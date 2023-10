Stadio Via Del Mare di Lecce 6 Ottobre 2023 ore 20:45

PREPARTITA

Lecce - Sassuolo è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Sassuolo sarà Juan Luca Sacchi coadiuvato da Domenico Palermo e Francesca Di Monte. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente il Lecce si trova 7° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; il Sassuolo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Lecce ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Inter e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 0-4 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Monza perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Nikola Krstovic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alessio Dionisi è Domenico Berardi con 4 gol.

Lecce e Sassuolo si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce non ha mai vinto, il Sassuolo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Lecce-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il pareggio per 2-2, il 3 novembre 2019 al Via del Mare, nel primo confronto assoluto tra le due formazioni nel massimo campionato, il Sassuolo ha vinto in ognuna delle successive tre sfide con il Lecce in Serie A – in particolare nello scorso torneo entrambe le gare sono terminate 1-0 per i neroverdi.

Solamente contro il Perugia (8: 4N, 4P, tra il 1999 e il 2004) il Lecce conta più sfide nel massimo campionato senza mai aver trovato la vittoria rispetto a quelle contro il Sassuolo (4).

Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide disputate in Serie A contro squadre dell’Emilia-Romagna, con un punteggio complessivo di 9-18 – l’ultima vittoria dei giallorossi contro squadre di questa regione nel massimo campionato risale al 15 febbraio 2020 (2-1 v SPAL al Via Del Mare).

Dopo gli 11 punti conquistati nelle prime cinque giornate, il Lecce ha perso senza segnare alcuna rete nelle ultime due gare contro Juventus e Napoli: i giallorossi non rimangono per almeno tre partite di fila di Serie A senza realizzare gol dalla striscia di cinque match tra febbraio e aprile 2023.

Il Sassuolo non pareggia in campionato dal 26 maggio contro la Sampdoria: da allora in otto partite ben cinque sconfitte e tre vittorie; i neroverdi non collezionano almeno nove gare di fila in Serie A senza pareggiare dall’ottobre 2019 (striscia di 10 con De Zerbi in panchina).

Il Lecce ha incassato il 56% dei propri gol (cinque su nove) nella prima mezz’ora di gioco finora: in questa Serie A solamente il Bologna (tre su quattro, 75%) ha registrato una più alta percentuale di reti incassate nei primi 30 minuti di match.

Il Sassuolo è la formazione che ha subito più gol nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato: con quello di Colombo del Monza sono ben otto, il 62% dei 13 in totale incassati.

Solo contro la Fiorentina (363) Gabriel Strefezza ha trascorso più minuti in campo in Serie A rispetto al Sassuolo (359) – nonostante questo, il classe ‘97 non ha mai trovato il gol o l’assist contro i neroverdi nel massimo campionato, perdendo quattro volte su quattro.

Domenico Berardi è andato a segno in tre delle quattro sfide contro il Lecce in Serie A, mancando questo appuntamento solamente nell’ultima partita di febbraio – l’attaccante del Sassuolo ha registrato anche due assist contro i pugliesi e ha partecipato attivamente in media a un gol ogni 72 minuti in campo contro i giallorossi; solo contro l’Empoli (una partecipazione ogni 62 minuti) vanta una miglior media tra le squadre attualmente presenti nel massimo torneo.

Armand Laurienté ha sprecato quattro grandi occasioni da gol in questo campionato: solamente Osimhen e Lucca (entrambi cinque) hanno fatto peggio finora; il francese del Sassuolo è l’unico giocatore di questa Serie A che ha già collezionato almeno 20 tiri (esattemente 20 per lui) e almeno 10 occasioni create per i compagni (12).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Sassuolo Partite giocate 7 7 Numero di partite vinte 3 3 Numero di partite perse 2 4 Numero di partite pareggiate 2 0 Gol totali segnati 8 11 Gol totali subiti 9 13 Media gol subiti per partita 1.3 1.9 Percentuale possesso palla 46.0 42.6 Numero totale di passaggi 2702 2642 Numero totale di passaggi riusciti 2218 2147 Numero di tiri nello specchio per partita 25 38 Percentuale di tiri in porta 45.5 52.8 Numero totale di cross 107 105 Numero medio di cross riusciti 20 23 Duelli per partita vinti 348 287 Duelli per partita persi 363 312 Corner subiti 35 40 Corner guadagnati 23 46 Numero di punizioni a favore 96 68 Numero di punizioni concesse 93 65 Tackle totali 111 89 Percentuale di successo nei tackle 64.0 58.4 Fuorigiochi totali 8 8 Numero totale di cartellini gialli 17 9 Numero totale di cartellini rossi 2 1

La classifica completa della Serie A.

