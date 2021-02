Una vittoria che manca ad entrambe da qualche giornata. Sassuolo e Spezia sono alla ricerca di tre punti che potrebbero risultare pesanti per i propri obiettivi.13:31

Nel Sassuolo è recuperato Berardi che partirà dalla panchina, dietro a Caputo giocano Traore, Djuricic e Boga. In difesa quartetto formato da Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio. Nello Spezia rientra Ricci dal primo minuto, out Pobega e Saponara per squalifica, infortunati Ferrer, Mattiello, Nzola e Piccoli. Verde giocherà nel tridente con Agudelo e Gyasi.14:24