cross di Di Lorenzo, supera due avversari con un tocco e, davanti a Cragno, batte il portiere mettendo il pallone sooto il sette.



61' Cagliari che trova il pareggio alla prima occasione del secondo tempo, arrabbiatissimo Gattuso per la distensione dei suoi.16:20

60' GOL! CAGLIARI - Napoli 1-1! Rete di João Pedro. Cross sul primo palo di Zappa, stop e conclusione del numero 10 sardo che batte di potenza Ospina.



59' Cross di Mario Rui, sia Petagna che Lozano non ci arrivano per pochi centimetri: Napoli ancora vicino al 2-0.16:17

58' INSIGNE! Punizione del fantasista che supera la barriera ma termina fuori dai pali difesi da Cragno.16:15

57' Sostituzione CAGLIARI: esce Gastón Pereiro, entra Mattéo Tramoni.16:15

56' Cross di Insigne per Lozano, un passaggio spesso visto per Callejon: attento Lykogiannis che anticipa il messicano.16:14

55' Napoli che sta sfruttando spesso la sua fascia sinistra, con gli scambi tra Insigne, Mario Rui e Zielinski.16:13

53' AMMONITO Riccardo Sottil. L'esterno, anticipato nettamente da Di Lorenzo, trattiene vistosamente l'avversario. 16:11

52' Cross di Di Lorenzo, attento Cragno che allontana con i pugni, anticipando Petagna appostato sul secondo palo.16:10

51' Cagliari che ha iniziato con miglior piglio questa seconda frazione, provando ad alzare il baricentro e a creare delle trame offensive.16:09

49' Punizione per il Cagliari: Lykogiannis mette al centro, Simeone cerca la spizzata in mezzo ma Petagna allontana.16:07

48' MARIO RUI! Cragno esce con i pugni e rimane a terra, il terzino dalla distanza prova il pallonetto che termina di poco a lato.16:05

47' Nessun cambio nell'intervallo, allenatori che confermano i 22 che hanno iniziato la partita.16:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI - NAPOLI! Si riparte dal 0-1 della prima frazione.16:03

Ben 16 i tiri nel primo tempo per il Napoli, in nessuna prima frazione di gioco i partenopei hanno fatto meglio in questa Serie A (16 anche vs Atalanta).15:51

Cagliari che si é difeso, ha sofferto ma ha faticato a ripartire, con due sole vere occasioni create in 45`: un colpo di testa di Joao Pedro e un destro a lato di Simeone nato da una palla persa sanguinosa di Manolas.15:51

Napoli in vantaggio in questo primo tempo per 1-0 grazie alla bella conclusione dal limite di Zielinski, ma molte le conclusioni per i partenopei che non sono riusciti a concretizzare al meglio le occasioni create.15:49

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CAGLIARI - NAPOLI! 0-1 il risultato parziale, decide la rete di Zielinski.15:48

45' Un minuto di recupero.15:47

44' Contatto in area del Napoli tra Lykogiannis e Di Lorenzo, Manganiello é vicino e dice che si puó continuare a giocare.15:45

43' SOTTIL! Conclusione di sinistro da dentro l'area dell'esterno, palla di poco alta sopra la traversa.15:44

42' Napoli che continua a spingere per il 2-0, Cagliari che fatica a trovare la reazione.15:43

41' Punizione per il Napoli: Fabian Ruiz mette sul primo palo, deviazione di testa di Petagna che peró non trova la porta.15:42

39' Blocco irregolare involontario di Nandez su Mario Rui, gran botta per il portoghese che comunque si rialza e puó continuare a giocare.15:41

38' OCCASIONE NAPOLI! Un cross di Insigne non deviato da Maksimovic si trasforma in una pericolosa conclusione al centro, Cragno con un riflesso respinge!15:40

37' Ci prova Lozano dalla distanza, una deviazione manda la palla in corner: messicano sempre pericoloso quando ha spazio per portare palla al piede.15:39

36' SIMEONE! Manolas sbaglia un elementare passaggio orizzontale davanti alla sua area, ne approfitta il Cholito che recupera e calcia di prima intenzione, palla a lato.15:38

35' Piotr Zielinski in 12 presenze in questo campionato ha già egugliato le reti segnate in 37 gare nella scorsa Serie A (due).15:37

34' Marin calcia la punizione forte al centro, attento Ospina in presa alta.15:36

33' Bella uscita dal pressing del Cagliari, con Joao Pedro solo sulla trequarti: Bakayoko costretto al fallo.15:35

32' A terra Maksimovic dopo un contrasto con Joao Pedro: pestone involontario del brasiliano che si scusa con l'avversario.15:34

31' AMMONITO Charalampos Lykogiannis. Fallo del greco su Lozano: Manganiello prima lascia il vantaggio, poi estrae il cartellino. 15:33

30' Palla di Insigne per Petagna, la punta tarda troppo nella conclusione, con Cragno che lo accompagna sul fondo.15:33

29' Sottil prova la discesa sulla fascia, il contropiede sardo é peró limitato dal recupero dei partenopei, accorsi almeno in otto a chiudere la propria area.15:31

28' LOZANO! Ora il Napoli si diverte, Fabian Ruiz per il messicano che conclude di potenza sul palo lontano: palla che esce di pochissimo a lato.15:29

26' Napoli che trova il vantaggio grazie ad un bel sinistro dal limite di Zielinski, che deve ringraziare Petagna per la perfetta sponda che lo ha liberato al limite dell'area.15:28

25' GOL! Cagliari - NAPOLI 0-1! Rete di Piotr Zieliński. Gran sponda di Petagna per il polacco che, dal limite, manda la palla sotto la traversa, dove Cragno non puó arrivare.



24' Cominciano ad essere molte le occasioni del Napoli, Cagliari che sta faticando moltissimo soprattutto nel limitare un Insigne decisamente ispirato.15:27

23' INSIGNE! Ottima palla di Petagna per il fantasista che, dal limite, calcia di prima intenzione, sfiorando il sette!15:25

22' TRIPLICE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Ci provano prima Petagna e Insigne, murati rispettivamente da Walukiewicz e Zappa, la terza conclusione é di Mario Rui che manda alto da buona posizione!15:24

21' Lozano chiede il triangolo a Petagna, fermato da Walukiewicz: proteste del messicano che chiedeva il fallo.15:23

20' OCCASIONE CAGLIARI! Cross di Zappa, il brasiliano sbuca alle spalle di Maksimovic e di testa manda di pochissimo alto sopra la traversa.15:22

19' Insigne cerca un preziosismo con un tacco al limite dell'area per Petagna: chiusura di Walukiewicz.15:21

18' Contrasto Zappa - Insigne, Manganiello fischia il gioco pericoloso del sardo: si scusa Gattuso che si era gettato in campo per protestare per il fischio.15:19

17' Cross teso di Mario Rui, Ceppitelli ancora in anticipo su Petagna: resiste la difesa del Cagliari.15:18

15' Lozano cade al limite dell'area dopo il contatto con Lykogiannis: Manganiello indica la rimessa dal fondo per il Cagliari.15:17

14' Angolo anche per il Cagliari, sulla respinta di Manolas conclusione al volo di Sottil che termina distantissima dalla porta di Ospina.15:16

13' INSIGNE! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione secca del fantasista che termina a pochi centimetri dal palo!15:15

12' Spinge il Napoli: cross di Di Lorenzo, Lykogiannis anticipa Lozano sul primo palo.15:14

11' FABIAN RUIZ! Sinistro piazzato dello spagnolo, Cragno si distende sul secondo palo salvando la sua porta.15:14

10' Altra conclusione dal limite di Zielinski, una leggera deviazione facilita la presa al petto di Cragno.15:12

9' Cross pennellato da Fabian Ruiz per Petagna, attento Ceppitelli in chiusura. Angolo per il Napoli.15:10

8' Joao Pedro ruba palla ad un distratto Mario Rui, mette in mezzo per Simeone che peró é anticipato al momento del tiro da Manolas.15:09

7' Sardi che provano lo schema su angolo, sbagliando completamente l'eccezione: occasione persa per i sardi.15:08

6' Errore di Fabian che sbaglia l'apertura per Di Lorenzo, mettendo sul proprio fondo: angolo regalato al Cagliari.15:07

5' Lancio lungo per Simeone, Manolas in vantaggio mette in out.15:06

4' 4-4-2 puro per il Cagliari con Joao Pedro all'altezza di Simeone e Pereiro e Sottil in linea con la mediana.15:05

3' Insigne libera Lozano al tiro, la conclusione del messicano messa in angolo da Lykogiannis.15:04

2' ZIELINSKI! Conclusione potente dalla trequarti del polacco, Cragno risponde con i pugni! Subito pericoloso il Napoli.15:03

2' Cagliari con la classica maglia rossoblu, Napoli in divisa azzurra con pantaloncini bianchi.15:02

1' INIZIA CAGLIARI - NAPOLI! Primo pallone per i partenopei.15:02

Dirige il match l'arbitro Gianluca Manganiello.14:29

Quattro i cambi di Gattuso rispetto alla scorsa partita, difesa Maksimovic per lo squalificato Koulibaly, Mario Rui preferito a Hysaj. A centrocampo coppia in mediana con Bakayoko e Fabian, Zielinski agirá sulla trequarti con Lozano e Insigne alle spalle di Petagna.14:29

Il Cagliari deve fare a meno di Cabroni, positivo al Covid con un membro dello staff, in difesa al posto di Godin torna Ceppitelli, in medina Marin e Nandez visto l'infortunio di Rog. Simeone si riprende la maglia da titolare, alle sue spalle il trio formato da Pereiro, Joao Pedro e Sottil.14:25

A disposizione del NAPOLI: Meret, Contini, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Demme, Elmas, Lobotka, Politano, Llorente, Cioffi.14:20

La formazione del NAPOLI: 4-2-3-1 per Gattuso, che schiera Ospina - Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui - Bakayoko, Fabian - Lozano, Zielinski, Insigne - Petagna.14:18

A disposizione del CAGLIARI: Vicario, Boccia, Pinna, Pisacane, Tripaldelli, Caligara, Oliva, Cerri, Contini, Pavoletti, Tramoni.14:23

La formazione del CAGLIARI: 4-2-3-1 per i sardi che si dispongono con Cragno - Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannisv - Marin, Nandez - Pereiro, Joao Pedro, Sottil - Simeone.14:22

Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 20 sfide di Serie A contro il Napoli (5N, 14P); dalla stagione 2009/10 in avanti, tra le squadre affrontate almeno due volte, contro nessuna i sardi hanno ottenuto meno successi.14:03

I partenopei, momentaneamente fuori dalla zona Champions, vogliono i tre punti per iniziare al meglio l'anno e lasciarsi alla spalle un difficile fine 2020; dall'altra parte il Cagliari sente avvicinarsi la zona calda della retrocessione e non puó permettersi passi falsi.14:02

Ritorna la Serie A in questo 2021, quindicesima giornata della massima categoria italiana che vede protagoniste alla Sardegna Arena il Cagliari e il Napoli di Gattuso.13:59