DOMANDE FREQUENTI - CURIOSITÀ

Quando si gioca Juventus - Spezia?

La gara tra Juventus e Spezia si giocherà domenica 6 marzo 2022 alle ore 18:00

Chi è l'arbitro di Juventus - Spezia?

L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau

Chi è l'arbitro al VAR?

L'arbitro al VAR del match Juventus - Spezia sarà Paolo Silvio Mazzoleni

Dove si gioca Juventus - Spezia?

La partita si gioca a Torino

In che stadio si gioca Juventus - Spezia?

Stadio Allianz Stadium

Com'è finito il precedente incontro tra le due squadre?

La partita di andata Spezia - Juventus si è conclusa con il punteggio di 2-3

Quali sono i capocannonieri delle due squadre?

Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Paulo Dybala con 7 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Daniele Verde con 5 gol

PREPARTITA

Juventus - Spezia è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 6 marzo alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Spezia sarà Francesco Fourneau coadiuvato da Dario Cecconi e Domenico Rocca. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece lo Spezia si trova 15° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte).

La Juventus ha segnato 41 gol e ne ha subiti 25; lo Spezia ha segnato 28 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Spezia - Juventus si è giocata il 22 settembre 2021 e si è conclusa 2-3.

In casa la Juventus ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Torino e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Bologna e la Roma ottenendo 0 punti.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-3 mentre Lo Spezia ha incontrato la Roma perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Dusan Vlahovic con 20 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Thiago Motta è Daniele Verde con 5 gol.

Probabili formazioni:

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. All.: Allegri

SPEZIA: Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All.: Thiago Motta.

Juventus e Spezia si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 3 volte, lo Spezia non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Juventus Spezia Partite giocate 27 27 Numero di partite vinte 14 7 Numero di partite perse 5 15 Numero di partite pareggiate 8 5 Gol totali segnati 41 28 Gol totali subiti 25 49 Media gol subiti per partita 0.9 1.8 Percentuale possesso palla 52.7 43.9 Numero totale di passaggi 13348 10292 Numero totale di passaggi riusciti 11291 7995 Numero di tiri nello specchio per partita 129 94 Percentuale di tiri in porta 43.3 45.9 Numero totale di cross 402 370 Numero medio di cross riusciti 116 88 Duelli per partita vinti 1444 1296 Duelli per partita persi 1303 1432 Corner subiti 140 167 Corner guadagnati 131 107 Numero di punizioni a favore 363 317 Numero di punizioni concesse 369 370 Tackle totali 403 409 Percentuale di successo nei tackle 57.8 58.7 Fuorigiochi totali 48 56 Numero totale di cartellini gialli 48 64 Numero totale di cartellini rossi 1 4

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Juventus-Spezia

Juventus-Spezia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 12:30 (mezz'ora prima) del 6 marzo.

Guarda chi trasmetterà Juventus - Spezia tra Sky o Dazn.

