LIVE EMPOLI - GENOA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Carlo Castellani tutto pronto per Empoli-Genoa, anticipo della dodicesima giornata di Serie A.19:49

I toscani, reduci da due sconfitte di fila in casa, affrontano i rossoblu, capaci di raccogliere solo due punti nelle ultime quattro partite in trasferta.19:51

3-5-2 per il Genoa: Sirigu - Masiello, Vasquez, Criscito - Biraschi, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso - Galdames, Caicedo. A disp.: Semper, Marchetti, Sabelli, Bianchi, Ghiglione, Buksa, Melegoni, Behrami, Ekuban, Toure, Kallon, Pandev.20:40

Andreazzoli conferma 10 undicesimi della squadra capace di espugnare il campo del Sassuolo: Fiamozzi al posto di Stojanovic sull'out di destra. In avanti, continuità per il tandem Di Francesco-Pinamonti con Henderson a supporto.19:55

Out Destro, gioca Caicedo. Ballardini opta per la difesa a tre, con Biraschi e Cambiaso esterni di centrocampo, Galdames in rifinitura.19:59