Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:02

Squadre che torneranno subito in campo, nel prossimo turno la Fiorentina andrà a Roma contro la Lazio, mentre il Bologna ospiterà l'Udinese.17:01

Partita piacevole soprattutto nel primo tempo dove entrambe le squadre provano ad andare in rete in più occasioni, nella ripresa succede poco e il ritmo cala di parecchio. Pareggio giusto.16:58

90'+3' Fine partita: FIORENTINA - BOLOGNA 0-0.16:52

90'+3' Cartellino giallo per Kouame, fallo in attacco in area di rigore.16:51

90'+2' Mischia in area, palla che arriva a Castrovilli che prova la conclusione con un tiro ad incrociare. Palla a lato.16:51

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.16:49

89' Cartellino giallo per Bonaventura, ammonito per proteste.16:49

88' Altro cambio nel Bologna, entra Svanberg per Domínguez.16:47

87' Sostituzione nel Bologna, entra Poli per Schouten.16:45

86' Fiorentina vivace in questo finale e dopo i cambi. Il Bologna è sulle difensive.16:44

84' Castrovilli al volo da fuori area! Gran botta e palla di poco alta sopra la traversa.16:42

82' Prova a trovare varchi la Fiorentina in questa fase finale. Serie fitta di passaggi e gran giocata di Ribery che serve Lirola sul secondo palo, ma la difesa ospite è attenta.16:41

78' Girandola di cambi e poco gioco in questi ultimi dieci minuti. Partita che è calata parecchio di intensità rispetto al primo tempo.16:36

77' Altro cambio nella Fiorentina, entra Bonaventura per Borja Valero.16:36

76' Doppio cambio anche per il Bologna, entra Vignato per Palacio.16:34

75' Dentro anche Skov Olsen per Orsolini.16:34

72' Entra anche Lirola per Caceres.16:30

72' Doppio cambio nella Fiorentina, entra Kouame per Vlahovic.16:30

71' Cartellino giallo per Pezzella per un intervento duro da dietro su Palacio.16:30

68' Buona azione del Bologna in velocità, ma Barrow sul più bello, una volta arrivato al limite, si inceppa sul pallone.16:27

63' Cambio di passo di Castrovilli che prova il cross teso in area, Schouten è attento e in scivolata manda in angolo.16:22

58' Fiorentina vicina al gol! Ribery alza la testa e vede Borja Valero al limite, la conclusione dello spagnolo è potente e va di poco alla destra di Da Costa.16:18

58' Cartellino giallo per Domínguez, continue trattenute su Castrovilli.16:16

55' Fase di gioco con poche emozioni, molto gioco ma lontano dalle aree.16:15

51' Con pazienza cerca di costruire il gioco il Bologna, la Fiorentina si chiude bene.16:09

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - BOLOGNA.16:04

46' Sostituzione nel Bologna, problemi muscolari per De Silvestri, entra Paz.16:04

Un primo tempo pimpante e con continui capovolgimenti di fronte, manca però il gol. Dopo un ottimo avvio dei padroni di casa è stato Bologna ad andare più vicino alla rete in più occasioni.15:47

45'+1' Fine primo tempo: FIORENTINA - BOLOGNA 0-0.15:47

44' Calcio d'angolo per la Fiorentina, spazza la difesa del Bologna servendo involontariamente al limite Borja Valera che prova a coordinarsi e calciare ma manda alto sopra la traversa.15:45

40' Azione in velocità del Bologna, Dominguez serve Palacio in profondità, Dragowski esce al momento giusto.15:42

37' Conclusione di Barrow sul secondo palo, Dragowski si distende e smanaccia, la palla finisce sui piedi di Palacio che ci prova di prima ma non trova la porta.15:40

34' Errore di Pezzella in fase difensiva, ne approfitta Palacio che gli ruba palla e parte in velocità, entra in area e conclude di potenza, ma Dragowski riesce nell'intervento.15:36

32' Colpo di testa di Vlahovic su assist di Castrovilli, ma la palla si spegne alla sinistra di Da Costa.15:34

28' Cartellino giallo per Schouten dopo una serie di ripetuti falli.15:29

27' Controllo palla del Bologna in questa fase, la Fiorentina ci prova con i guizzi di Ribery.15:29

22' Soriano prende palla al limite, si accentra e prova la conclusione rasoterra. Blocca sicuro Dragowski.15:25

20' Partita equilibrata fino a questo momento, dopo un buon avvio dei viola é venuto fuori il Bologna.15:22

16' Gran sinistro di Orsolini dal limite dell'area, il suo tiro a giro va di poco alla destra di Dragowski.15:18

13' Uno due Dominguez, Barrow, con il gambiano che entra in area e tocca di prima il lancio del compagno. Palla di poco a lato.15:15

12' Prova il tiro a giro Castrovilli dal limite, ma la conclusione non è delle migliori.15:14

11' Dopo l'avvio arrembante della Fiorentina, ora il Bologna inizia a mettere la testa fuori.15:12

8' Cartellino giallo anche per Igor dopo aver fermato in mezzo al campo una ripartenza di Orsolini.15:10

5' Cartellino giallo per De Silvestri dopo aver fermato in maniera fallosa un recupero di Ribery.15:06

2' Ancora Fiorentina ad un passo dal vantaggio! Percussione di Ribery in area, scavetto davanti a Da Costa e palla che sbatte sul legno.15:04

1' Subito Vlahovic pericoloso! Controlla palla in area e prova la conclusione, palla non di molto a lato.15:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - BOLOGNA. Arbitra Orsato.15:02

Fiorentina con un 3-5-2 che vede Vlahovic affiancare Ribery in avanti, gli esterni saranno Venuti e Caceres, mentre in mezzo al campo spazio a Borja Valero, Amrabat e Castrovilli. Igor titolare nel terzetto di dietro. Il Bologna risponde con un 4-2-3-1 e con Palacio che sarà la prima punta, supportato da Barrow, Soriano e Orsolini. Panchina per Svanberg, in difesa giocheranno Danilo, Tomiyasu, Dijks e De Silvestri.14:29

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa - De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks - Schouten, Dominguez - Orsolini, Soriano, Barrow - Palacio. A disposizione: Paz, Calabresi, Denswil, Hickey, Vignato, Michael, Poli, Svanberg, Buldursson, Rabbi, Skov Olsen, Ravaglia.15:03

Formazione FIORENTINA (3-5-2): Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Igor - Caceres, Castrovilli, Amrabat, Borja Valero, Venuti - Vlahovic, Ribery. A disposizione: Barreca, Martinez Quarta, Lirola, Saponara, Bonaventura, Duncan, Pulgar, Eysseric, Kouame, Callejon, Terracciano.14:20

Nell'ultimo turno di Serie A, clamorosa vittoria dei gigliati a Torino contro la Juventus per 3-0. Il Bologna invece è riuscito a rimontare l'Atalanta, strappando un ottimo pareggio, 2-2. In classifica, dopo un avvio complesso di stagione ora le squadre sono in una simile situazione, con il Bologna che ha però un punto in più.13:35

Comincia il nuovo anno per Fiorentina e Bologna, ed è subito derby dell'Appennino, con i viola che, statistiche alla mano, non perdono contro gli emiliani dal 2013 in Serie A: da allora otto vittorie e quattro pareggi.13:29