Al Luigi Ferraris tutto pronto per Genoa-Venezia, undicesima giornata di Serie A13:23

Sfida tra ex Repubbliche Marine che navigano attualmente in cattive acque: i rossoblu, ad un punto di distanza, cercano la prima vittoria interna; gli arancioneroverdi vogliono rialzarsi dopo le ultime due scottanti sconfitte subite in rimonta contro Sassuolo e Salernitana.13:26