Dal Picco è tutto, buon proseguimento. Alla prossima.16:30

Fra tre giorni si dovrebbe tornare in campo per la ventunesima giornata, la squadra di Thiago Motta sarà impegnata nel derby contro il Genoa mentre i ragazzi di Tudor aspetteranno le decisione della ASL di Salerno per capire se avranno un'avversaria.16:30

I gialloblu, nonostante le defezioni per Covid-19, espugnano il Picco meritatamente grazie ad una doppietta di Caprari nella ripresa. Reazione tardiva dei padroni di casa, non basta Erlic, Agudelo lascia i suoi in 10.16:26

90'+5' FINITA! Spezia-Verona 1-2, triplice fischio di Mariani.16:23

90'+3' Kalinic lavora palla per Ilic, piattone alto.16:21

90'+2' Barak si fa spazio in area, destro troppo angolato, sul fondo.16:21

90' Quattro minuti di recupero.16:19

87' ESPULSO Agudelo, intervento scomposto, gamba altissima sulla schiena di Depaoli.16:22

87' AMMONITO Zoet in panchina per proteste.16:19

85' GOL! SPEZIA-Verona 1-2! Rete di Erlic. Da corner, è proprio Erlic che sottoporta insacca di testa.



Guarda la scheda del giocatore Martin Erlic16:14

84' OCCASIONE SPEZIA! Erlic in proiezione offensiva, rasoiata dalla distanza, Pandur vola.16:13

82' SOSTITUZIONE VERONA. Esordio in gialloblu per Depaoli, esce Tameze.16:11

81' Cross di Tameze, colpo di testa di Kalinic, sporcato in angolo da Erlic.16:10

79' Lazovic centra dal fondo, Barak da due passi alza di testa sopra la traversa, Mariani fischia una spinta a Bastoni.16:07

78' AMMONITO Agudelo, in ritardo su Ilic.16:07

77' Gialloblu in gestione, i padroni di casa faticano a reagire.16:06

75' AMMONITO Verde per simulazione.16:03

73' Punizione laterale di Veloso tagliata verso lo specchio, Provedel ci mette i pugni.16:01

72' PILLOLA STATISTICA: A partire dal febbraio 2017, sua prima doppietta in Serie A, Gianluca Caprari è l'unico calciatore ad aver realizzato quattro doppiette con quattro squadre diverse nel torneo (Pescara, Sampdoria, Benevento e Verona).16:16

71' SOSTITUZIONE SPEZIA. Antiste prende il posto di Reca.16:00

71' SOSTITUZIONE VERONA. Staffetta in attacco tra Simeone e Kalinic.16:00

71' SOSTITUZIONE VERONA. Lasagna lascia il campo a favore di Barak.15:59

70' GOL! Spezia-VERONA 0-2! Doppietta di Caprari. Lasagna addomestica ai 20 metri per Caprari che esplode un esterno sinistro carico di effetto, Provedel non può nulla.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Caprari15:59

68' Ripartenza in campo aperto di Simeone, Erlic non si fa superare proteggendo l'uscita di Provedel.16:02

67' OCCASIONE SPEZIA! Tiro cross velenoso di Verde dalla fascia sinistra, Pandur alza sopra la traversa.15:55

66' Fraseggio dei gialloblu, pressing alto dei padroni di casa.15:55

64' Percussione centrale di Bastoni, rasoterra sul fondo.15:52

64' Lasagna dai 25 metri, sinistro alle stelle.15:52

62' Punizione di Verde, Lasagna prolunga di testa anticipando in maniera decisiva Erlic.15:52

61' PILLOLA STATISTICA: Gianluca Caprari ha segnato cinque gol in 18 match di questo campionato, tanti quanti quelli realizzati nella scorsa stagione di Serie A ma in 30 partite.15:51

59' GOL! Spezia-VERONA 0-1! Rete di Caprari. Kiwior perde palla, Lasagna s'invola, Simeone vince un contrasto in area con Erlic, il rimpallo favorisce Caprari che di piatto infila Provedel.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Caprari15:48

57' Tentativo dalla distanza di Lazovic, conclusione da dimenticare.15:46

56' Cross di Casale, deviato in angolo da Reca.15:44

55' Lancio per Agudelo, Casale è in vantaggio.15:44

53' OCCASIONE VERONA! Filtrante di Lazovic per Lasagna, Provedel fa muro con il corpo, la palla rimbalza su Lasagna e termina a lato.15:42

51' SOSTITUZIONE SPEZIA. Thiago Motta richiama Strelec, è il momento dell'ex Verde.15:39

51' Da corner, girata di testa di Casale, ampiamente a lato.15:39

50' Cross di Lazovic, Erlic salta più in alto di Caprari e mette in angolo.15:38

49' Da corner, mischia in area gialloblu, Ilic libera l'area.15:37

48' Gyasi affonda sul lato opposto, guadagnando angolo.15:36

47' Agudelo spinge sulla fascia, Gunter è ben posizionato.15:35

46' COMINCIA LA RIPRESA. Spezia-Verona 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.15:33

Thiago Motta ha bisogno di alzare il baricentro e trovare maggiore qualità nelle giocate offensive, Verde possibile innesto; Tudor può dirsi soddisfatto della prestazione, sta mancando il peso di Simeone e l'incisività negli ultimi metri.15:20

Gara tattica ed equilibrata, gialloblu più propositivi con un Lazovic particolarmente attivo che colpisce una traversa, i bianconeri pungono in contropiede, Pandur si fa trovare pronto su Reca.15:19

45' FINE PRIMO TEMPO. Spezia-Verona 0-0, reti bianche all'intervallo.15:18

45' Punizione di Bastoni, colpo di testa di Erlic oltre la traversa.15:17

45' AMMONITO Casale, trattenuta su Reca.15:16

44' Azione inistita dai gialloblu, Caprari impreciso per Lazovic.15:15

42' Caprari si fa spazio sulla sinistra, cross troppo sul portiere.15:14

40' Sventagliata di Bastoni per Amian che controlla al limite, sinistro fuori, non di molto.15:16

38' Lasagne centra basso dalla sinistra, Nikolaou libera l'area.15:09

37' Lazovic dialoga con Lasagna, rasoterra masticato dai 20 metri, facile preda di Provedel.15:09

35' Lasagna vince un rimpallo e serve Veloso che liscia il tiro dal limite.15:06

33' TRAVERSA VERONA! Lazovic si accentra dalla sinistra, Amian contiene la prima conclusione, la seconda a colpo sicuro si infrange sulla traversa.15:05

31' Gunter a terra, gioco fermo per qualche istante.15:02

29' AMMONITO Veloso, intervento rude su Maggiore.15:01

27' Sul ribaltamento di fronte, Amian ferma Lazovic in angolo.15:02

26' Maggiore taglia l'area e centra per Gyasi, anticipato da Casale.14:58

25' Simeone si defila sulla destra, Reca si rifugia in angolo.14:58

23' OCCASIONE SPEZIA! Accelerazione di Reca che penetra in area e scarica il sinistro, Pandur riesce a chiudergli lo specchio.14:55

21' Simeone porta scompiglio in area avversaria, Nikolaou spazza.14:54

19' Mariani si avvicina a Thiago Motta, nervoso per un fallo laterale non fischiato, e lo avverte. Nessun cartellino.14:52

17' Punizione di Veloso, Ceccherini di destro dal dischetto spara in curva.14:49

15' Azione personale di Lasagna che s'incunea in area palla al piede, sinistro strozzato sul fondo.14:47

14' Ancora Lazovic attivo sulla sinistra, cross morbido bloccato da Provedel.14:46

12' Lazovic rientra sul destro, tiro contrato da Amian.14:43

10' Lancio di Lazovic per Simeone che incrocia il sinistro di poco fuori ma era in posizione di fuorigioco.14:42

8' Traversone di Lazovic, Simeone di testa, alto.14:40

6' Possesso dei gialloblu, i padroni di casa attendono nella propria metà campo.14:38

4' Da corner, Erlic incorna da ottima posizione, non inquadrando lo specchio.14:36

4' Ripartenza di Strelec, Ceccherini anticipa Amian in angolo.14:37

2' Da corner, colpo di testa di Simeone, a lato.14:34

2' Lazovic arriva sul fondo, Erlic concede il primo angolo della gara.14:33

1' INIZIA Spezia-Verona, palla ai gialloblu.14:32

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Mariani.14:27

Tudor in emergenza nel reparto difensivo opta per Casale-Gunter-Ceccherini a protezione di Pandur, titolare tra i pali. Davanti, invece, continuità per Lasagna e Caprari alle spalle di Simeone.14:35

Thiago Motta conferma 10 undicesimi della squadra che ha espugnato il Diego Armando Maradona: l'unica novità in attacco, con Strelec al posto di Manaj.13:43

3-4-2-1 per il Verona: Pandur - Casale, Gunter, Ceccherini - Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic - Lasagna, Caprari - Simeone. A disp.: Kivila, Toniolo, Sutalo, Pierobon, Depaoli, Barak, Ruegg, Terracciano, Kalinic.14:34

Ecco le formazioni. Spezia con il 4-5-1: Provedel - Amian, Erlic, Nikolaou, Reca - Strelec, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Gyasi - Agudelo. A disp.: Zoet, Zovko, Bertola, Ferrer, Sher, Podgoreanu, Bourabia, Sala, Antiste, Salcedo, Verde.15:11

I liguri, chiuso il 2021 con il sorprendente successo in casa del Napoli, affrontano i gialloblu, falcidiati dal Covid-19 e in striscia negativa da tre gare di campionato.12:48

Al Picco tutto pronto per Spezia-Verona, ventesima giornata di Serie A.12:45