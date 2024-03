Le scelte di Di Francesco: confermati Zortea e Valeri sulle corsie laterali, mentre in attacco c'è Cheddira dal 1', supportato da Harroui e Soulé. In mediana spazio a Gelli.14:45

Le scelte di D'Aversa: gioca Krstovic in attacco supportato da Almqvist e Banda, mentre in mediana non c'è Oudin, sostituito da Rafia. Confermato Kaba al fianco di Ramadani.14:46

Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Frosinone tra Serie A, Serie B e Serie C (1N), incluse le due più recenti – i salentini non ottengono tre successi di fila contro i ciociari in campionato dal periodo tra il marzo 2007 e il gennaio 2008 (tre in quel caso tutti in Serie B).14:46