LIVE ATALANTA - VENEZIA 2-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Gewiss Stadium tutto pronto per Atalanta-Venezia, quindicesima giornata di Serie A.13:17

I nerazzurri, imbattuti da inizio ottobre e reduci da tre successi di fila in campionato, affrontano gli arancioneroverdi, fermati dall'Inter dopo un filotto di tre risultati utili di fila.13:21

4-3-1-2 per il Venezia: Romero - Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps - Ampadu, Tessmann, Busio - Kiyine - Johnsen, Henry. A disp.: Lezzerini, Bruno, Svoboda, Modolo, Molinaro, Schnegg, Crnigoj, Bjarkason, Peretz, Heymans, Aramu, Forte.17:49

Turn-over corposo di Gasperini che conferma solo quattro giocatori rispetto alla vittoria contro la Juventus: Ilicic e Pasalic alle spalle di Muriel, Hateboer e Pezzella sulle fasce. Koopmeiners e Palomino in campo dal primo minuto.17:48

Out Vacca, gioca Tessmann. Zanetti opta per il tandem d'attacco Johnsen-Henry con Kiyine a supporto. Anche Okereke non disponibile, Aramu parte dalla panchina.17:50