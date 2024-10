Pagelle Atalanta-Monza 2-0: Lookman e CDK flop, Gasp la vince coi cambi grazie a Samardzic e Zappacosta

Top e flop della partita Atalanta-Monza, valevole per la 10a giornata di serie A 2024/2025: Retegui non segna ma confeziona un assist, decisive le mosse di Gasperini.

L’Atalanta non brilla ma stende il Monza 2-0 e conquista la quarta vittoria di fila in Serie A. Retegui non segna ma confeziona l’assist che consente a Samardzic di sbloccare un match fino a quel momento molto complicato. Nel finale Zappacosta chiude i conti, deludono Lookman e De Ketelaere.

Atalanta-Monza: gara bloccata al Gewiss

Dopo aver ottenuto cinque punti nelle ultime tre gare, il Monza si presenta a Bergamo con l’intento di giocare una gara difensivamente così. Nesta la imposta così, anche perché tra le fila dell’Atalanta figura il capocannoniere del torneo Retegui.

Il piano tattico del tecnico ospite funziona: i brianzoli riescono a imbrigliare i cugini bergamaschi, che stazionano sì nella metà campo biancorossa senza però riuscire a pungere. Il primo tempo, dunque, scorre via senza particolari sussulti. E Gasperini non gradisce.

Vignato-gol: ecco perché Piccinini annulla

Al 59′ il Monza gela il Gewiss Stadium. Il velenoso tiro-cross di Vignato dal limine termina diretta in rete alla sinistra di Carnesecchi, ingannato dal tentativo di colpo di testa non riuscito da parte di Djuric. Piccinini, però, annulla subito. Dal Var arriva anche la conferma: rete da non convalidare per via di una spinta del gigante ex Verona al momento dello stacco. Dunque, il risultato resta ancorato sullo 0-0.

Premiate le mosse del Gasp: poker per la Dea

Il tecnico della Dea cambia tutto e le sue intuizioni si rivelano vincenti. Perché sul gol dell’1-0 al 70′ c’è la firma di due nuovi entrati. Zaniolo affonda sulla sinistra, palla in mezzo per Retegui che la difende bene prima di scaricare su Samardzic: l’ex Udinese la piazza con precisione chirurgica e Atalanta avanti.

In zona Cesarini arriva anche il raddoppio con la perla di un altro elemento entrato a gara in corso: Zappacosta. Finisce 2-0 e sono tre punti pesantissimi per i nerazzurri, che centrano la quarta vittoria di fila in campionato. E domenica c’è il Napoli al Maradona.

Top e flop dell’Atalanta

Samardzic 7: La mossa del Gasp: fuori Lookman all’intervallo, dentro l’ex Udinese. E il serbo sblocca un match molto complicato per l’Atalanta.

La mossa del Gasp: fuori Lookman all’intervallo, dentro l’ex Udinese. E il serbo sblocca un match molto complicato per l’Atalanta. Zappacosta 7: Il secondo gol in campionato è un vero e proprio gioiello.

Il secondo gol in campionato è un vero e proprio gioiello. Carnesecchi 6,5: Due buoni interventi su Bianco e Pedro Pereira.

Due buoni interventi su Bianco e Pedro Pereira. Retegui 6,5: Ingabbiato da un attento Pablo Marì e da un D’Ambrosio motivatissimo, il capocannoniere della Serie A fatica a mettersi in mostra. Però trova il modo di rubare la scena con l’assist per Samardzic. .

Ingabbiato da un attento Pablo Marì e da un D’Ambrosio motivatissimo, il capocannoniere della Serie A fatica a mettersi in mostra. Però trova il modo di rubare la scena con l’assist per Samardzic. . Ederson 6: Forse non la sua miglior partita, ma il brasiliano si conferma pedina preziosa dello scacchiere tattico orobico.

Forse non la sua miglior partita, ma il brasiliano si conferma pedina preziosa dello scacchiere tattico orobico. Lookman 5,5: Tanto movimento ma con scarsi risultati.

Tanto movimento ma con scarsi risultati. De Ketelaere 5,5: Il belga prova ad accendere la luce, però senza incidere. Deludente.

Il belga prova ad accendere la luce, però senza incidere. Deludente. Bellanova 5: Non una gran prestazione sulla destra. E infatti Gasperini lo sostituisce a pochi minuti dall’inizio della ripresa. Ancora una volta poco lucido nella scelte.

Top e flop del Monza