Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Lazio, gara valida per il 38^ ed ultimo turno del Campionato di Serie A Tim.19:56

Luci accese allo Stadio Castellani di Empoli, sarà Empoli-Lazio! Sfida tra Azzurri e Biancocelesti che si rinnova dopo cinque mesi dall'ultimo incrocio, quello dello scorso 08 Gennaio, conclusosi con un ricco pareggio per 2-2 tra le mura dell'Olimpico di Roma. Empoli che apre le porte di casa ad una Lazio che, nello scorso turno, ha guadagnato l'aritmetica qualificazione per la prossima Champions League, ma che con una vittoria potrebbe consolidare il secondo posto della classifica generale.Squadra ospitante che ha invece raggiunto la salvezza matematica da ben tre giornate, posizionandosi al 14^ tassello con 43 punti complessivi.20:02

FORMAZIONI UFFICIALI: EMPOLI (4-2-3-1). Scendono in campo: Vicario; Stojanovic-Ismajli-Luperto-Parisi; Bandinelli-Grassi; Cambiaghi-Akpa Akpro-Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujekani, Walukiewicz, Cacace, Tonelli, Haas, Ignacchiti, Angori, Pjaca, Henderson, Vignato, Destro, Satriano.20:08

Le idee di Zanetti delineano un 4-2-3-1 con Vicario a difesa dello specchio, linea a 4 con Ismajli e Luperto in posizione di centrali ausiliati dalla rapidità di Stojanovic e Parisi sulle fasce, mediana presidiata da Bandinelli e Grassi, Fazzini a supporto delle mezzale Akpa-Akpro e Cambiaghi, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Piccoli.20:15

Sarri risponde con un 4-3-3, confermando Provedel tra i pali, difesa guidata dal tandem Casale-Romagnoli supportati da Hysaj e Lazzari, centrocampo compatto con Vecino in cabina di regia e Milinkovic-Alberto al proprio fianco, in avanti spazio al tridente offensivo composto dall'unica punta Immobile ed Anderson e Zaccagni in posizione di esterni.20:17