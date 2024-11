CALHANOGLU! Conclusione potente del turco, Stankovic in tuffo manda in angolo!22:32

Grandissimi spazi in contropiede per l'Inter, errore di Thuram nel servire Taremi.22:31

Check del VAR per un tocco di mano di Šverko sul tap in di Taremi, da valutare anche le varie posizioni di fuorigioco dei due attaccanti.22:24

Zampano sempra poter continuare, per ora Di Francesco non utilizza il cambio.22:08

DUMFRIES! L'esterno vola in cielo e colpisce di testa, Stankovic non si fida e mette sopra la traversa.22:05

Ripartenza di Thuram che entra in area ma né conclude né serve i compagni: alla fine ne esce un diagonale deble facile per Stankovic.22:04

Inter che crea molto, va vicino al gol in piú occasioni, ma non trova la zampata decisiva, rischiando anche nel finale qundo Sommer si supera su Oristanio.21:33

Angolo di Dimarco mandato in out, Inter che continua il suo forcing.21:11

16'

Si ricomincia dalla punizione per il Venezia, il VAR non interviene in quanto fischiato il fallo in precedenza.21:03