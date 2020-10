LIVE BOLOGNA - CAGLIARI 3-2 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Mihajlovic conferma le previsioni della vigilia e schiera Palacio di punta con Orsolini, Soriano e Barrow a sostegno; out Santander, Mbaye e Sansone. Squadra che vince non si cambia per Di Francesco: Simeone terminale d'attacco, Nandez-Joao Pedro-Sottil sulla trequarti. 20:05

Squadre sul terreno di gioco agli ordini di Fabbri: padroni di casa in maglia rossoblu, ospiti in completo bianco. 20:46

Taglio di Nandez in profondità, Hickey lo segue e lo chiude in calcio d'angolo. 20:56

GOL! Bologna-CAGLIARI 0-1! Rete di Joao Pedro. Ospiti in vantaggio! Assist di Sottil per Joao Pedro, che colpisce la sfera e batte Skorupski. Guarda la scheda del giocatore João Pedro 21:03

16'

PILLOLA STATISTICA: Quarta partita di fila in gol in campionato per Joao Pedro, come aveva fatto nel dicembre 2019. Prima di lui, l’ultimo giocatore brasiliano ad aver trovato il gol in almeno quattro match consecutivi in Serie A era stato Alexandre Pato, con il Milan, nel febbraio 2010. 21:06