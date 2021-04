LIVE NAPOLI - CROTONE 3-3 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Paolo

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori14:25

Il Napoli affronta il Crotone in una sfida fondamentale per la corsa alla Champions League: i partenopei non possono perdere il passo delle prime, con l'Atalanta e il quarto posto a due punti.14:25

Di contro i pitagorici, ultimi in classifica, si giocano forse l'ultima carta per riaprire la corsa salvezza: la quartultima piazza, del Torino, dista ben otto punti.14:27

Il Crotone è la squadra affrontata maggiormente dal Napoli in Serie A contro cui i partenopei hanno sempre vinto: cinque successi su cinque.14:27

Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI che si schiera con il 4-2-3-1, Meret - Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui - Fabian Ruiz, Bakayoko - Politano, Mertens, Insigne - Osimhen.14:28

A disposizione del NAPOLI: Hysaj, Rrahmani, Cioffi, Zielinski, Contini, Zedadka, Ospina, Lozano, Elmas, Petagna, Costanzo, Lobotka.14:29

La formazione del CROTONE: 3-5-2 lo schema scelto da Cosmi, Cordaz - Djidji, Golemic, Luperto - Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina - Ounas, Simy.14:31

A disposizione del CROTONE: Pedro Pereira, Henrique, Marrone, Magallán, Festa, Rojas, Crespi, Di Carmine, Vulic, Cuomo, Cigarini.14:32

Gattuso opta per una formazione offensiva con Insigne, Mertens e Politano alle spalle della prima punta Osimhen, in difesa Maksimovic con Manolas, Mario Rui a sinistra.14:33

Cosmi schiera il suo 3-5-2 arretrando Messias a centrocampo, spazio a Ounas come spalla di Simy. In difesa, Golemic a guidare Djidji e Luperto.14:34

Dirige il match l'arbitro Antonio Di Martino di Teramo.14:34

1' INIZIA NAPOLI - CROTONE! Primo pallone per gli ospiti.15:01

1' Napoli con la classica divisa azzurra, Crotone con il completo scuro verde da trasferta.15:01

2' Napoli che parte subito con il baricentro molto alto, Crotone con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone.15:04

4' BAKAYOKO! Il mediano prova a piazzare il destro dalla distanza, palla di poco a lato.15:05

5' Mertens gioca in linea con Osimhen, 4-4-2 per un Napoli decisamente a trazione anteriore.15:06

6' Angolo per il Crotone, schema per la conclusione di Benali: lo chiude in scivolata Mertens.15:07

8' Gran possesso palla del Napoli, Crotone che fatica nel recupero palla.15:11

9' Lancio per Osimhen, gran chiusura di Golemic in scivolata: salvataggio provvidenziale del centrale.15:11

10' Contropiede Crotone, conclusione di Ounas deviata in angolo da Manolas: si vedono anche i Pitagorici.15:12

12' Cross di Di Lorenzo, stop di Mertens che prova a scodellare un pallone sul secondo palo: Djidji di testa mette in angolo.15:13

13' Non funziona lo schema del Napoli da corner, palla che termina direttamente sul fondo.15:14

14' MERTENS! Conclusione al volo del belga, palla di poco alta sopra la traversa!15:15

15' Mertens con l'esterno cerca il cross per Osimhen, lo anticipa Luperto sul secondo palo.15:17

17' INSIGNE! Gran triangolazione con Mertens, conclusione da posizione defilata del fantasista che termina sull'esterno della rete.15:19

19' AMMONITO Andrea Rispoli. Intervento in ritardo su Mario Rui, primo giallo del match. 15:21

19' GOL! NAPOLI - Crotone 1-0! Rete di Lorenzo Insigne. Cross basso di Di Lorenzo per il fantasista che conclude di potenza, una deviazione di Djidji manda la palla sul primo palo dove Cordaz non puó arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Insigne15:21

20' Napoli che riesce a rompere l'equilibrio della gara, gran percussione di Di Lorenzo che mette a sedere Molina e pesca bene il taglio di Insigne: fortunato il fantasista nella conclusione decisiva.15:24

22' GOL! NAPOLI - CROTONE 2-0! Rete di Victor Osimhen. Palla in profonditá di Fabian Ruiz per Insigne, pallone di prima per la punta che, a due passi dalla porta, insacca con facilità.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen15:24

24' Crotone che prova a buttarsi in avanti per riaprire la gara, Napoli che aspetta.15:26

25' GOL! Napoli - CROTONE 2-1! Rete di Simy. Cross di Benali dalla sinistra, la punta ha il tempo di caricare il destro e battere Meret sul secondo palo.15:27

27' MERTENS! Bellissima partita, occasione per il belga che calcia di poco a lato.15:29

28' Ci si diverte allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli che é tornato a controllare la partita ma Crotone sempre pericoloso in contropiede.15:30

29' Osimhen punta l'area e supera Golemic, la punta fermata in fuorigioco.15:31

31' Angolo per il Crotone, nella mischia contrasto tra Rispoli e Politano: fallo in attacco dell'esterno pitagorico.15:32

32' Finta di Fabian che viene steso al limite dell'area da Benali: punizione da posizione pericolosa per il Napoli.15:34

33' Barriera foltissima davanti a Cordaz, si tarda a calciare la punizione.15:35

34' GOL! NAPOLI - Crotone 3-1! Rete di Dries Mertens. Il belga con una punizione perfetta mette la palla sotto il sete, con Cordaz che non ha nemmeno il tempo di provare il movimento verso il secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Dries Mertens15:36

35' OUNAS! Discesa e conclusione della punta che impegna Meret in tuffo: partita bellissima e ricca di emozioni al Diego Armando Maradona.15:37

36' Palla persa sanguinosa di Molina, Fabian Ruiz recupera e calcia di prima intenzione: blocca a terra Cordaz.15:37

38' Mertens con 101 reti ha raggiunto il secondo posto solitario nella classifca dei marcatori del Napoli in Serie A.15:38

39' A terra Messias dopo un contrasto con Bakayoko: Insigne mette la palla in out per permettere di verificare le condizioni dell'avversario.15:39

40' Contropiede di Ounas, l'algerino porta palla ed entra in area ma non trova il momento né per calciare, né per scaricare su Simy.15:41

42' TRAVERSA DI MERTENS! Miracolo di Cordaz su Osimhen, tap in del belga che colpisce in pieno il montante della porta!15:43

43' Mario Rui cade in area dopo un contatto con Zanellato, Di Martino fa segno che si puó continuare a giocare.15:44

44' Napoli che chiude in avanti, alla ricerca del poker prima del doppio fischio dell'intervallo.15:45

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI NAPOLI - CROTONE! Senza recupero, si va negli spogliatoi sul 3-1.15:47

Napoli travolgente in questo primo tempo: partenopei che passano in vantaggio con una conclusione deviata di Insigne, il fantasista serve il pallone del 2-0 a Osimhen che la punta deve solo insaccare in rete.15:48

Il Crotone prova a riaprire la partita con il solito Simy, servito bene da Benali, ma una punizione perfetta di Mertens al 34' riporta le due reti di vantaggio per gli azzurri.15:49

Nel finale, miracolo di Cordaz su Osimhen e seguente traversa di Mertens che non riesce a realizzare la sua personale doppietta.15:50

46' Sostituzione CROTONE: esce Adam Ounas, entra Miloš Vulić.16:04

46' Sostituzione CROTONE: esce Andrea Rispoli, entra Pedro Pereira.16:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI - CROTONE! Si riparte dal 3-1 della prima frazione.16:04

47' Doppio cambio per Cosmi, dentro Pedro Pereira e Vulic, fuori Rispoli e Ounas.16:05

48' GOL! Napoli - CROTONE 3-2! Rete di Simy. Sugli sviluppi dell'angolo, un tocco di testa di Messias mette la punta davanti a Meret: per il numero 25 é facile insaccare il gol del 3-2. 15:08

48' Conclusione dalla distanza di Messias, un tocco di Bakayoko manda la palla in angolo.16:07

49' Doppietta personale di Simy e gara riaperta, che disattenzione peró per la retroguardia del Napoli che ha tardato tanto ad alzarsi sul proseguo dell'angolo di Benali.16:08

50' Nessun giocatore ha segnato più gol di Simy nel 2021 in Serie A: 11, al pari di Muriel e Cristiano Ronaldo.16:09

51' Cross di Benali, Meret in uscita anticipa Simy sul secondo palo: ci crede ora il Crotone.16:09

53' Gattuso chiede ai suoi calma, con il Napoli che ora sta riproponendo il suo classico possessopalla per evitare il pressing del Crotone.16:12

54' Zanellato cerca la profonditá per Messias, che si é spostato nel ruolo di seconda punta al lato di Simy.16:13

55' DI LORENZO! Cross di Mario Rui, colpo di testa del terzino che termina di poco alto sopra l traversa!16:14

57' INSIGNE! Colpo di genio del fantasista che prova a beffare Cordaz con un pallonetto da centrocampo: palla di pochissimo alta sopra la traversa.16:16

58' Napoli che sembra aver ripreso il possesso dei ritmi di gioco, ma Crotone molto piú propositivo in questo secondo tempo.16:16

59' Mario Rui cerca una apertura al volo per Insigne, pallone leggermente lungo ma applausi da parte del capitano partenopeo.16:18

59' GOL! Napoli - CROTONE 3-3! Rete di Junior Messias. Palla persa sanguinosa di Maksimovic al limite della sua area, la punta entra in area e con un facile diagonale batte Meret in uscita!



Guarda la scheda del giocatore Junior Messias16:18

60' Pareggio del Crotone con Messias, ma che leggerezza di Maksimovic che si fa soffiare da ultimo uomo la palla dal fantasista degli squali.16:20

62' Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Hirving Lozano.16:20

62' Sostituzione NAPOLI: esce Tiemoué Bakayoko, entra Eljif Elmas.16:21

63' Doppio cambio per Gattuso che vuole provare a dare una scossa al suo Napoli, in questo secondo tempo meno concentrato che nel primo.16:21

64' DI LORENZO! Palla in profonditá per il terzino che prova a sorprendere Cordaz sul palo lontano: il portiere, in tuffo, blocca al petto.16:23

65' Scontro in area tra Vulic e Mario Rui, per Di Martino non é fallo del terzino partenopeo: si puó continuare a giocare.16:25

67' AMMONITO Ahmed Benali. Il centrocampista perde palla e, da terra, la ferma con le mani: giallo per lui e punizione per il Napoli.16:25

68' Insigne prova la battuta a sorpresa, palla che termina direttamente sul fondo.16:26