Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori19:28 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Lazio, gara valida per la Giornata 11 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio "Renato Dall'Ara".19:28

Il Bologna di Thiago Motta è reduce dalla vittoria (2-0) contro il Verona nei sedicesimi di Coppa Italia, mentre in Serie A ha finora perso soltanto una volta su cinque sfide casalinghe già disputate (tre vittorie e un pareggio), con una differenza reti positiva: sette gol fatti, quattro subiti. I rossoblu sono imbattuti da 10 giornate consecutive in campionato, visto che l'ultimo k.o. risale alla prima giornata (0-2 contro il Milan) e vantano in Riccardo Orsolini il loro miglior marcatore (quattro reti). 19:37

La Lazio di Maurizio Sarri è invece reduce da tre vittorie consecutive in Serie A - 3-2 sull'Atalanta, 2-0 al Sassuolo e 1-0 sulla Fiorentina - ma, nelle cinque partite già giocate in trasferta, ha ottenuto soltanto sei punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Luis Alberto è il miglior marcatore dei biancocelesti in questo campionato, grazie a tre gol finora realizzati, mentre Felipe Anderson è il giocatore che ha servito più assist (ben quattro). 19:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia; Bonifazi, Corazza, Kristiansen, Lucumi; Fabbian, Moro, Urbanski; Karlsson, Ndoye, Van Hooijdonk.19:52

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio risponde con un 4-3-3 formato da Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Gila, Hysaj, Pellegrini; Basic, Cataldi, Kamada, Vecino; Immobile, Isaksen, Zaccagni.19:55

Rispetto al pareggio (1-1) contro il Sassuolo, mister Motta cambia qualcosa nel suo undici titolare. Stefan Posch e Sam Beukema prendono infatti il posto di Lorenzo De Silvestri e Kevin Bonifazi nei quattro di difesa, ma per il resto stessi interpreti che avevano cominciato la precedente sfida di campionato. 20:24

Rispetto alla sfida vinta (1-0) contro la Fiorentina, mister Sarri dà invece spazio a un diverso interprete nel tridente offensivo, lanciando dal 1' Pedro al posto di Mattia Zaccagni. Per il resto, 10 confermati nell'undici titolare che ha battuto la Viola il 30 ottobre scorso, con Ciro Immobile ancora pronto a subentrare dalla panchina a gara in corso. 20:24

La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 20 partite di campionato contro il Bologna (10 vittorie, 8 pareggi), anche se le due sconfitte sono arrivate nelle tre gare esterne più recenti: 0-2 il 27 febbraio 2021 e 0-3 il 3 ottobre 2021. Il Bologna ha invece mantenuto inviolata la propria porta nelle ultime tre gare interne di campionato contro la Lazio, registrando due vittorie e un pareggio nel parziale. La Lazio è peraltro la squadra contro cui i rossoblu hanno segnato più gol in Serie A (187). 19:48

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Renato Dall'Ara. A dirigere questo Bologna-Lazio sarà Federico La Penna (sezione di Roma), coadiuvato da Luigi Rossi (Rovigo) e Davide Moro (Schio). IV Ufficiale Davide Ghersini (Genova), VAR Marco Serra (Torino) e AVAR Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).20:02

OCCASIONE PER ZIRKZEE. Primo contropiede rossoblu, Orsolini entra in area e cerca un cross teso per i compagni. La difesa laziale si complica la vita, permettendo a Zirkzee di calciare praticamente dal limite. Per fortuna degli ospiti, la deviazione difensiva non crea problemi a Provedel e si ripartirà con una rimessa dal fondo. 21:33

1' INIZIA Bologna-Lazio. Si parte allo Stadio Renato Dall'Ara, calcio d'inizio battuto dai biancocelesti. Maglia a strisce rossoblu e calzoncini bianchi per i padroni di casa, maglia bianca con inserti blu e calzoncini blu per gli ospiti. Meteo nuvoloso, 11° e un po' di vento in quel di Bologna. 20:47

2' Partita forte la Lazio, che tiene il possesso e attacca da subito il Bologna.20:50

5' TRAVERSA DI CASTELLANOS, ma il signor La Penna ferma il gioco proprio per un fallo del giocatore biancoceleste su Calafiori nell'area di rigore del Bologna. 20:54

7' Arriva il primo possesso palla prolungato per i padroni di casa, dopo sette minuti di totale furia da parte della Lazio. Partiti davvero forte i biancocelesti in questo anticipo della giornata 11 di Serie A Tim 2023-24.20:54

8' Si scaldano gli animi al Dall'Ara. I giocatori della Lazio protestano col signor La Penna e vorrebbero un cartellino giallo nei confronti di Aebischer, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. 20:55

10' Adesso il Bologna prova a imbastire qualche possesso prolungato, ma la pressione della Lazio è comunque asfissiante, con Guendouzi ad aggredire praticamente qualsiasi difensore rossoblu che sia in possesso. 20:57

12' Solito spartito, col pressing vivacissimo della Lazio e un Bologna costretto così a rifugiarsi in qualche lancio lungo, spesso impreciso. Qui Orsolini non trova la profondità di Zirkzee e i biancocelesti recuperano prontamente palla. 21:00

14' Guendouzi per ora impressionante nella qualità (e quantità) del pressing su qualsiasi portatore di palla. Non sta facendo respirare nessun avversario, risultando praticamente uomo-ovunque sul terreno di gioco del Dall'Ara. 21:01

15' PERFETTO BEUKEMA. Lazzari scappa via sull'out di destra, arriva in area e cerca il rasoterra a tagliare l'area piccola per la deviazione vincente di un compagno, ma il difensore dei Paesi Bassi è perfetto con la chiusura in angolo. 21:02

16' ROMAGNOLI CI PROVA DI TESTA. Dal corner seguente, palla che spiove all'altezza del dischetto e il difensore ci arriva con un perfetto terzo tempo. Il suo colpo di testa finisce però morbido tra le braccia di Skorupski.21:04

18' LUIS ALBERTO CENTRA L'INCROCIO DEI PALI! Direttamente da calcio d'angolo, il numero 10 della Lazio cerca la porta e va vicinissimo a un eurogol. Palla che resta in area del Bologna, ma i biancocelesti non riescono a concretizzare la ribattuta in rete, lamentandosi anche per un tocco di mano avversario. 21:06

20' Lazio totale padrona del campo, mentre il Bologna fatica tantissimo a trovare i suoi centrocampisti e favorisce in questo modo anche agili recuperi degli avversari con lanci lunghi per ora molto sterili. Inizio arrembante degli ospiti allenati da Sarri. 21:07

21' Guendouzi a terra al limite dell'area bolognese dopo un contrasto aereo; il giocatore della Lazio si lamenta per un fallo di Lykogiannis e poi ha anche un accenno di reazione verso l'avversario. La Penna calma gli animi e fa proseguire il gioco. 21:08

22' Altro pressing forsennato degli ospiti, con Rovella che è però un po' troppo irruente su un avversario e si vede fischiare un giusto fallo dal signor La Penna. Bologna che prova a rifiatare un po' dalla morsa della prima linea laziale. 21:10

24' Altro gran break di Lazzari, il quale scappa sull'out di destra e va giù dopo un contatto con Calafiori a ridosso dell'area di rigore. Per il direttore di gara tutto regolare e si può così proseguire, ma il numero 29 biancoceleste si lamenta. 21:12

25' La Lazio resta altissima in fase di non possesso, ma ora il Bologna sembra aver cominciato a cambiare idea di gioco e a prendere le misure al pressing avversario, riuscendo a coinvolgere maggiormente i suoi centrocampisti. 21:12

26' Saelemaekers sta cambiando spesso posizione, venendo tanto incontro ai compagni di difesa per permettere al Bologna di non dover ricorrere ai lanci lunghi, già visti in precedenza ma finora molto inefficaci. Questa la prima risposta tattica dei rossoblu. 21:14

28' Orsolini trattiene un lanciato Marusic sull'out di sinistra e il signor La Penna fischia fallo per un'evidente trattenuta. Per nulla contento il numero 7 del Bologna, ma punizione per Lazio poco oltre il cerchio di centrocampo. 21:15

31' Altra azione prolungata dei biancocelesti. Rovella lancia Pedro in area, ma quest'ultimo non controlla. Subentra tuttavia Castellanos alle sue spalle, il quale si defila sulla sinistra e prova il cross per l'inserimento aereo di Guendouzi. Traversone però troppo lungo e l'occasione sfuma. 21:18

32' Nuovamente pressing asfissiante della Lazio, che porta sette giocatori nella metà campo avversaria quando i difensori rossoblu hanno palla tra i piedi. il Bologna è nuovamente costretto a lanci lunghi che diventano facilissime prede della retroguardia ospite. 21:19

34' Nonostante l'evidente dominio, alla Lazio manca un po' di precisione negli ultimi 25-30 metri, anche perché il Bologna riesce comunque a rientrare bene una volta perso il possesso. Rossoblu totalmente schiacciati nella loro metà campo comunque. 21:21

35' AMMONITO PEDRO. Cartellino giallo per proteste al numero nove laziale. 21:22

37' Al netto del devastante pressing laziale, il Bologna è tutt'altro che perfetto in fase di disimpegno, rifugiandosi spesso da Skorupski anziché cercare di giocare in ampiezza per "far uscire" gli avversari e poi cercare l'imbucata offensiva. 21:25

39' PRIMA OCCASIONE BOLOGNA. Orsolini trova la sovrapposizione di un compagno per il cross rasoterra dalla destra, la difesa laziale mette fuori ma l'azione prosegue. Controcross di Saelemaekers e Zirkzee stacca bene a centro area, non trovando però di testa lo specchio della porta difesa da Provedel. 21:26

41' Non cambia lo spartito tattico di questo anticipo al Dall'Ara, anche se ora i padroni di casa sembrano riuscire a eludere meglio l'indemoniato pressing laziale. Guendouzi nuovamente clamoroso per intensità, che partita del numero 8 biancoceleste!21:29

43' Pedro entra in area dalla sinistra, punta Posch con un doppio passo e finisce a terra. Il direttore di gara La Penna è però vicinissimo all'azione e decide di lasciar proseguire il gioco. Rimessa laterale per il Bologna. 21:30

45' FINE 1° TEMPO. Bologna-Lazio 0-0. Primo tempo a reti bianche, ma biancocelesti dominanti per lunghi tratti di questa frazione. Luis Alberto ha colpito l'incrocio dei pali direttamente da calcio d'angolo al 18': questa la miglior occasione laziale. 21:34

Dominio evidente della formazione allenata da Sarri, il quale ha preparato tatticamente al meglio questa partita imbrigliando i padroni di casa con un pressing continuo e asfissiante. Alla Lazio è però mancata un po' di lucidità negli ultimi 25-30 metri, così l'occasione migliore resta quella già citata di Luis Alberto. Bologna in grande sofferenza, spesso costretto a lanci lunghi infruttuosi e praticamente incapace di trovare i suoi centrocampisti tra le linee. 21:36

Lazio tatticamente perfetta e c'è soltanto da chiedersi quanto possa durare questo grande dispendio di energie. Bologna che invece potrebbe cambiare qualcosa nel suo schieramento, perché il 4-2-3-1 non sta pagando poi tanti dividendi nell'economia di questa gara. Possesso palla che premia i rossoblu (56%-44%) ma è stato un possesso molto sterile. Attenzione ai calci piazzati: finora tutte le occasioni biancocelesti sono infatti arrivate da corner. 21:39

46' COMINCIA LA RIPRESA. Bologna-Lazio 0-0. Si riparte allo Stadio Dall'Ara, manovrano i padroni di casa. Nessun cambio nelle due formazioni.21:49

47' GOL! BOLOGNA-Lazio 1-0! Rete di Lewis Ferguson. Partenza-show dei rossoblu, con Saelemaekers che trova in orizzontale Zirkzee. Il controllo impreciso impedisce al numero 9 di battere a rete dal limite, ma non di ricamare un ottimo assist per Ferguson. Lo scozzese, tenuto in gioco da Marusic, supera Provedel col destro all'altezza del dischetto.



Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson21:56

48' CAMBIO LAZIO. Marusic non ce la fa a proseguire per un problema fisico, al suo posto entra allora Pellegrini. 21:52

50' AMMONITO ROMAGNOLI. Spinte continue in area tra il difensore laziale e un avversario, La Penna non ha dubbi e dopo i richiami estrae i cartellini.21:54

51' AMMONITO FERGUSON. L'avversario che si era scambiato spinte con Romagnoli a centro area del Bologna è proprio l'autore del provvisorio 1-0. Cartellino pure per lo scozzese. 21:55

51' PROTESTE LAZIO. Castellanos a terra dopo contatto dubbio con Saelemaekers, ma l'intervento del numero 56 biancoblu è in anticipo e sul pallone. Niente rigore per i biancocelesti. 21:55

53' Momentaneamente a terra Ferguson, colpito duro da un avversario sul dorso del piede destro. Nulla di preoccupante comunque per lo scozzese, che si rialza. 21:57

54' Lazio che sembra aver perso buona parte dello smalto mostrato nel primo tempo. Sarri pensa allora di correre ai ripari per invertire la rotta, preparando due cambi nel tridente offensivo. Pronti Immobile e Zaccagni, a breve in campo. 21:58

56' AMMONITO BEUKEMA. Fallo tattico per impedire il contropiede lanciato di Pedro, cartellino sacrosanto. 21:59

57' ECCO IL DOPPIO CAMBIO LAZIO. Fuori Pedro per Zaccagni, questa la prima scelta di Sarri.22:00

58' DENTRO IMMOBILE. C'è il bomber, alla ricerca del 200° gol con la Lazio. Gli lascia il posto Castellanos. 22:01

58' Lancio sull'out di destra per la corsa di Orsolini, ma Pellegrini chiude con anticipo e si rifugia da Provedel. Lazio che ora ha ripreso nel suo pressing continuo, Bologna comunque in grado di uscirne meglio rispetto al primo tempo. 22:02

59' A terra Felipe Anderson, colpito all'orecchio sinistro da un rinvio di Lykogiannis. Gioco momentaneamente fermo, in campo lo staff sanitario biancoceleste. 22:03

61' Punizione di Luis Alberto, con palla defilata sulla sinistra e dai 35 metri. Il cross del numero 10 laziale è però facile preda per l'uscita di Skorupski e sfuma così una buona occasione per gli ospiti. 22:05

62' Ripartenza interessante del Bologna, ma Aebischer sbaglia i tempi del passaggio per un compagno sulla sinistra e i rossoblu vanificano così tutto. Orsolini era liberissimo sull'altra fascia.22:07

65' PUNIZIONE PER IL BOLOGNA! Break stupendo di Orsolini, che anticipa Pellegrini a centrocampo e s'invola verso la porta di Provedel. Luis Alberto lo atterra al limite dell'area, rischiando però tantissimo il calcio di rigore.22:09

66' AMMONITO LUIS ALBERTO. Ovviamente cartellino giallo al numero 10 laziale per il contatto precedente. 22:09

66' ORSOLINI DI POTENZA. Il numero 7 cerca la botta sul palo di Provedel, ma la difesa laziale sventa il calcio di punizione concedendo soltanto angolo. 22:10

68' Immobile già molto attivo sul fronte offensivo della Lazio, anche se finora i compagni lo stanno sfruttando più per le sponde che non per metterlo nelle condizioni di fare male a Skorupski.22:12

69' Bologna cresciuto invece tantissimo nella qualità del proprio possesso palla, per quanto il pressing laziale rimanga comunque molto importante. Altro ritmo e altra qualità rispetto al primo tempo per i rossoblu di Thiago Motta. 22:13