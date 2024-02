I rossoneri non brillano, soffrono ma - grazie ai cambi e un po' di fortuna - riescono a ribaltare il risultato e portare a casa i tre punti: i giallazzurri si illudono con Mazzitelli che beffa un sorpreso Maignan, Gabbia pareggia su azione d'angolo, Jovic entra dalla panchina e decide il risultato con un gol da rapace dopo una carambola in area.20:00

AMMONITO Florenzi per proteste.19:56

Rossoneri in gestione, gioco spezzettato.19:54

Rafel Leao tiene palla in avanti, guadagnando angolo.19:49

ULTIMO CAMBIO MILAN. Pioli rafforza la mediana: Musah per Giroud.19:48

SOSTITUZIONE MILAN. Energie fresche sulla fascia: Florenzi per Calabria.19:48

SOSTITUZIONE FROSINONE. Finisce la gara di Mazzitelli, scampoli per Ibrahimovic.19:46

GOL! Frosinone-MILAN 2-3! Rete di Jovic. Errore di Pol Lirola, un rimpallo tra Valeri e Romagnoli favorisce Jovic che di destro non lascia scampo a Turati. Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic 19:43

SOSTITUZIONE MILAN. Pioli aumenta il peso offensivo: Jovic per Pulisic.19:41

SOSTITUZIONE FROSINONE. Fuori Seck, esordio per Valeri, Brescianini scala in mediana.19:39

SOSTITUZIONE FROSINONE. Staffetta in attacco tra Cheddira e Kaio Jorge.19:37

75'

Lancio per Giroud, Okoli intercetta in acrobazia, il rimpallo favorisce il francese che ciabatta in fallo laterale.19:37