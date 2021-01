LIVE CROTONE - ROMA 0-3 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta testuale di Crotone-Roma, match valido per la 16° giornata di Serie A.14:43

La Roma scende in campo con il 3-4-2-1: Pau Lopez - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres - Carles Perez, Mkhitaryan - Borja Mayoral. A disposizione: Farelli, Boer, Kumbulla, Juan Jesus, Veretout, Diawara, Pellegrini, Podgoreanu, Providence, Dzeko.14:37

Stroppa deve rinunciare ancora a Benali e Cigarini, confermato il centrocampo visto contro l'Inter. In attacco torna Simy a fare coppia con Messias, mentre i maggiori cambiamenti sono nei 3 dietro: fuori Marrone e Luperto, dentro Magallan e Cuomo insieme al confermato Golemic. Fonseca ha tanti assenti e fa anche tanto turnover. Riposa Dezko, al suo posto Mayoral, così come Veretout e Pellegrini, sostituiti da Cristante e Perez. Ancora fuori Spinazzola, Pedro, Calafiori, Fazio e Mirante.14:45

Il Crotone ha bisogno di punti a tutti i costi e deve ripartire dall'ottimo primo tempo giocato a San Siro. È ultimo a 9 punti, ma la salvezza è ancora a portata di mano, con Genoa, Spezia e Torino a 11 e il Parma a 12. La Roma viene dalla vittoria per 1-0 in casa contro la Samp e vuole confermare il terzo posto, simbolo di una stagione fin qui forse anche oltre le aspettative.14:49

Fonseca, la cui presenza fino a ieri era in dubbio, c'è. È risultato negativo al tampone di ieri, dopo la positività di Tiago Pinto, il nuovo dg arrivato pochi giorni fa a Roma. 14:53

Buona progressione di Molina sulla destra, serve bene in area Pereira che però se la allunga e la palla finisce sul fondo.15:06

8'

GOL! Crotone-ROMA 0-1! RETE DI BORJA MAYORAL! Villar pesca Mkhitaryan sulla sinistra che aggangia e mette in mezzo per Mayoral. L'attaccante spagnolo deve solo spingerla in porta!



