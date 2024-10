Pagelle Atalanta-Verona 6-1: bergamaschi con Lookman e Retegui, gialloblù travolti, Gasperini re delle goleade

Tutto troppo facile per i bergamaschi: gara strepitosa di Lookman, altri record per Retegui. Sarr prova a rendere la serata meno amara

Non c’è storia al Gewiss Stadium. L’Atalanta domina e travolge il Verona di Zanetti con il risultato di 6-1. Gol di De Roon, De Ketelaere e doppiette di uno strepitoso Lookman e del solito Retegui. Di Sarr l’unico gol segnato dai gialloblù. Vittoria importante per i bergamaschi, che raggiungono quota 16 punti e si avvicina alle prime della classe. Sprofonda il Verona, che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro il Monza.

Atalanta-Verona, la chiave del match

Prestazione straripante e condizione fisica impeccabile per l’Atalanta, che infiamma subito il Gewiss Stadium. Gara a senso unico, con i gol di De Roon, Retegui, De Ketelaere e la doppietta di Lookman nei primi 35 minuti. I bergamaschi impongono il proprio ritmo sin dal fischio d’inizio, dominando il possesso palla e soffocando il Verona, apparso sin da subito in grande difficoltà.

Avvio choc degli uomini di Zanetti, apparsi disorientati e incapaci di contrastare un’Atalanta in stato di grazia, rapida e incisiva in ogni reparto. Nonostante il pesante passivo, l’unico segnale di orgoglio per il Verona arriva da Sarr, che nel primo tempo accorcia le distanze con un gol spettacolare, rendendo almeno in parte meno amaro il bilancio finale.

Gasperini celebra nel migliore dei modi le 400 presenze sulla panchina dell’Atalanta, mentre per Zanetti continua il tabù contro l’allenatore di Grugliasco: né da giocatore né da allenatore è mai riuscito a strappare una vittoria contro il tecnico dei nerazzurri. Per la terza volta nella storia, la Dea chiude un primo tempo in vantaggio di cinque gol: la prima fu contro il Napoli nella stagione 2007/08, la seconda nel 2022/23 contro la Salernitana, sempre sotto la guida di Gasperini.

Atalanta, top e flop

Lookman 8: L’anima della Dea. Serve due assist perfetti e impreziosisce la serata con una doppietta, disputando una gara di altissimo livello. La traversa gli nega la tripletta personale.

Retegui 8: Segna la rete del 2-0, afferamandosi il terzo italiano a raggiungere questa quota gol nelle prime nove giornate con un club italiano, oltre a segnare per la terza gara consecutiva in Serie A. Nella ripresa, centra il bis.

De Roon 7: Dopo la rete contro il Genoa, il centrocampista sembra averci preso gusto. Puntuale nell'inserimento, si coordina al meglio sull'assist di Lookman e con un piattone preciso batte Montipò.

De Ketelare 7: Firma un gol strepitoso, con un sinistro all'incrocio dei pali che non lascia scampo a Montipò.

Verona, top e flop

Sarr 6.5: Uno dei pochi a salvarsi. Combattivo, l’ultimo a mollare. Colpisce un palo e poi segna un gol straordinario, dando un minimo di speranza ai suoi. Una luce nel buio per il Verona.

Behlayane 6: Altra prova di personalità, che nonostante le difficoltà della squadra riesce a mettersi in mostra. Conduce palla con sicurezza e trova il tempo giusto per servire l'assist a Sarr, regalando uno dei pochi lampi positivi per il Verona.

Magnani 4.5: Altra prova opaca per il difensore, in evidente difficoltà. Soffre il ritmo dell'Atalanta, come del resto tutta la squadra senza mai prendere le misure sugli avversari.

Coppola 4.5: Prestazione insufficiente anche per lui, troppo molle nei contrasti. Nemmeno lui trova la giusta reattività per arginare le folate devastanti della Dea.

