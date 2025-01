Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori14:55 Fonte: Gettyimages

La 23a giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza tra Parma e Lecce: al Tardini tre punti in palio fondamentali per allontanarsi dalle zone caldissime della retrocessione.14:55

Sono ufficiali le formazioni del match: PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Leoni, Vogliacco, Valenti, Valeri - Keita, Sohm - Cancellieri, Mohamed, Mihaila - Djuric.20:10

La formazione del LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo - Helgason, Ramadani, Pierret - Pierotti, Krstovic, Karlsson20:11

Pecchia opta per Djuric da prima punta, Bonny in panchina. Mohamed con Cancellieri e Mihaila sulla trequarti, Leoni preferito a Hainaut in difesa.20:13

Solo panchina per Dorgu, co Guilbert da terzino e Pierotti da esterno. Helgason e non Coulibaly a centrocampo, Krstovic confermato prima punta.20:14

l Parma è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 gare contro il Lecce in Serie A (13V, 9N); l’unica occasione nel periodo in cui si sono imposti i salentini risale alla sfida del 2 febbraio 2011 (1-0 firmato da Javier Chevantón proprio al Tardini).20:15

Dirige il match l'arbitro Simone Sozza.20:14

1' INIZIA PARMA - LECCE!20:45

1' Parma con la classica maglia bianca con croce nel petto, Lecce in compelto scuro.20:45

2' Pressing altissimo del Parma, la squadra di Giampaolo peró non vuole alzare il pallone.20:46

4' Si lotta a centrocampo, squadre compatte, tanta densità.20:48

6' Lecce che sta cercando molto i suoi esterni, con Gallo che si alza molto e Pierotti che rimane sulla linea a destra.20:51

8' Suzuki esce in ritardo su Krstovic, il portiere giapponese salvato dal fuorigioco della punta.20:52

10' Lecce che sta prendendo metri, ma salentini che faticano a creare pericoli.20:55

12' Mihaila prova la verticale per Valeri, una deviazione facilita Falcone.20:57

15' Cross di Pierotti, Krstovic riesce sul secondo palo in una difficile sponda, ma nessun compagno arriva al centro.21:00

17' Lecce piú di palleggio, Parma piú verticale, con Cancellieri e Mihaila sempre pronti a scappare sulle sponde di Djuric.21:02

19' Cross di Gallo, sponda di Pierotti, deviazione in angolo. Cresce il Lecce.21:04

20' AMMONITO Ylber Ramadani. Intervento in ritardo su Keita. 21:05

21' PALO DI MIHAILA! Conclusione dal limite potente, palla deviata da Falcone sul legno!21:06

23' ALTRA OCCASIONE PER IL PARMA! Conclusione deviata di Cancellieri, palla a Djuric che vede il suo tap in respinto da Baschirotto!21:08

24' Parma che sta prendendo ritmo e metri, in difficoltá il Lecce.21:09

26' ANNULLATO IL GOL AL LECCE! Krstovic aveva realizzato un gol dopo una ottima ripartenza, check del VAR e rete annullata!21:11

28' Ora é il Parma a fare la partita, Lecce che cerca la ripartenza.21:13

29' KRSTOVIC! Cross perfetto di Karlsson, la punta in spaccata manda sull'esterno della rete!21:14

31' Cross di Valenti, Djuric ci prova ma Baschirotto respinge. Proteste Parma che chiede il braccio.21:15

32' Check del VAR per il tocco di braccio di Bschirotto, gioco fermo.21:16

33' RIGORE PER IL PARMA! Sozza, dopo il check del VAR, indica gli 11 metri.21:17

34' GOL! PARMA - Lecce 1-0! Rete su Rigore di Emanuele Valeri. Conclusione potente del terzino, non puó nulla Falcone.



Guarda la scheda del giocatore Emanuele Valeri21:19

35' Parma che trova il vantaggio si rigore, rompendo un equilirio che era durato almeno 30 minuti.21:21

36' GOL! Parma - LECCE 1-1! Rete di Nikola Krstović. Colpo di testa controtempo dopa un cross perfetto dalla destra di Halgason.



Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic21:23

38' Dura solo tre minuti il vantaggio del Parma, che reazione immediata del Lecce con un gran gol d Krstovic.21:23

40' MIHAILA! Partita che si incendia, conclusione potente dell'esterno, respinge Falcone.21:24

42' Si salva Falcone, che controlla male un pallone deviato da Mihaila ma lo blocca in due tempi.21:26

44' Problemi per Mihaila, gioco momentaneamente fermo.21:28

45' Sostituzione PARMA: esce Valentin Mihai Mihăilă, entra Ange-Yoan Bonny.21:30

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:31

45'+2' Cross teso di Valeri, Falcone salva. Parma che spinge in questo finale.21:33