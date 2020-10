LIVE UDINESE - ROMA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Dacia Arena

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori20:15

Alla Dacia Arena tutto pronto per Udinese, terza giornata di Serie B.15:11

Inizio stentato per entrambe le squadre alla ricerca del primo successo in questo campionato: due sconfitte senza riuscire a segnare finora per i bianconeri (vs Verona e Spezia), due pareggi sul campo per i giallorossi (sconfitta a tavolino contro il Verona, 2-2 vs la Juventus).15:22

Ecco le formazioni. Udinese con il 3-5-2: Musso - Rodrigo Becao, De Maio, Samir - ter Avest, de Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan - Lasagna, Okaka. A disp.: Nicolas, Micin, Palumbo, Battistella, Ballarini, Zeegelaar, Forestieri, Coulibaly, Molina, Gasparini, Nestorovski.20:09

3-4-2-1 per la Roma: Mirante - Mancini, Ibanez, Kumbulla - Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola - Pedro, Mkhitaryan - Dzeko. A disp.: Olsen, Pau Lopez, Bruno Peres, Diawara, Villar, Cristante, Antonucci, Calafiori, Perez, Kluivert.20:09

Arslan si riprende la cabina di regia, nuovo esordio in maglia bianconera per Pereyra, debutto dal primo minuto per Ouwejan, davanti fiducia alla coppia Lasagna-Okaka.20:07

Paulo Fonseca conferma lo stesso XI iniziale schierato contro la Juventus: Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.20:10

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Abisso.20:35

1' INIZIA Udinese-Roma, palla ai bianconeri.20:45

3' Cross di ter Avest, Okaka è in posizione di fuorigioco.20:48

5' Dzeko cerca il taglio in area di Pedro, Musso arriva prima.20:49

6' Punizione di Pellegrini, Okaka libera di testa.20:51

8' de Paul si fa spazio sulla destra, cross mal calibrato.20:53

9' Spinazzola lascia sul posto ter Avest, Rodrigo Becao concede il primo angolo della gara.20:54

10' Pedro steso al limite da Arslan, punizione per i giallorossi.20:55

11' Batte Pellegrini, Ouwejan allontana.20:56

12' Lancio di Arslan, Spinazzola incespica, destro di Okaka tra le braccia di Mirante.20:58

14' Lasagna arriva sul fondo, cross sbilenco.20:58

15' Lancio per Lasagna, ottima chiusura di Ibanez.20:59

15' OCCASIONE ROMA! Santon cambia gioco per Spinazzola, cross basso, Pereyra salva su Pellegrini pronto al tap-in da due passi.21:03

16' Pedro per Dzeko, controllo non riuscito in area.21:01

17' Mkhitaryan avanza centralmente, destro murato da Samir.21:02

19' Accelerazione di Spinazzola, colpo di testa di Pedro, facile preda di Musso.21:03

19' Traversone di ter Avest deviato in angolo da Spinazzola.21:06

20' OCCASIONE UDINESE! Sugli sviluppi del corner, sinistro violento di Lasagna dai 20 metri, Mirante ci mette i pugni.21:05

22' OCCASIONE ROMA! Lancio di Ibanez, Dzeko a tu per tu con Musso spara in curva.21:06

24' Pellegrini dai 25 metri, destro smorzato da De Maio, Musso evita il corner.21:08

25' Okaka allarga per Ouwejan, cross basso sul quale Lasagna non arriva per un soffio.21:09