Da Milan - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:49

Cioffi che festeggia con i suoi la prima vittoria in campionato, arrivata alla giornata 11: per l'Udinese tre punti che allontanano la zona calda della retrocessione.22:49

Fischia San Siro, ora per la squadra di Pioli diventa decisiva la sfida di Champions contro il PSG, martedì, sempre tra le mura amiche.22:48

I rossoneri si svegliano troppo tardi, nel recupero ben cinque occasioni ma un super Silvestri dice no a Florenzi e Giroud, con Okafor che non sfrutta una ottimo pallone a pochi passi dalla porta.22:47

Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Milan, prima vittoria in campionato dell'Udinese che porta a casa i tre punti grazie al rigore di Pereyra nato dal fallo di Adli su Festy.22:46

90'+8' FINISCE MILAN - UDINESE! 0-1 il finale, decide il gol di Pereyra su rigore!22:45

90'+7' UDINESE VICINA AL RADDOPPIO! Contropiede bianconero, Thauvin crossa per Lucca che non ci arriva per pochi centimetri!22:44

90'+6' LEAO! Destro potente del portoghese, palla che sfiora il palo!22:43

90'+5' Si aggiunge un minuto di recupero, si arriverà al 98'.22:42

90'+4' ANCORA SILVESTRI! Altra conclusione di Florenzi, altra super parata del portiere!22:41

90'+3' OKAFOR! Romero per Lotus Cheek, tocco per la punta che mette a sedere Silvestri ma non riesce a concludere.22:39

90'+2' Assedio Milan, tutti i rossoneri nella trequarti dell'Udinese.22:39

90'+1' FLORENZI! Conclusione dal limite, palla deviata a fil di palo.22:38

90' MIRACOLO DI SILVESTRI! Cross di Leao, colo di testa ravvicinato di Giroud, riflesso incredibile del portiere!22:37

90' Sette i minuti di recupero.22:36

89' Cross di Kamara, colpo di testa di Lucca, azione ferma per il fuorigioco dell'esterno.22:35

88' Doppio errore in impostazione di Tomori, che cerca invano la profonditá per Calabria.22:35

87' Jao Ferreira si salva in angolo dopo che Leao lo aveva bruciato sulla fascia.22:34

85' Cioffi con forze fresche, soprattutto negli esterni dove l'Udinese ha spinto molto.22:32

84' Sostituzione UDINESE: esce Jordan Zemura, entra Hassane Kamara.22:31

84' Sostituzione UDINESE: esce Festy, entra João Ferreira.22:31

84' Sostituzione UDINESE: esce Isaac Success Ajayi, entra Lorenzo Lucca.22:31

84' THAUVIN! Gran giocata di Success, palla all'ex Tigre che calcia di potenza: Tomori in angolo.22:30

83' Pioli che punta sul 4-2-3-1, Okafor alle spalle di Giroud, Romero a destra e Leao a sinistra.22:29

82' Sostituzione MILAN: esce Yunus Musah, entra Luka Romero.22:29

81' Chiusura di Tomori su Thauvin, il centrale subisce anche il fallo del francese.22:28

79' LEAO! Il portoghese ne salta due e entra in area, destro secco con Perez che anticipa Silvestri e mette in angolo.22:26

78' Sostituzione UDINESE: esce Lazar Samardžić, entra Florian Thauvin.22:25

77' Milan che continua a fare la partita, ma rossoneri che faticano a creare occasioni pericolose.22:24

75' Check del VAR, braccio del difensore aderente al corpo: si continua dunque a giocare.22:21

74' Leao prova a piazzare il destro dal limite, respinge Perez: il portoghese chiede il tocco di mano, Sacchi dice che si puó continuare.22:21

72' Sostituzione UDINESE: esce Martín Payero, entra Sandi Lovrić.22:19

71' Cross forte di Musah sul secondo palo, Leao non riesce nel difficile controllo.22:19

70' SUCCESS! Colpo di testa della punta sul secondo palo, che riflesso di Maignan che nega alla punta la gioia del gol!22:17

69' Udinese che continua a spingere sugli esterni, Festy fermato da Thiaw in angolo.22:16

67' Sostituzione MILAN: esce Tijjani Reijnders, entra Ruben Ira Loftus-Cheek.22:14

66' Doppio passo e cross per Leao, Festy mette in angolo.22:14

65' Rischia molto la squadra di Cioffi, che prende una ripartenza da angolo: Kabasele riesce a mettere in out un pallone per Okafor.22:12

64' Altra ripartenza dell'Udinese nata da una palla persa di Adli: Tomori costretto all'angolo.22:11

63' Si sblocca la partita, Udinese che passa in vantaggio con il rigore di Pereyra, in salita la serata del Milan.22:10

62' GOL! Milan - UDINESE 0-1! Rete su Rigore di Roberto Pereyra. El Tucu apre il piatto e spiazza Maignan, vantaggio per i firulani!



62' CONFERMATO IL RIGORE! Pereyra posiziona il pallone, Maignan in porta.22:09

61' Forti proteste del Milan, check del VAR per confermare o meno la scelta di Sacchi.22:08

60' CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Festy entra in area, lo tocca Adli: Sacchi non ha dubbi e indica gli undici metri!22:07

59' Corner basso di Florenzi, Adli cerca un difficile tacco con la palla che si perde in out.22:06

58' Punizione Milan, Florenzi mette al centro, Thiaw colpisce di testa ma una deviazione manda in angolo.22:05

57' Problema ora per il VAR, si ferma momentaneamente il gioco.22:04

55' AMMONITO Christian Kabasele. Lancio perfetto di Adli per Leao, spostato sulla destra: il portoghese supera il difensore che lo stende. 22:03

55' Reijnders mette al centro, allontana Perez di testa.22:02

54' AMMONITO Nehuén Pérez. L'ex Atlético entra duro su Leao, che si era lanciato palla al piede sulla fascia. 22:01

53' Gran giocata di Zemura che ne salta tre e mette in centro: palla che arriva a Festy, il quinto non trova il momento per concludere ed é anticipato a Florenzi.22:00

51' Payero prova la conclusione di prima intenzione, colpendo in pieno Calabria.21:58

50' Secondo tempo iniziato ad alto ritmo, giá due occasioni nei primi cinque minuti.21:56

49' OCCASIONE MILAN! Giroud mette Reijnders in porta, il mediano prova lo scavino che supera Silvestri ma si perde a lato.21:55

48' FESTY! Spizzata di Success, l'esterno da pochi passi manda alto, anticipando anche Pereyra che si dispera!21:54

47' Subito un angolo per l'Udinese: salgono le torri dalla difesa.21:54

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MILAN - UDINESE!21:52

46' Sostituzione MILAN: esce Luka Jović, entra Noah Okafor.21:51

46' Sostituzione MILAN: esce Rade Krunić, entra Yacine Adli.21:51

Udinese molto ordinata in fase difensiva, cercando poi il colpo in contropiede: la piú grossa occasione é sui piedi di Pereyra, con EL Tucu che peró spara alto da buona posizione.21:36

Fischia San Siro per un primo tempo non brillante del Milan, rossoneri capaci di rendersi pericolosi solo con le conclusioni dalla distanza di Calabria e Musah, pronto Silvestri.21:34

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MILAN - UDINESE! Risultato ancora fermo sullo 0-0.21:33

45' Un minuto di recupero.21:32

43' Non ancora entrato in partita Reijnders, errore del mediano nell'appoggio per Leao che avrebbe permesso al portoghese di spingere sulla fascia.21:30

42' Gabbia dell'Udinese su Leao: Festy in marcatura, pronto Perez per il raddoppio, con Samardzic in appoggio.21:29

41' Errore di Thiaw al limite, non ci crede Success con la sfera che arriva a Maignan.21:28

39' Payero fermato in fuorigioco, ottima comunque la chiusura di Calabria.21:26

38' CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Florenzi stoppa un difficile pallone in area ma, davanti a Silvestri, manca la conclusione vincente.21:25

37' Maignan lancia diretto per Leao, Bijol con un fallo tattico per fermare il portoghese prima dello stop.21:24

36' Punizione di Samardzic, Maignan esce di pugni, subendo anche il fallo in attacco di Perez.21:23

34' MUSAH! Gran botta dal limite dell'ex Valencia, Silvestri respinge con i pugni.21:21

32' LEAO! Ripartenza ora del Milan, il portoghese trova lo spazio per il destro a giro: palla alta sopra la traversa.21:19

31' Gran anticipo di Walace a centrocampo, riparte l'Udinese.21:19

29' Festy trova il fondo ma non il cross per i compagni: il traversone termina direttamente sul fondo.21:17

28' Non controlla Jovic un pallone al limite dell'area: non gradisce San Siro.21:16

26' Proteste di Jovic per un contatto a centrocampo, ma Sacchi gli dice di continuare: arbitraggio all'inglese per il fischietto che lascia molto giocare.21:16

24' CALABRIA! Movimento centrale del terzino che calcia di potenza dal limite: Silvestri si rifugia in angolo.21:13

23' Cross di Zemura, il colpo di testa di Success termina molto alto.21:11

21' KRUNIC! Corner per il Milan, colpo di testa sul primo palo del mediano che termina a lato.21:08

20' Cross pericoloso di Calabria, Jovic anticipato al momento del colpo di testa da Samardzic.21:08

19' Sugli sviluppi della punizione di Samardzic, cross basso di Zemura che taglia tutta l'area ma si perde sul fondo.21:07

18' AMMONITO Rade Krunić. Intervento da dietro su Success al limite dell'area: punizione da posizione pericolosa per i bianconeri.21:06

16' Gran tacco di Leao, che spesso si scambia la posizione con un Florenzi che sembra essersi completamente recuperato.21:03

15' Primo quarto d'ora di partita in archivio, Milan che gestisce il pallone, ma l'unica vera occasione é arrivata sui piedi di Pereyra.21:03

13' Jovic prova un difficile tacco volante per Giroud, respinge Perez.21:01

12' Altro lancio per Leao, stop e cross che Musah non controlla: il portoghese, come spesso succede, spina nel fianco delle difese ospiti.21:00

11' Sta funzionando il piano partita dell'Udinese, difesa e ripartenze veloci che stanno mettendo in difficoltá il Milan.20:59

10' CHE OCCASIONE PER L'UDINESE! Gran palla di Success per Zemura, cross basso che Florenzi spazza male: arriva Pereyra che, dal dischetto, calcia alto!20:57

8' Angolo per il Milan, Musah controlla male al limite non trovando lo spazio per il tiro.20:54

7' Altra iniziativa di Leao, Perez lo chiude in angolo.20:54

7' Attenzione che Florenzi potrebbe non farcela per un problema alla caviglia, Pioli manda a scaldare i suoi.20:53

6' Lancio per Leao che mette al centro, il portoghese fermato in fuorigioco.20:53

5' Milan che costruisce a tre in difesa, Musah largo a destra, Leao a sinistra.20:53

4' Cross rasoterra di Leao, Jovic anticipato da Silvestri.20:51

3' Lancio di Calabria per Reijnders, il mediano si scontra con Perez, Sacchi dice che si puó continuare.20:49

2' Milan inizialmente con il 4-3-3, con Giroud a destra, Jovic centrale.20:48

1' Milan con la classica divisa rossonera, Udinese in bianconero.20:47

1' INIZIA MILAN - UDINESE! Primo pallone per gli ospiti.20:47

Piove con forza a San Siro, l'acqua potrebbe essere un fattore decisivo in questa sfida.20:42

Milan - Udinese sará diretta da Juan Luca Sacchi, assistenti Pasquale De Meo e Pasquale Capaldo. Al VAR Eugenio Abbattista.20:05

Il Milan ha perso solo due delle ultime 25 gare di Serie A contro avversarie che occupavano le ultime quattro posizioni in classifica a inizio giornta (18V, 5N): entrambe le sconfitte sono però arrivate nel 2023, 2-5 vs Sassuolo, lo scorso 29 gennaio e 0-2 vs lo Spezia lo scorso 13 maggio.20:05

Cioffi opta per un 3-5-1-1 molto chiuso, confermando l'undici di Monza: El Tucu Pereyra alle spalle di Success, Festy e Zemura da quinti di centrocampo, Walace in regia.20:04

Pioli schiera la doppia prima punta, Giroud in coppia con Jovic con l'ex Real Madrid che ha la grande occasione per mettersi in luce in questo campionato. Leao a sinistra, Musah da finta ala destra, Florenzi dirottato a sinistra nella linea di difesa.20:02

La formazione dell'UDINESE: (3-5-1-1), Silvestri - Perez, Bijol, Kabasele - Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura - Pereyra - Success. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ferreira, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Thauvin, Pafundi.20:01

Sono ufficiali le formazioni del match: MILAN (4-4-2), Maignan - Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi - Musah, Krunic, Reijnders, Leao - Giroud, Jovic. A disposizione: Mirante, Nava, Adli, Loftus Cheek, Okafor, Romero, Pobega, Jimenez, Simic, Bartesaghi.20:00

La squadra di Pioli non puó perdere ancora punti nella rincorsa all'Inter, prima a +6 dal Diavolo dopo la vittoria a Bergamo. Di contro, l'Udinese vuole muovere la classifica e magari trovare il primo successo in campionato, non ancora arrivato dopo 10 partite.19:58

A San Siro, il Milan chiude questo grande sabato di Serie A ospitando l'Udinese, in una sfida fondamentale per i rossoneri nella corsa alla vetta.19:55