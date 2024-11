Grazie per avere seguito con noi la diretta di Napoli-Atalanta, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:28

90'+5' Fine partita! NAPOLI-ATALANTA 0-3 (10' e 31' Lookman, 92' Retegui).14:24

90'+4' Ammonito DJIMSITI per comportamento non regolamentare.14:23

90'+3' Ammonito RETEGUI per non comportamento non regolamentare.16:58

90'+3' Ammonito MAZZOCCHI (in panchina) per comportamento non regolamentare.14:24

90'+2' GOL! Napoli-ATALANTA 0-3! Rete di Retegui. Azione avviata da Samardzic, cross di Bellanova, Retegui di destro al volo non lascia scampo a Meret.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui14:23

90' L'arbitro Doveri concede quattro minuti di recupero.14:19

88' Fraseggio dell'Atalanta, due reti di vantaggio da amministrare per la formazione ospite.14:17

85' Spinazzola arriva sul fondo e mette al centro, stacca Ngonge, pallone alto oltre la traversa.14:14

82' Sostituzione ATALANTA: entra Brescianini esce Pasalic.14:12

82' Sostituzione ATALANTA: entra Bellanova esce Zappacosta.14:11

80' Ngonge in area rientra sul sinistro, tiro smorzato da De Roon.14:09

79' Neres ci prova da fuori area, pallone in curva.14:07

77' Simeone subito in evidenza, tiro respinto dalla difesa atalantina.14:06

76' Sostituzione NAPOLI: entra Simeone esce Lukaaku.14:06

76' Sostituzione Napoli: entra Spinazzola esce Olivera.14:05

76' Sostituzione ATALANTA: entra Retegui esce De Ketelaere.14:05

76' Sostituzione ATALANTA: entra Samardzic esce Lookman14:05

75' OCCASIONE ATALANTA! Contropiede dell'Atalanta condotto da Kossounou, Lookman in area conclude di sinistro ma non inquadra il bersaglio.14:04

74' Pronto un doppio cambio per l'Atalanta, entrano Retegui e Samardzic.14:03

71' Sostituzione NAPOLI: entra Neres esce Kvaratskhelia.14:00

71' Sostituzione ATALANTA: entra Kossounou esce Kolasinac.14:00

69' Traversone di De Ketelaere deviato, Meret fa sua la sfera.13:57

66' OCCASIONE NAPOLI! Calcio da fermo battuto da Raspadori, svetta Buongiorno, deviazione di Ruggeri, parata in tuffo di Carnesecchi.13:56

65' Ammonito KOLASINAC per gioco scorretto su Ngonge.13:53

63' McTominay arretra vicino ad Anguissa in mediana, Raspadori alle spalle di Lukaku.13:51

62' Sostituzione NAPOLI: entra Raspadori esce Gilmour.13:50

61' Sostituzione NAPOLI: entra Ngonge esce Politano.22:03

61' Ederson fa tutto da solo, ma in precario equilibrio in area calcia in modo sballato.13:50

59' Rrahmani colpisce di testa da posizione defilata, ma non trova la porta.13:48

57' Kolasinac in gol sugli sviluppi di un corner, ma il difensore è in evidente posizione di fuorigioco.13:46

56' Angolo dalla destra, tentativo di Ederson murato dalla difesa del Napoli.13:47

55' Zappacosta in area calcio verso la porta, deviazione di Politano, corner per l'Atalanta.13:45

54' Possesso gestito dall'Atalanta, il Napoli deve rientrare nella propria metà campo.13:43

51' Pressione alta del Napoli, Kolasinac costretto al rilancio frettoloso.13:39

48' Chance per Lookman, ma l'attaccante scatta in posizione irregolare.13:36

46' Tiro centrale di Kvaratskhelia, nessun problema per Carnesecchi.13:35

46' Inizio secondo tempo di NAPOLI-ATALANTA! Si riparte senza cambi.13:34

Atalanta avanti di due reti all'intervallo. Il protagonista assoluto della prima frazione di gara è Lookman. L'attaccante al 10' sblocca il risultato con un tiro al volo di sinistro, poi sigla il raddoppio con una conclusione angolata di destro da fuori area. Due assist di De Ketelaere. Napoli pericoloso con McTominay (palo).13:22

45'+2' Fine primo tempo: NAPOLI-ATALANTA 0-2! Doppietta di Lookman.13:18

45'+1' OCCASIONE ATALANTA! De Ketelaere scodella in area, Pasalic sfiora di testa, pallone di poco fuori.13:18

44' Olivera si sgancia in avanti, ma in area al momento del tiro liscia il pallone.13:16

42' Cross rasoterra di Di Lorenzo, Djimsiti fa la diagonale e in scivolata anticipa Politano.13:14

40' OCCASIONE NAPOLI! Opportunità in area per Lukaku, decisiva l'opposizione di Hien.13:12

38' Cross di Zappacosta da destra, segnalato un fallo in attacco di Pasalic.13:09

36' Djimsiti dolorante dopo un contrasto con Olivera, nulla di serio.13:07

33' L'Atalanta resta in attacco, tiro impreciso di De Ketelaere. 13:04

31' GOL! Napoli-ATALANTA 0-2! Rete di Lookman. Suggerimento di De Ketelaere, Lookman da fuori area di destro trafigge Meret con un tiro angolato.



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman13:03

30' Politano dalla bandierina, De Ketelaere di testa libera l'area di rigore.13:01

28' Malinteso tra De Roon e De Ketelaere, sfuma l'azione dell'Atalanta.12:59

26' Il Napoli si distende in avanti: conclusione da fuori area di Anguissa, murata dal corpo di Hien.12:58

24' Tentativo di Pasalic in area, tiro masticato, pallone largo di molto.12:55

23' Ritmi alti in campo nonostante il caldo, partita gradevole.12:55

21' Duello tra Zappacosta e Olivera, il Napoli protesta per un tocco di mano del laterale atalantino. 12:53

18' Napoli pericoloso: Anguissa si incunea in area sul lato destro, Carnesecchi in uscita bassa lo contiene.12:50

16' Punizione dalla trequarti per il Napoli guadagnata da Kvaratskhelia, fallo di Pasalic.12:47

14' Traversone di Politano, intercetta Kolasinac, si chiude la difesa ospite.12:45

11' PALO NAPOLI! McTominay carica il destro da fuori area, tiro potente, pallone sul palo.12:43

10' GOL! Napoli-ATALANTA 0-1! Rete di Lookman. Il pallone arriva a Lookman dopo un tocco di De Ketelaere, il numero 11 in area di sinistro al volo da posizione defilata ma ravvicinata infila Meret.



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman13:25

8' Primo squillo di Lukaku: colpo di testa centrale, comoda la presa di Carnesecchi.12:40

7' Lunga serie di passaggi dell'Atalanta, il Napoli non concede varchi.12:38

4' Kvaratskhelia ha spazio sulla corsia di sinistra, ma non riesce a servire Lukaku in area.12:35

1' Inizio primo tempo di NAPOLI-ATALANTA! Dirige la sfida l'arbitro Doveri.12:31

Le scelte di Gasperini: in avanti De Ketelaere e Lookman, Pasalic trequartista, Retegui parte dalla panchina. Ederson e De Roon in mediana, Zappacosta e Ruggeri sulle fasce.11:56

Le scelte di Conte: Lukaku al centro dell'attacco, Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati, McTominay pronto a salire a supporto. Gilmour vertice basso del centrocampo, Oliveira a sinistra. Out Lobotka.11:55

Panchina ATALANTA: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Bellanova, Sulemana, Brescianini, Cuadrado, Samardzic, Palestra, Zaniolo, Retegui.11:56

Panchina NAPOLI: Caprile, Contini, Juan Jesu, Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Zerbin, Folorunsho, Neres, Ngonge, Simeone, Raspadori.11:54

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri - Pasalic - De Ketelaere, Lookman.11:53

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Gilmour, McTominay - Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.11:53

Manca poco all'inizio di Napoli-Atalanta. Sfida ad alta quota, squadre divise in classifica da sei punti.11:52

Benvenuti alla diretta della partita della 11^ giornata di Serie A, si affrontano Napoli e Atalanta.11:51