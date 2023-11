Grazie per aver seguito la diretta di Salernitana-Napoli 0-2 valida per la 11esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.16:57

Grazie a questa vittoria, il Napoli sale al quarto posto superando l'Atalanta che giocherà tra poco contro l'Inter. La Salernitana, invece, resta ultima con 4 punti in classifica.16:57

Una rete per tempo regalano i tre punti al Napoli di Garcia: al 13esimo arriva il gol del vantaggio siglato da Raspadori, che viene servito in area da Lobotka e conclude verso l'incrocio di sinistra battendo Ochoa. La rete del raddoppio arriva all'82esimo con Elmas che viene servito sul fronte sinistro, entra in area e si sposta la palla sul destro con una finta, poi conclude a rete facendo passare la palla sotto le mani del portiere messicano.16:56

Il Napoli espugna lo Stadio Arechi di Salerno grazie alle reti di Raspadori e Elmas.16:54

90'+5' Termina qui il match. Salernitana-Napoli 0-2.16:53

90'+1' Il Napoli spreca clamorosamente l'azione per il 3-0! Contropiede dopo il calcio d'angolo della Salernitana con quattro maglie partenopee a campo aperto contro Ochoa, ma Lobotka serve Simeone in fuorigioco, il quale comunque aveva saltato il portiere messiccano e sbagliato a porta vuota.16:50

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:49

90' Quarto corner di fila per la Salernitana dopo che i precedenti tre sono stati respinti sul fondo da maglie azzurre.16:48

89' Punizione battuta da Kastanos verso il centro dell'area, c'è una leggera deviazione di un difensore del Napoli che concede un corner per la Salernitana.16:47

88' Cartellino giallo per Di Lorenzo dopo aver travolto Kastanos che si era allungato il pallone. Primo ammonito per il Napoli.16:46

86' Entra Jens Cajuste, esce Piotr Zieliński. Quarta sostituzione per il Napoli.16:45

86' Simeone arriva nuovamente palla al piede in zona trequarti e conclude con il destro, ma anche questa volta è impreciso e la mette sul fondo.16:44

82' GOL! Salernitana-NAPOLI 0-2! Rete di Elmas! La squadra di Garcia recupera palla in zona centrocampo con la Salernitana sbilanciata, dunque Olivera serve Elmas sul fronte sinistro, con il macedone che si accentra e, dopo una finta verso destra, conclude verso in porta, insaccando sotto le braccia di Ochoa che ha visto la palla all'ultimo.



81' Entra Erik Botheim, esce Pasquale Mazzocchi. Quinta e ultima sostituzione per la Salernitana.16:39

81' Azione audace di Simeone che si mette in proprio sulla trequarti e una volta saltati un paio di uomini prova una conclusione da zona improbabile, mandando ben distante dalla porta difesa da Ochoa.16:39

80' Tentativo di Stewart dal limite dell'area ma viene murato. Riparte il Napoli.16:38

77' Entra Jesper Lindstrøm, esce Matteo Politano. Terza sostituzione per il Napoli.16:35

77' Entra Grigoris Kastanos, esce Antonio Candreva. Quarta sostituzione per la Salernitana.16:35

72' Contropiede della Salernitana con Stewart riceve sulla sinistra, poi prova a servire di prima intenzione un compagno favorendo però il recupero di Olivera. Dia commette poi fallo sul difensore del Napoli.16:30

69' Entra Emil Bohinen, esce Mateusz Łęgowski. Terza sostituzione per il Napoli.16:28

69' Entra David Daniliuc, esce Federico Fazio. Seconda sostituzione per la Salernitana.16:28

69' Entra Vincent Stewart, esce Chukwubuikem Ikwuemesi. Prima sostituzione per la Salernitana.16:27

68' Entra Eljif Elmas, esce Khvicha Kvaratskhelia. Seconda sostituzione per il Napoli.16:27

68' Entra Giovanni Simeone, esce Giacomo Raspadori. Prima sostituzione per il Napoli.16:26

68' Cartellino giallo per Mazzocchi dopo un fallo ai danni di Kvaratskhelia. Primo ammonito del match.16:26

66' Ennesimo corner battuto dal Napoli con la palla che vaga all'interno dell'area di rigore dove Di Lorenzo prova a concludere in girata ma non riesce ad inquadrare la porta e manda alto.16:24

64' Kvaratskhelia punta Mazzocchi sul centrosinistra poi serve per Politano che a sua volta la tocca per Anguissa che dal limite calcia: Pirola in scivolata mura la conclusione.16:22

61' Ochoa risponde a Zielinski! Corner del Napoli dalla sinistra con la palla che viene respinta al limite dell'area dove Zielinski si coordina e colpisce al volo con il destro spedendo verso l'incrocio di destra, ma Ochoa è bravo in tuffo a dire no.16:20

58' Salva tutto Pirola! Grande imbucata di Kvaratskhelia con Fazio che prova ad intervenire ma serve involontariamente Zielinski che entra in area e scarica sul dischetto per Raspadori, il quale a sua volta tocca per Politano che deve soltanto metterla in rete, ma Pirola si immola in scivolata e respinge in calcio d'angolo.16:17

53' Sugli sviluppi del corner la palla arriva sul fronte opposto dove Bradaric prova un nuovo cross ma sbaglia tutto e spedisce sul fondo.16:11

53' Mazzocchi va via di forza palla al piede a Olivera sulla destra poi crossa al centro e grazie ad una deviazione guadagna un calcio d'angolo.16:11

49' Palo di Politano! Serpentina dalla sinistra di Kvaratskhelia che arriva al limite e scarica alla sua destra per Politano che se la accomoda sul mancino e fa partire una conclusione a giro verso l'incrocio di sinistra, colpendo però il palo esterno.16:08

48' Sugli sviluppi del corner arriva una conclusione volante di Raspadori ma la palla termina altissima. Rinvio dal fondo per Ochoa.16:05

47' Ancora Raspadori! Azione prolungata da parte del Napoli intorno all'area della Salernitana, poi Politano serve centralmente Raspadori che conclude di destro verso il palo di destra, ma Ochoa ci mette i guantoni e respinge in angolo.16:05

46' Si riparte. Possesso per la Salernitana.16:03

Primo tempo giocato su ottimi ritmi e con poche interruzioni di gioco, che hanno permesso all'arbitro di non assegnare minuti di recupero nonostante il gol siglato dalla squadra partenopea. La rete del vantaggio è arrivata al 13esimo minuto grazie ad un recupero in fase offensiva del Napoli, con Lobotka che viene premiato centralmente al limite dell'area; il numero 68 serve poi un assist a Raspadori che è posizionato alla sua destra in area e l'attaccante azzurro conclude incrociando verso l'incrocio di sinistra, mettendo la palla in rete.15:51

Squadre negli spogliatoi con il risultato di 0-1 per il Napoli grazie alla rete siglata da Raspadori su assist di Lobotka.15:47

45' Termina qui la prima frazione. Salernitana-Napoli 0-1.15:46

45' Non dovrebbe esserci recupero, pochi secondi alla fine del primo tempo.15:45

41' Che parata di Ochoa! Raspadori è lestissimo all'interno dell'area a girarsi in un fazzoletto e a concludere verso la porta: la palla viene leggermente deviata e viaggia verso il palo di destra, ma Ochoa con un grande riflesso la respinge in calcio d'angolo.15:45

37' Azione confusa nell'area del Napoli con Legowski che prova a chiudere con una conclusione al volo, ma non riesce a dare la giusta forza e consegna centralmente a Meret.15:38

36' Conclusione improvvisa di Dia dalla zona trequarti, ma il tiro mancino viene respinto. Sull'azione successiva è Legowski a concludere dalla zona di centrosinistra, ma colpisce con l'esterno destro spedendo ampiamente sul fondo dalla parte opposta.15:38

33' Kvaratskhelia si inserisce ancora una volta centralmente e prova ad allargare alla sua destra ma sbaglia le misure permettendo alla difesa della Salernitana di riposizionarsi ed evitare ulteriori pericoli.15:34

32' Cross dalla destra di Di Lorenzo con una deviazione di Bradaric che manda sul fondo: l'arbitro Rapuano e il suo assistente non notano la deviazione e viene assegnato rinvio dal fondo.15:33

28' Cross teso dalla destra di Candreva con Coulibaly che di testa alza un campanile verso la porta e Meret la blocca senza problemi.15:29

24' Possibile occasione del Napoli sugli sviluppi di un corner ma Ostigard di testa anticipa Politano che era pronto a colpire al volo, consegnando di fatto a Mazzocchi che fa sponda per Ochoa.15:25

22' Ora la squadra di Inzaghi fatica a trovare stabilità nel possesso palla e si trova spesso a rincorrere i partenopei.15:23

17' Sugli sviluppi del corner la palla arriva tra i piedi di Kvaratskhelia che tenta un dribbling di troppo e perde il possesso.15:18

16' Ochoa dice no a Politano! L'esterno del Napoli arriva in zona trequarti e conclude con il mancino a giro verso l'incrocio di sinistra, ma Ochoa si tuffa e con una gran parata respinge in angolo.15:17

13' GOL! Salernitana-NAPOLI 0-1! Rete di Raspadori! Rimessa laterale del Napoli sulla destra con la Salernitana che recupera il pallone. La squadra granata però esagera con gli scambi in una zona pericolosa del campo, dunque il Napoli recupera palla e Lobotka dal limite dell'area serve alla sua destra in area Raspadori, che ha tutto il tempo di posizionarla sul destro e concludere incrociando verso l'incrocio opposto.



10' Giunti al decimo minuto il risultato è fermo sullo 0-0 ma con un buonissimo ritmo in campo per entrambe le squadre.15:11

8' Fazio di testa! Corner battuto da Tchaouna al centro dove stacca Fazio che di testa la fa rimbalzare a terra e verso il palo di sinistra, dove Meret non è sicurissimo e la respinge con i pugni. L'arbitro ferma poi il gioco per un fuorigioco considerato attivo sulla traiettoria del colpo di testa.15:09

8' Tchaouna va via sulla destra e crossa al centro ma trova una deviazione. Ci sarà calcio d'angolo per la Salernitana.15:08

6' Conclusione di Raspadori! Azione veloce e con pochi tocchi del Napoli che arriva sul fondo di destra con Politano, il quale scarica a rimorchio per Raspadori che se la sposta sul sinistro e prova a sorprendere Ochoa con un tiro rasoterra, ma la conclusione è centrale e il portiere messicano non ha problemi a bloccarla a terra.15:07

5' Incursione centrale di Kvaratskhelia che arriva al tiro dal limite dell'area ma viene murato.15:06

3' Primo tentativo di Kvaratskhelia! Corner battuto dalla destra per il Napoli con Fazio che stacca e la tocca di testa verso il limite dell'area dove il georgiano arriva sulla sfera e colpisce di prima intenzione, ma colpisce con il collo esterno e la manda lontana rispetto al palo di destra.15:05

2' Dia viene servito in profondità ma Rrahmani si frappone tra il 10 della Salernitana e Meret, con quest'ultimo che esce e blocca a terra.15:04

2' In questa fase iniziale si può notare come sia Candreva ad agire sulla corsia mancina con Dia posizionato in zona centrale della trequarti.15:03

Via alla sfida. Primo possesso per il Napoli.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Rapuano, della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Liberti e Colarossi; il quarto uomo Camplone. In sala VAR toccherà, invece, a Valeri e Longo.14:32

Rudi Garcia cambia pochissimo rispetto alle ultime uscite: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrhamani, Ostigard e Olivera a comporre la linea difensiva. Il trio di centrocampo sarà formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Assente ancora Osimhen, spazio quindi a Raspadori tra Politano e Kvaratskhelia.14:32

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 4-3-3: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.14:32

Filippo Inzaghi conferma la difesa a quattro ma cambia i suoi interpreti: Mazzocchi e Bradaric sulle fasce con Fazio e Pirola in zona centrale, davanti a Ochoa. In mediana ci saranno Legowski e Coulibaly. In zona trequarti ci saranno Tchaouna, Candreva e Dia alle spalle dell’unica punta Ikwuemesi.14:32

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo con un 4-2-3-1: Ochoa - Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric - Legowski, Coulibaly - Tchaouna, Candreva, Dia - Ikwuemesi.14:32

Salernitana e Napoli si affrontano per la settima volta in Serie A, con le prime sei sfide che hanno visto gli azzurri vincere tre volte, con altrettanti pareggi. Vedremo se quest’oggi la squadra di casa interromperà questa statistica.14:32

Il Napoli ha bisogno di una vittoria per rimanere aggrappata non solo al filone per lo Scudetto, ma anche a quello della Champions League. Attualmente, infatti, la squadra di Garcia si trova al quinto posto dietro all’Atalanta. La scorsa giornata i partenopei hanno dimostrato di poter dominare come fatto la scorsa stagione, giocando un ottimo secondo tempo contro il Milan di Pioli, recuperando da un parziale di 0-2 grazie alle reti di Politano e Raspadori.14:32

La Salernitana cerca la prima vittoria della gestione Inzaghi e si presenta al match dopo la sconfitta di misura nella scorsa giornata contro il Genoa. Sembra essere però tornato Dia sul quale Inzaghi ha riposto grande responsabilità sugli esiti della stagione granata.14:31

Allo Stadio Arechi di Salerno si affrontano la Salernitana di Filippo Inzaghi e il Napoli di Rudi Garcia in un derby tutto campano molto importante per entrambe le squadre.14:31

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salernitana-Napoli, gara valida per la 11a giornata di Serie A.14:31