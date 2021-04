LIVE ATALANTA - UDINESE 3-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori14:10

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Udinese, partita della 29^ giornata di Serie A. 14:10

Al Gewiss Stadium si gioca il turno prepasquale, poi via alla corsa finale delle ultime dieci giornate di campionato. L’Atalanta, in piena corsa Champions, vuole proseguire il suo ottimo stato di forma e avvicinarsi al secondo posto in classifica e mettere pressione alle altre contendenti. Ma l’Udinese, con una sola sconfitta nelle ultime cinque partite, scenderà in campo con la testa più tranquilla e con la voglia di togliersi qualche soddisfazione. Nella gara di andata finita 1 a 1, in programma il 6 dicembre poi rinviata per maltempo alla Dacia Arena e infine recuperata il 20 gennaio, i friulani avevano impegnato i nerazzurri costretti a rimontare con l’ex di turno Luis Muriel. 14:26

Ecco dunque le formazioni titolari a cominciare dai padroni di casa dell'ATALANTA (4-2-3-1): Gollini - Toloi, Romero, Palomino, Gosens - De Roon, Freuer - Malinovskyi - Pessina, Muriel - Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Ruggeri, Djimsiti, Maehle, Pasalic, Kovalenko, Miranchuk, Ilicic, Lammers. All. Gian Piero Gasperini.14:27

Così invece l'undici di partenza dell'UDINESE (3-5-2): Musso - Becao, Bonifazi, Nuytinck - Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelar - Okaka, Braaf. A disposizione: Scuffet, Gasparini, De Maio, Samir, Ouwejan, Stryger Larsen, Arslan, Makengo, Micin, Nestorovski, Forestieri, Llorente. All. Luca Gotti.14:28

Rispetto alla vittoria di Verona prima della pausa per le nazionali, la novità più importante per il tecnico Gasperini è l’ex Muriel alle spalle dell’unica punta Zapata, insieme a Pessina e Malinovskyi. Gioca Gosens nella difesa a quattro sulla fascia di sinistra. In difesa poi c’è Palomino dall’inizio, Djimsiti in panchina. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer.14:31

Dopo la sconfitta in casa contro la Lazio, mister Gotti cambia qualcosa in campo: ritorna Pereyra mezzala e Zeegelar sulla fascia di sinistra al posto di Makengo e Stryger Larsen. In avanti giocano Okaka e Braaf. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Pussetto.14:32

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo l’arbitro del match. 14:37

ATTACCHI SBILANCIATI - La sfida tra le due squadre è anche nei numeri dei rispettivi reparti offensivi: infatti i nerazzurri hanno il miglior attacco della Serie A e segnato 37 gol nel 2021; del totale 26 sono firmati da Zapata e Muriel. Per i bianconeri invece il miglior realizzatore è De Paul con 6 reti, una in meno delle marcature segnate dai suoi compagni attaccanti (7).14:39

UDINESE FORMATO TRASFERTA - I bianconeri sono al sicuro a metà classifica dopo aver guadagnato 33 punti in 28 giornate, il loro miglior risultato - a parimerito - in questa fase dalla stagione 2013/14 in poi. La squadra arriva da tre pareggi consecutivi in trasferta, con l’ultima vittoria a La Spezia. Inoltre, l'Udinese ha subìto il gol di apertura in sei delle sue ultime nove trasferte di campionato (1 vittoria, 5 pareggi, 3 sconfitte), con tutti e sei i gol subiti arrivati nei primi 31 minuti di gioco.14:43

Vento e pioggia a dirotto a Bergamo, mentre le squadre continuano a prepararsi sul terreno di gioco. Il campo per ora sembra reggere le condizioni climatiche. 14:48

I giocatori e la squadra arbitrale entrano sul terreno di gioco. Il manto erboso ha retto la bomba d'acqua caduta nell'ultima ora, ma continua a piovere.14:57

1' FISCHIO D'INIZIO! Il primo pallone della partita viene giocato dall'Udinese, in divisa bianco-gialla da trasferta.15:01

3' Avvio a tinte nerazzurre: attacca la Dea sulla destra con Zapata lanciato da Pessina, entra in area e da posizione defilata calcia verso il secondo palo: palla fuori non di molto.15:04

5' Azioni non particolarmente rapide in questo avvio di partita: influisce molto il campo bagnato.15:07

7' Accelerazione improvvisa di Muriel: punta la difesa dalla sinistra, ne supera tre in dribbling e arriva sul fondo, ma non riesce a metterla sul secondo palo.15:08

8' Ancora Muriel riceve palla largo a sinistra, punta Molina e cerca una conclusione a giro rasoterra: trova la deviazione dell'avversario, sarà calcio d'angolo.15:09

11' Primi dieci minuti di gioco: la Dea continua ad attaccare appoggiandosi spesso a Muriel sulla sinistra, mentre l'Udinese esce in palleggio a fatica.15:13

13' Calcio di punizione per i nerazzurri, alla battuta va Muriel che calcia direttamente in porta; il tiro però è centrale e facile per Musso.15:15

16' Buona azione in velocità sulla trequarti avversaria: la palla arriva poi a Malinovskyi al limite dell'area il quale però calcia debolmente un tiro innocuo per il portiere bianconero.15:20

19' GOL! ATALANTA - Udinese 1-0! Ha segnato Muriel! E sono diciassette gol in campionato per lui! Azione partita sulla fascia di sinistra proprio da Muriel, palla mossa velocemente a Pessina dal lato corto in mezzo per il colombiano che calcia e trova il corridoio tra le gambe dei difensori!



21' Orai friulani provano a riorganizzarsi, me la squadra nerazzurra continua ad attaccare muovendo meglio il pallone da una fascia all'altra.15:24

23' Spinge ancora Murie, sempre a sinistral: parte palla al piede e arriva al limite dell'area, poi in modo fortuito riesce a servire Zapata il quale però se la allunga troppo nel controllarla.15:26

26' Ci prova Gosens in area di rigore dopo una respinta difettosa della retroguardia friulana: il tedesco però calcia male sopra la traversa. Difesa dell'Udinese troppo ferma. 15:29

27' Primo tiro in porta dei bianconeri con Okaka: iniziativa solitaria ad accentrarsi dalla sinistra e cerca poi di calciare in scivolata per anticipare il difensore, l'attaccante però impatta male il pallone .15:28

29' Mezz'ora di gioco: fase di equilibrio in campo, con l'Udinese a poco a poco in grado di muovere la palla nella metà campo avversaria. Intanto ha smesso di piovere.15:32

32' Pereyra attacca sulla destra e prova a mettere in mezzo il pallone per Okaka: passaggio troppo lungo per il compagno.15:34

34' Ci prova ancora la Dea a raddoppiare: conclusione di De Roon da fuori su assist di Pessina ma palla alta sopra la traversa.15:36

36' Si affaccia ancora l'Udinese, ancora sulla destra, con Molina che si accentra e riesce a calciare con la punta del piede; c'è Romero a chiudere la sua conclusione.15:38

37' MALINOVSKYI! Bella conclusione con il sinistro dalla lunetta su passaggio di Muriel, ma Musso la vede partire all'ultimo e vola a deviarla fuori!15:39

40' Ultimi cinque minuti del primo tempo: in qualche modo l'Udinese riesce a gestire le ondate offensive dell'Atalanta, la quale ora ha abbassato un po' il ritmo del giropalla.15:45

43' GOL! ATALANTA - Udinese 2-0! Doppietta di Muriel! Sulla trequarti Malinovskyi alza la testa e vede il taglio perfetto di Muriel oltre Bonifazi, il colombiano controlla la palla e supera Musso in uscita!



45' GOL! Atalanta - UDINESE 2-1! Risponde subito Pereyra! Argentini protagonisti: a destra Molina supera con un dribbling secco Gosens, avanza e poi crossa basso in mezzo per Pereyra, il quale tutto solo di destro trafigge Gollini!



45' Non c'è recupero: l'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. L'Atalanta chiude in vantaggio il primo tempo sull'Udinese per 2 a 1! 15:48

Primo tempo tutto sudamericano a Bergamo: la Dea è stata trascinata da Muriel, autore di una doppietta e ispiratore delle azioni offensive dei suoi. Al colombiano sul finale risponde poi Pereyra, bravo a sfruttare il calo di attenzione degli avversari. L'Atalanta nella ripresa proverà a chiudere i conti, mentre l'Udinese dopo un avvio complicato è riuscita a rimanere in partita.16:02

46' Doppia sostituzione nell'intervallo per Gasperini: scende Muriel e sale Iličić...16:02

46' ... mentre Gosens lascerà il campo a Djimsiti; il tecnico non rischia la condizione precaria del tedesco.16:03

46' VIA ALLA RIPRESA! La sfera viene mossa dagli atalantini. Intanto è uscito il sole a Bergamo.16:04

48' PESSINA! Inserimento con il tempo giusto in area su un passaggio di Malinovskyi a destra: Musso in qualche modo riesce a deviarla in calcio d'angolo!16:07

51' Azione confusa in attacco dell'Atalanta: contatto in area tra Nuytinck e Zapata, poi Pessina prova a liberarsi dalla marcatura degli avversari senza riuscirci. Per il VAR non c'è nulla!16:09

53' Calcio di punizione per la Dea sulla sinistra: parte Malinovskyi per calciare direttamente in porta ma colpisce De Paul.16:11

55' Attaccano ancora i nerazzurri, stavolta da destra: Djimsiti appoggia la palla indietro per De Roon dal lato corto dell'area, il compagno però non inquadra però lo specchio della porta.16:14

57' Non molla l'Atalanta, che continua ad attaccare anche per via centrali. Soffre molto ora l'Udinese la pressione avversaria.16:17

58' Ammonito Pereyra: intervento falloso da dietro su Ilicic.16:17

59' Primi cambi anche per mister Gotti: scende Okaka e sale Llorente a dare maggior peso in attacco...16:18

59' ... mentre sulla fascia uscirà Zeegelaar per l'ingresso di Stryger Larsen.16:19

61' GOL! ATALANTA - Udinese 3-1! Zapata! Sulla trequarti Malinovskyi è bravo a muoversi tra le linee e, con una gran palla, manda in porta da solo Zapata che segna!



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata16:20

63' Cerca di reagire subito la squadra bianconera sulla destra: dialogano Molina e Llorente, il primo poi si allarga e lascia partire un traversone verso il centro troppo lungo per tutti.16:22