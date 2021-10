Allo stadio Marcantonio Bentegodi è tutto pronto per Verona-Spezia, partita valevole per la 7^ giornata di Serie A.13:51

I padroni di casa, attualmente in 14^ posizione a quota 5 punti, sono reduci da tre risultati utili consecutivi.13:51

Gli ospiti, in terzultima posizione con quattro punti collezionati in 6 gare, hanno perso le ultime due partite di campionato contro Milan e Juventus.13:52

VERONA (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Montipò - Dawidowicz, Günter, Casale - Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic - Barak, Caprari - Simeone. A disposizione: Pandur, Berardi, Veloso, Kalinic, Lasagna, Cetin, Ceccherini, Rüegg, Magnani, Sutalo, Tameze, Hongla. All. Igor Tudor.14:15

SPEZIA (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Zoet - Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni - Ferrer, Verde, Gyasi - Podgoreanu, Antiste, Manaj. A disposizione: Zovko, Provedel, Kiwior, Nzola, Sher, Strelec, Bertola. All. Thiago Motta.14:40

Emergenza a centrocampo per Motta con Bourabia e Sala non disponibili. Esordio da titolare per Podgoreanu dopo i 13' giocati contro il Venezia. Confermati sul fronte offensivo Verde, Gyasi, Manaj e Antiste.14:25