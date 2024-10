Grazie per aver seguito con noi la diretta di Udinese-Lecce, arrivederci al prossimo turno di Serie A.16:58

90'+4' Fine partite: UDINESE-LECCE 1-0 (75' Zemura)16:54

90'+3' Sostituzione Udinese: esce Jordan Zemura, entra James Abankwah.22:34

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!16:52

86' Manovra reiterata ma sterile del Lecce che con il proprio giro palla non riesce ad impensierire l'Udinese, molto ben organizzata difensivamente.16:46

82' Iniziativa personale di Dorgu che si mette in proprio e conclude di sinistro, il suo tiro termina però di parecchio fuori a lato.16:42

79' Sostituzione Lecce: esce Frédéric Guilbert, entra Rémi Oudin.19:47

78' Sostituzione Udinese: esce Lorenzo Lucca, entra Iker Bravo.16:37

78' Sostituzione Udinese: esce Oier Zarraga, entra Arthur Atta.16:37

75' GOL! UDINESE-Lecce 1-0! Rete di Jordan ZEMURA! Splendida punizione dell'esterno bianconero che con il mancino sovrasta la barriera del Lecce e insacca nell'angolino alto alla sinistra di Falcone.



72' Cartellino giallo per Hassane Kamara.16:31

69' Si riaffaccia in attacco il Lecce con un buono spunto di Gallo e un tiro dal limite di Ramadani, la sua conclusione termina però alta sopra la traversa.16:29

67' Sostituzione Udinese: esce Kingsley Ehizibue, entra Hassane Kamara.16:26

63' Sostituzione Lecce: esce Ante Rebić, entra Santiago Pierotti.16:22

63' Sostituzione Lecce: esce Jean Pierret, entra Hamza Rafia.16:22

61' Manovra insistente e reiterata dell'Udinese che non riesce però ad impensierire in maniera concreta il Lecce.16:21

57' L'Udinese prova a far male il Lecce con innumerevoli cross tentati, sono addirittura 17 dopo 57 minuti di gioco.16:18

54' Continui ribaltamenti di fronte con le due squadre molto lunghe e aperte, i più pimpanti in questo momento della partita sono senza dubbio Zemura per l'Udinese e Rebic per il Lecce.16:13

51' Ancora una volta Udinese vicina al vantaggio. Ottimo spunto di Zemura che lascia partire un cross teso in area: carambola e palla che schizza buona per Davis, lesto a concludere, ma altrettanto sfortunato a trovare un ottimo intervento di un difensore del Lecce.16:11

48' Subito squillo dell'Udinese con una grande palla di Ekkelenkamp, Davis non ci arriva di pochissimo.16:07

47' Inizia il secondo tempo di UDINESE-LECCE!16:05

46' Sostituzione Udinese: esce Brenner, entra Keinan Davis.16:05

Nel secondo tempo i due allenatori potrebbero attingere dalla panchina per provare a smuovere leggermente le cose: occhio infatti a Bravo e Davis nell'Udinese, mentre in casa Lecce scalpitano Morente e Oudin.15:50

La prima frazione tra Udinese e Lecce non è particolarmente esaltante, tuttavia le grandi occasioni non mancano. Le più importanti le ha sicuramente la squadra di Runjaic con la traversa di Kabasele prima e il palo di Zarraga poi. Nel mezzo un Lecce pimpante, ma poco concreto.15:49

45'+1' Finisce il primo tempo di UDINESE-LECCE!15:48

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero.15:48

43' Reazione del Lecce con un'iniziativa personale di Gallo che lascia partire una conclusione dal limite dell'area che termina di poco fuori vicina al palo.15:46

41' Cartellino giallo per Federico Baschirotto.15:42

40' Incredibile opportunità per l'Udinese, questa volta con Zarraga che dalla lunga distanza lascia partire una conclusione velenosa che si stampa sul palo, grazie anche alla deviazione di Baschirotto.15:42

36' Cartellino giallo per Ante Rebić.15:38

34' Grandissima doppia opportunità per l'Udinese: prima Kabasele di testa con la traversa ad opporsi tra lui e il gol, poi il tapin di Zemura che a porta spalancato mette alto di testa.15:38

32' Ennesimo errore dell'Udinese in costruzione, con la palla che diventa buona per Krstovic. Perfetta la chiusura di Touré.15:34

28' Cartellino giallo per Kingsley Ehizibue.15:30

25' Il Lecce prova a prendere campo affidandosi soprattutto a Rebic, in ottima forma quest'oggi. Gli ospiti non riescono però a sorprendere l'Udinese.15:31

23' Altro spunto interessante di Krstovic, ma Bijol chiude senza troppi problemi.15:30

20' Dopo quasi 20 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede l'Udinese nettamente in vantaggio con il 66%.15:26

16' Problemi fisici per Coulibaly, l'arbitro è costretto a fermare il gioco.15:25

14' Ancora Lecce in avanti, costruendo sempre sulla sinistra e in particolare con Gallo che lascia partire un cross insidioso, ma non sfruttato.15:20

11' Altro squillo del Lecce: ottima imbeccata di Rebic per Dorgu che si inserisce bene e conclude di destro, la sfera termina però alta sopra la traversa.15:13

9' Brutta palla persa di Bijol in costruzione, Krstovic recupera e tira di prima intenzione: bravo e sicuro Okoye in presa bassa.15:11

7' Si vede in avanti il Lecce per la prima volta con uno spunto interessante di Coulibaly, chiude Bijol senza troppi problemi.15:09

4' Pericolosissima l'Udinese con una doppia occasione: prima la conclusione di sinistro di Kabasele ben parata da Falcone, poi il tapin successivo di Lucca che termina però fuori dallo specchio.15:05

3' Subito in palla l'Udinese: cross teso e insidioso di Ehizibue per Lucca, chiude Baschirotto in calcio d'angolo.15:07

1' Inizia il primo tempo di UDINESE-LECCE!15:02

Udinese e Lecce hanno pareggiato le ultime due sfide in terra friulana in Serie A, dopo che nei precedenti 14 incroci in casa dei bianconeri c’erano stati 11 successi interni e tre vittorie esterne.11:38

L’Udinese ha una percentuale di successi superiore al 50% solo contro nove avversarie in Serie A e tra queste il Lecce è quella affrontata più volte: con 18 successi in 32 incontri (3N, 11P) la percentuale di vittorie è del 56%.11:38

Le scelte di Gotti: ancora 4-3-3 per il Lecce con Pierret e Coulibaly ai lati di Ramadani. Out Banda, solo panchina per Morente con Dorgu e Rebic ai lati di Krstovic. In difesa torna Guilbert dopo la squalifica della scorsa giornata.13:58

Le scelte di Runjaic: neanche in panchina Thauvin, al suo posto gioca Brenner al fianco di Lucca. Confermato il 3-5-2 con Zarraga titolare, tribuna per Lovric. In difesa c'è Touré con Bijol e Kabasele.15:02

Panchina Lecce: Fruchtl, Samooja, Jean, Pelmard, Rafia, Hasa, Morente, Oudin, Marchwinski, McJannet, Pierotti.13:56

Panchina Udinese: Sava, Padelli, Ebosse, Abankwah, Palma, Giannetti, Kamara, Modesto, Atta, Bravo, Davis, Pizarro.15:03

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo - Coulibaly, Ramadani, Pierret - Dorgu, Krstovic, Rebic.13:56

Formazione UDINESE (3-5-2): Okoye - Kabasele, Bijol, Touré - Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura - Lucca, Brenner.13:54

L'Udinese è reduce dalla sconfitta casalinga per 2-3 con l'Inter, mentre il Lecce arriva dal 3-0 secco fuori casa con il Milan.11:30