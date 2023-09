Stadio Via Del Mare di Lecce 30 Settembre 2023 ore 15:00

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori14:30

PREPARTITA

Lecce - Napoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 15:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Napoli sarà Luca Pairetto coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Attualmente il Lecce si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Napoli si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lecce ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Lecce ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Bologna e l'Udines ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 1-0 mentre Il Napoli ha incontrato l'Udinese vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Nikola Krstovic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Rudi Garcia è Victor Osimhen con 4 gol.

Lecce e Napoli si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 5 volte, il Napoli ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Lecce-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha perso quattro delle ultime sei sfide contro il Napoli in Serie A (1V, 1N), subendo in media 2.5 gol a partita in questo parziale (15 reti incassate).

Il Napoli va a segno da 13 gare di fila contro il Lecce in Serie A e in cinque delle ultime sei sfide ha realizzato più di una rete; l’ultimo match in cui è rimasto a secco contro i giallorossi risale al 23 novembre 1997 (2-0, gol di Maurizio Rossi e Francesco Palmieri).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Lecce in Serie A, dopo che aveva vinto solo una delle precedenti nove gare disputate in Serie A sul campo dei salentini (5N, 3P).

Nel turno infrasettimanale il Lecce ha trovato la sua prima sconfitta di questo campionato, interrompendo una serie di imbattibilità di cinque gare di fila in Serie A; tuttavia, i salentini hanno subito solo due gol nelle ultime quattro gare.

Il Lecce ha vinto tutti i tre match casalinghi di questo campionato, nella sua storia in Serie A solo nel 1989/90 ha registrato quattro successi nelle prime quattro gare interne stagionali. In più, solo due volte nel massimo campionato ha ottenuto quattro vittorie casalinghe di fila: cinque tra giugno e ottobre 1989 e sei tra aprile e ottobre 2004.

Il Napoli ha collezionato 11 punti finora in questo campionato: qualora non dovesse vincere a Lecce registrerebbe la sua peggior partenza nei primi sette turni di un torneo di Serie A dal 2015/16 (12 punti nelle prime sette in quel caso).

Il Napoli ha pareggiato quattro delle ultime sei trasferte di campionato (1V, 1P), incluse le due più recenti – i partenopei non pareggiano tre match fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2018.

Dall’inizio della scorsa stagione, Khvicha Kvaratskhelia è riuscito sei volte a segnare e fornire assist nella stessa partita: un primato condiviso con Lionel Messi nel periodo nei big 5 campionati europei – seguono Neymar e Openda a quota cinque.

Dall’inizio del 2023, Victor Osimhen ha segnato in trasferta 13 dei suoi 21 gol totali nel periodo in Serie A: record nei maggiori cinque campionati europei, davanti a Haaland, Mbappé e Kane in questo anno solare, tutti a quota 11.

Il Lecce ha tre giocatori che hanno tentato più di 10 tiri in questo campionato (Krstovic 14, Ramadani 11 e Strefezza 11), solo cinque squadre contano almeno quattro calciatori che hanno effettuato più di 10 conclusioni, tra cui il Napoli.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Napoli Partite giocate 6 6 Numero di partite vinte 3 3 Numero di partite perse 1 1 Numero di partite pareggiate 2 2 Gol totali segnati 8 12 Gol totali subiti 5 6 Media gol subiti per partita 0.8 1.0 Percentuale possesso palla 46.3 60.4 Numero totale di passaggi 2311 3371 Numero totale di passaggi riusciti 1892 2974 Numero di tiri nello specchio per partita 21 35 Percentuale di tiri in porta 44.7 45.5 Numero totale di cross 88 116 Numero medio di cross riusciti 17 31 Duelli per partita vinti 296 285 Duelli per partita persi 316 251 Corner subiti 28 23 Corner guadagnati 20 39 Numero di punizioni a favore 86 64 Numero di punizioni concesse 82 65 Tackle totali 88 112 Percentuale di successo nei tackle 62.5 55.4 Fuorigiochi totali 5 16 Numero totale di cartellini gialli 14 11 Numero totale di cartellini rossi 2 0

