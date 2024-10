Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori20:21 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Monza, gara valida per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2024/25.20:21

Il Gewiss Stadium apre i battenti per un derby lombardo particolarmente atteso. L'Atalanta cerca infatti di chiudere stasera un mese di ottobre privo di sconfitte in tutte le competizioni, il Monza va a caccia invece del quarto risultato utile consecutivo per continuare la propria risalita in classifica. I bergamaschi hanno il miglior attacco assoluto della Serie A con 24 reti realizzate, di cui ben 13 nelle ultime tre gare di campionato. Il Monza vanta invece la seconda miglior difesa in trasferta, sono infatti solo quattro le reti subite lontano dall'U-Power Stadium, meglio dei brianzoli solo il Napoli capolista che. Si attende dunque una gara combattuta, il cui fischio d'inizio è fissato alle 20.45.20:28

Dirige il match Piccinini con Capaldo e D'Ascanio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Giua mentre in sala VAR ci sono Paterna e Camplone.20:27

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: 3-4-2-1 per i padroni di casa. Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere, Lookman - Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Samardzic, Palestra, Zappacosta.20:33

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: 3-4-2-1 anche per i biancorossi. Turati - D'Ambrosio, Marì, Caldirola - Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos - Mota, Vignato - Maric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Izzo, Caprari, Djuric, Maldini, Forson, Valoti, A. Carboni, Postiglione, Ciurria.20:34

Gasperini sceglie la continuità rispetto al 6-1 sul Verona dell'ultimo turno. L'unico cambio è infatti sulla fascia destra dove Bellanova trova una maglia da titolare al posto di Zappacosta. Per il resto, come detto, tutto confermato con Djimsiti, Hien e Kolasinac davanti a Carnesecchi, De Roon ed Ederson coppia centrale in mezzo al campo e Ruggeri a occupare la fascia sinistra. In avanti Lookman e De Ketelaere agiranno a supporto di Retegui.20:36

Cambia tanto invece Nesta dopo il pareggio interno col Venezia. Senza lo squalificato Bondo e con Maldini ancora non al 100%, il tecnico dei brianzoli schiera Mota e Vignato alle spalle di Maric, con Caprari e Djuric in panchina. A centrocampo c'è Bianco con Pessina, sugli esterni invece sempre Pereira e Kyriakopoulos. Due cambi anche in difesa con D'Ambrosio per Izzo e Caldirola per Carboni, confermato invece Marì, così come Turati tra i pali.20:38

Sono quattro i precedenti in Serie A tra Atalanta e Monza, tutti vinti dai bergamaschi che, al Gewiss Stadium, hanno sempre rifilato almeno tre gol di scarto ai biancorossi. Nella passata stagione finì infatti 3-0 mentre in quella 2022/23 fu 5-2.20:40

Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Piccinini.20:45

Si comincia!20:45

Subito Atalanta alla ricerca del varco giusto in area di rigore, D'Ambrosio fa però buona guardia e Vignato completa l'opera guadagnando un fallo dopo il recupero del compagno.20:47

2' Rimane a terra Lookman che si tocca la caviglia sinistra, brivido per la tifoseria nerazzurra ma il nigeriano sembra in grado di proseguire.20:48

3' Prova a fare gioco l'Atalanta ma Lookman controlla male nei pressi della linea laterale e regala una rimessa al Monza.20:49

5' Destro di Retegui dal limite, lento e centrale con Turati che blocca la palla senza affanno.20:50

7' Atalanta in pressione a ridosso dell'area monzese, Bellanova prova l'incursione dalla destra e viene chiuso in corner. Piccinini e l'assistente però non vedono il tocco di Caldirola e fanno ripartire il gioco con una rimessa dal fondo per il Monza.20:53

8' Grande anticipo in area piccola di D'Ambrosio su Retegui, l'ex Inter ci arriva di testa un soffio prima del capocannoniere di questo campionato su cross dalla destra di Bellanova.20:54

9' Preme ancora l'Atalanta che sta dando tanto per sbloccare il match il prima possibile.20:54