LIVE TORINO - VERONA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Di fronte, c’è però il difficile ostacolo scaligero: il team di Juric cerca continuità di risultati per provare a dare l’assalto alla zona europea.14:21

Per Juric, spazio al consueto 3-4-2-1: Silvestri - Dawidowicz, Günter, Ceccherini - Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco - Barak, Zaccagni - Kalinic.14:29

In panchina ci sono Çetin, Udogie, Lovato, Magnani, Rüegg, Danzi, Ilic, Salcedo, Colley, Di Carmine, Pandur e Berardi.14:32

Solo due cambi nell'undici di Giampaolo rispetto alla vittoria di Parma: Rodriguez si siede in panchina e lascia la fascia sinistra a Murru, che ha la meglio anche sul recuperato Ansaldi. In attacco, Gojak, reduce dal gol agli emiliani, soffia il posto a Verdi come partner di Belotti.14:58