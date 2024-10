Passo falso della Juventus che subisce il primo gol del suo campionato e perde due punti in casa. Secondo risultato utile consecutivo per il Cagliari dopo il successo di Parma, un punto importante per i rossoblù

I bianconeri disputano un buon primo tempo e sbloccano la gara con il rigore di Vlahovic, procurato da un tocco di mano di Luperto. Sempre nel corso della prima frazione Koopmeiners e Conceicao vanno vicini al raddoppio, nella ripresa è lo stesso Vlahovic a divorarsi la rete del 2-0 su tap in. Nel finale, il neo entrato Douglas Luiz atterra in area Piccoli e Marinelli, dopo la revisione al Var, concede il penalty. Dal dischetto non sbaglia Marin e il Cagliari pareggia, risultato che resterà invariato fino al triplice fischio. I bianconeri terminano anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Conceicao, che ha rimediato il secondo cartellino giallo per simulazione