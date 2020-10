LIVE ATALANTA - CAGLIARI 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gasperini fa 3 cambi rispetto alla formazione scesa in campo mercoledì sera nel recupero della prima giornata contro la Lazio: in mediana dentro Pasalic al posto di Freuler, posto da titolare per Romero per sostituire Toloi e dentro Muriel accanto a Zapata, con il Papu che farà il trequartista. Nel Cagliari, prima da titolare per Godin, che guida il giovane Walukiewcz. L'unica altra variazione rispetto a sabato scorso è sulla destra: dentro Zappa al posto di Faragò.12:14