Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!20:30

90'+5' Finisce qui: Como 2-0 Lecce.20:26

90'+3' Colpo di testa di Rebic (Lecce), palla sul fondo.20:25

90'+2' Sostituzione Como: esce Strefezza per Braunoder.20:24

90'+2' Destro dalla distanza di Tete Morente (Lecce), conclusione imprecisa.20:24

90' Quattro minuti di recupero.20:22

88' Cross dentro di Morente (Lecce), allontana il Como.20:21

87' Prova a impostare in fase offensiva il Lecce.20:19

84' Due cambi anche per il Lecce: fuori Pierotti e Coulibaly, dentro Bonifazi e Sansone.20:17

83' Tre cambi per il Como: escono Cutrone per Belotti, Nico Paz per Verdi, Engelhardt per Kone.20:15

79' GOL! Como 2-0 Lecce! Rete di Cutrone bravo a insaccare in porta la respinta di Falcone sulla conclusione in diagonale di Van der Brempt!



Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone20:12

76' Cartellino giallo per Engelhardt (Como).20:08

76' OCCASIONE COMO! Colpo sotto di Strefezza a tu per tu con Falcone e salvataggio sulla linea di Coulibaly!20:08

74' Gestisce il possesso il Como, fatica il Lecce in fase offensiva.20:05

69' Continua ad attaccare il Como. 20:00

67' Sostituzione Como: esce Moreno per Dossena.19:58

66' Cartellino giallo anche per Pierotti (Lecce).19:57

66' Cartellino giallo per Goldaniga (Como).19:57

64' Possesso Como.19:56

62' Sinistro di Fadera (Como), conclusione deviata sul fondo.19:53

61' Mezz'ora, più il recupero, alla fine. Avanti il Como 1-0 con il gol di Nico Paz.19:51

60' Doppio cambio per il Lecce: fuori Krstovic per Rebic e Gallo per Remi Oudin.19:51

58' Ancora pericoloso il Como con il cross perfetto di Strefezza e il colpo di testa di Cutrone che si stampa sul palo. Il direttore di gara però chiama il fuorigioco.19:49

56' Ammonito Coulibaly (Lecce) che commette fallo ai danni di Fadera.19:48

54' CHECK DEL VAR: annullato un gol a Cutrone (Como) per offside.19:47

53' Giropalla del Como.19:44

49' GOL! Como 1-0 Lecce! Rete di Nico Paz che, servito da Cutrone, infila di precisione alle spalle di Falcone dal limite!



Guarda la scheda del giocatore Nico Paz19:43

47' CHANCE COMO! Girata al volo in area di Cutrone, palla fuori di poco!19:40

46' Sostituzione Lecce: esce Pierret per Kaba.19:39

46' Si riparte!19:38

Nel primo tempo è stato estratto un solo giallo: ai danni di Van der Brempt (Como).19:23

Termina 0-0 la prima metà della gara tra Como e Lecce. I pugliesi non creano praticamente alcun pericolo, almeno fino ad ora, ai padroni di casa, che invece si mostrano assai propositivi con Cutrone, Strefezza e Nico Paz ma sbagliano, proprio con quest'ultimo, un calcio di rigore al 31'. 19:21

45'+3' Fine primo tempo: 0-0.19:20

45'+2' CHANCE COMO! Nico Paz va con il mancino da calcio piazzato: Falcone vola e toglie il pallone dall'incrocio dei pali!19:20

45' Sono due i minuti di recupero.19:18

41' Primo corner del match, lo conquista il Como che manda alla bandierina Strefezza che tocca per il destro (murato) di Fadera.19:13

40' Ultimi cinque minuti, più il recupero, del primo tempo.19:19

37' Sinistro violento dalla distanza di Nico Paz (Como), para ancora una volta Falcone.19:10

36' Sbaglia l'offensiva la formazione ospite, palla al Como che torna a impostare in avanti.19:09

35' Il Lecce riconquista palla e spinge sulla corsia di sinistra.19:08

34' Giropalla del Como.19:06

31' SBAGLIA IL COMO! Nico Paz calcia centrale e si fa ipnotizzare da Falcone!19:04

30' CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Sinistro di Nico Paz e respinta di Falcone, sul pallone arriva tempestivo Cutrone che viene messo giù da Baschirotto.19:06

28' Destro potente di Krstovic (Lecce), mura Kempf.19:01

27' Dorgu dribbla Fadera sulla destra e conquista fallo, sale il Lecce.19:00

24' Cartellino giallo per Van der Brempt (Como).18:57

21' Strefezza dialoga bene con Cutrone che tenta il passaggio in area da destra, allontana la retroguardia giallorossa.18:55

20' Venti minuti sul cronometro, risultato ancora fermo sullo 0-0 ma il ritmo della gara è alto.18:52

18' Riprende il match.18:50

17' Gioco fermo: problemi per Strefezza (Como).18:49

15' Torna ad attaccare il Como.18:47

12' Il Como chiude bene gli spazi, ma il Lecce mantiene il possesso palla.18:44

9' Giropalla del Lecce che prova a scardinare la difesa di casa.18:41

8' Ancora pericoloso il Como con l'incursione in area di Nico Paz, chiude bene la difesa ospite.18:41

5' TRAVERSA COMO! Pasticcia in difesa il Lecce con Rafia e Baschirotto, ne approfitta Cutrone che calcia in porta da fuori area e becca il legno!18:38

4' Lanciato in profondità Cutrone (Como), esce bene Falcone che allontana la sfera.18:37

1' Si comincia!18:33

Per il Como un primo cambio forzato in formazione: al posto di Sergi Roberto, inizialmente previsto tra i primi undici, giocherà Engelhardt.18:32

Escludendo i portieri, Baschirotto è il giocatore con il minutaggio di gioco più elevato in Serie A nel 2024. Il difensore del Lecce ha infatti giocato, fino ad ora, ben 3.330 minuti.18:09

Quello tra Lecce e Como è chiaramente un incontro importante in chiave salvezza. Le due formazioni sono attualmente fuori dalla zona retrocessione diretta, che dista però un solo punto per i lombardi e due per i pugliesi. Il Lecce è attualmente 15° a quota 16 punti, il Como è subito dietro a 15.18:06

FORMAZIONE LECCE (4-3-3): Falcone - Gallo, Baschirotto, Jean, Dorgu - Coulibaly, Pierret, Rafia - Pierotti, Krstovic, Tete Morente.18:04

FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Reina - Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno - da Cunha, Engelhardt - Strefezza, Nico Paz, Fadera - Cutrone.18:36

Guardando i precedenti, il Lecce è rimasto imbattuto in tutti gli ultimi cinque match di campionato giocati contro il Como: due successi e tre pareggi tra Serie B e C. 18:01

Il match del Sinigaglia - in programma alle 18:30 - sarà diretto da Marco Piccinini della sezione di Forlì, assistito da Stefano Del Giovane (Albano Laziale) e Filippo Bercigli (Firenze). Kevin Bonacina (Bergamo) sarà il quarto ufficiale; al Var Paolo Mazzoleni (Bergamo), Avar Giacomo Camplone (Pescara).17:59

Benvenuti alla diretta scritta di Como-Lecce, gara valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A Enilive.17:56

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp