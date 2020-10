LIVE MILAN - SPEZIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dopo l'incredibile qualificazione ai gironi di Europa League il Milan riprende il cammino in campionato ospitando a San Siro lo Spezia, galvanizzato dal primo successo in Serie A maturato nel turno scorso sul campo dell'Udinese.13:53

Prima scontro diretto in campionato tra le due squadre che tuttavia si sono affrontate negli ottavi di Coppa Italia della stagione 2013/14. Incontro terminato tre a uno in favore dei rossoneri.13:50

Italiano conferma il tridente visto ad Udine con Verde e Gyasi ai lati di Galabinov mentre in mediana si rivede Pobega al posto dell'infortunato Deiola. In difesa, out Terzi per squalifica, dentro Erlic al fianco di Chabot con Sala e Marchizza sugli esterni.17:26