Un uno-due micidiale in pieno recupero: Azmoun e Lukaku ribaltano il risultato permettendo alla squadra di Mourinho di ritrovare il successo e avvicinarsi alla zona Europa; masticano amaro i salentini autori di una prestazione convincente e che avevano accarezzato l'impresa dopo il vantaggio di Almqvist.20:04

AMMONITO Lukaku per eccesso di esultanza.19:56

90'+4'

GOL! ROMA-Lecce 2-1! Rete di Lukaku. Dybala in verticale per Lukaku che protegge palla in area, fa perno con il corpo e di sinistro scavalca Falcone.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku20:05