Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per il derby veneto Venezia-Verona, sedicesima giornata di Serie A.14:00

Gli arancioneroverdi, reduci da due sconfitte di fila senza segnare (vs Inter e Atalanta), affrontano i gialloblu, alla ricerca del primo successo esterno in campionato.14:03

3-5-2 per il Verona: Montipo - Casale, Dawidowicz, Ceccherini - Faraoni, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic - Caprari, Simeone.14:07

Zanetti ridisegna la squadra partendo da una rinnovata linea mediana: Vacca torna in cabina di regia, affiancato da Crnigoj e Kiyine. In attacco, Aramu a supporto della coppia Okereke-Henry. Dietro, Molinaro preferito ad Haps. Busio e Johnsen in panchina.14:11