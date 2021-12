LIVE NAPOLI - ATALANTA 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il terzo anticipo della sedicesima giornata di Serie A mette di fronte Napoli e Atalanta, in quello che probabilmente è il match di cartello di questo turno.19:58

Nel momento di maggiore emergenza di formazione, ai campani tocca l'avversario forse più difficile che potessero incrociare. L'Atalanta è infatti reduce da quattro vittorie consecutive in campionato e, nel passato recente, ha fatto sempre molto bene a Napoli: i bergamaschi hanno infatti sempre trovato la rete nelle ultime sette trasferte di Serie A nel capoluogo partenopeo.20:14

In panchina, con Marco Domenichini (il tecnico toscano è squalificato), siederanno Ghoulam, Moussa Manè, Ounas, Demme, Petagna, Politano, Meret e Marfella.20:50

Visto l'ampio turnover applicato nell'ultimo match con il Venezia, è più rapido citare i giocatori confermati rispetto alla partita contro i lagunari: solo Musso, Demiral e Palomino mantengono il posto. Gasperini cambia poi in blocco la mediana (dentro De Roon e Freuler), gli esterni (titolari Zappacosta e Maehle) e il pacchetto offensivo (torna Zapata al centro dell'attacco, con Pessina e Malinovskyi a supporto). Pasalic, Ilicic e Muriel sono armi da giocarsi a gara in corso.20:40

Subito aggressivo il Napoli, che riesce a far circolare velocemente il pallone e a pressare molto alto.20:51

GOL! Napoli-ATALANTA 0-1! Rete di Malinovskyi. Azione personale di Zapata, che protegge la palla sulla pressione di Rrahmani e serve centralmente per l'accorrente centrocampista ucraino, che lascia partire un sinistro chirurgico, imprendibile per Ospina. Guarda la scheda del giocatore Ruslan Malinovskyi 20:54

11'

PILLOLA STATISTICA: Quarto gol in questa Serie A per Ruslan Malinovskyi: tutti sono arrivati da fuori area. Solo Fabián Ruiz ne ha segnati di più dalla distanza nel campionato in corso.20:57