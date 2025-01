Pagelle Parma-Lecce 1-3: Krstovic imperiale, Pierotti immarcabile, Valenti distratto

I giallorossi vincono lo scontro salvezza contro i ducali grazie a una grande prestazione di Krstovic e Pierotti: la cronaca della partita e i migliori e i peggiori.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il Lecce ritrova la luce anche senza Dorgu: i salentini vincono lo scontro diretto contro il Parma al “Tardini” e salgono a quota 23 punti in classifica. Decisivo Krstovic, autore del gol del pareggio e degli assist al bacio per la doppietta di Pierotti, nel ribaltare l’iniziale vantaggio firmato da Valeri su rigore. Notte fonda per la squadra di Pecchia, che non trova i tre punti da cinque giornate e sprofonda nella zona rossa della Serie A.

Parma-Lecce, il racconto del match

La partita è viva e la prima occasione la crea il Lecce al 6′: Pierotti ruba il pallone a Mihaila e serve Krstovic, che anticipa Suzuki in uscita e si prende, almeno per qualche istante, il calcio di rigore. Poi l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Il Parma risponde al 20′ con una grande azione di Mihaila, che salta un avversario e tira da oltre venticinque metri, centrando il palo. Miracoloso Falcone a spingere il pallone sul legno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non c’è un attimo di sosta e dopo appena cinque minuti il Lecce passa in vantaggio con Krstovic, che finalizza una bella manovra della squadra di Giampaolo condotta da Helgason e Karlsson. Ma anche in questo caso il Var rende vane le emozioni e annulla per offside dell’attaccante. Alla mezz’ora la punta montenegrina si divora una grande palla gol e da due passi calcia alto e cestina un bel cross di Karlsson. Pochi istanti dopo Baschirotto interviene con il braccio largo in area dopo un colpo di testa ravvicinato di Djuric: Sozza dopo uno sguardo al monitor, concede il rigore. Dagli undici metri si presenta Valeri che fa centro.

Gli ospiti non si arrendono e al 36′ trovano il pari con Krstovic che con uno stacco imperioso e preciso batte Suzuki, trasformando in oro un bel traversone di Helgason. A inizio ripresa Keita con un break a centrocampo spezza la difesa rivale e poi imbuca per Cancellieri, che però si fa ipnotizzare da Falcone. I ducali migliorano, ma non riescono a concretizzare e la doccia fredda arriva al 62′ quando Krstovic viene lasciato solo a metà campo e manda in porta Pierotti, bravo poi a battere il portiere.

Al 76′ Suzuki legge malissimo un cross di Gallo leggermente deviato e lascia la porta scoperta, ma Helgason non ne approfitta. A dieci minuti dalla fine Tete Morente sfiora l’eurogol con un destro a giro sul secondo palo che sfiora la traversa. Nel finale un’incomprensione tra Falcone e la difesa regala a Valeri il pallone del pari, ma il difensore non riesce a trovare la porta a causa anche di una deviazione. Nel recupero i padroni di casa si scoprono e Pierotti ne approfitta per calare il tris, sempre su assist di Krstovic.

QUI LE AZIONI SALIENTI DELLA PARTITA

Top e flop del Parma

Valeri 6.5 – Soffre qualche avanzata di troppo di Helgason, ma quando attacca è lucido. Batte il rigore con estrema freddezza.

– Soffre qualche avanzata di troppo di Helgason, ma quando attacca è lucido. Batte il rigore con estrema freddezza. Keita 6 – A centrocampo lascia le impronte, spesso rompe le linee avversarie con dei cost to cost palla al piede. Regala e dispensa palloni, ma i suoi compagni mandano tutto nel cestino.

– A centrocampo lascia le impronte, spesso rompe le linee avversarie con dei cost to cost palla al piede. Regala e dispensa palloni, ma i suoi compagni mandano tutto nel cestino. Mihaila 5.5 – Non riesce proprio ad avere un bel feeling con il gol: questa volta è il palo a negargli la gioia. Poi però scompare.

– Non riesce proprio ad avere un bel feeling con il gol: questa volta è il palo a negargli la gioia. Poi però scompare. Valenti 5 – Nel duello con Krstovic esce con un ko tecnico. Perde sempre l’attaccante polacco e dopo l’ora di gioco è costretto alla resa.

Top e flop del Lecce